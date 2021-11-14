Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

1. Хэмилтон провел один из лучших уик-эндов в карьере

Фантастический перформанс.

Когда перед началом уик-энда стало известно о том, что Льюис получит новую силовую установку и штраф в виде потери пяти позиций на решетке основной гонки впридачу, подумалось, что главная задача лидера Mercedes на уик-энд – это не проиграть слишком много очков.

Когда перед началом спринта выяснилось, что из-за проблемы с задним антикрылом Льюиса исключили из протоколов квалификации, возникло ощущение, что именно в Сан-Паулу Макс может получить решающее преимущество в борьбе за титул. Голландец потенциально мог отыграть даже больше десяти очков у главного соперника, нарастив свой отрыв в чемпионате.

Но у Льюиса были другие планы. Невероятный прорыв в спринте, еще один – в основной гонке, а потом обгон главного соперника. Да, у Mercedes была в Сан-Паулу очень быстрая машина. Однако заслуг Хэмилтона это не умаляет.

2. Боттас и Перес не в состоянии поддерживать темп своих лидеров

Валттери заслуживает дополнительное бонусное очко в качестве похвалы за отличный старт в спринте и весь спринт в целом. Серхио – тоже, за то, что хотя бы сопротивлялся в главной гонке уик-энда в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и даже контратаковал его. Но это все, на что Mercedes и Red Bull могут рассчитывать. Серьезно помочь своим лидерам Перес и Боттас не могут, по весьма простой причине – они банально медленнее.

Льюис и Макс выступают в собственной лиге. Порой даже удивительно осознавать, что на свете есть два пилота, которые настолько лучше остальных.

3. Ferrari уже не должна упустить третье место

Интрига в борьбе за третье место в Кубке конструкторов постепенно умирает. Ferrari постепенно прогрессировала на протяжении сезона и серьезно прибавила после обновления силовой установки – и после этого McLaren стало намного сложнее сопротивляться.

В Бразилии по интриге был нанесен еще один серьезный удар. Скудерия собрала практически максимум возможных очков (при условии отсутствия сходов у Mercedes и Red Bull) – тогда как McLaren довезла до финиша лишь одну машину, да и ту в самом хвосте первой десятки.

4. Гасли продолжает сражаться с Alpine в одиночку

В Бразилии – в прямом смысле этих слов. Потому что Пьер обогнал главных соперников одного за другим непосредственно на трассе, удостоверившись, что AlphaTauri сохранит статус-кво в борьбе с главными соперниками.

Юки Цунода демонстрирует проблески прогресса. Но делает это очень уж нерегулярно. У AlphaTauri машина побыстрее, чем у Alpine, но пока всего полтора пилота…

Борьба продолжается.

5. У Мазепина тоже есть чувства

Еще до начала выступлений в гонках Никита Мазепин стал главным «плохим парнем» Формулы 1. Скандалы и скандальчики создали ему скверную репутацию, но в Бразилии мы увидели и другую его сторону. Завалив круг в квалификации, Никита вышел к прессе с глазами на мокром месте, а через день рассказал о переживаниях по поводу перестановок в команде.

Немного неожиданно, неправда ли?