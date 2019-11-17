Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Не исключено, что последующие комментарии еще заставят нас изменить точку зрения на отдельные события прошедшей гонки, однако спустя минуты после финиша можно сделать следующие выводы…

1. Столкновение между пилотами Ferrari должно было случиться

Было бы странно, если бы Себастьян Феттель и Шарль Леклер закончили этот сезон без единой совместной аварии. Конфликт назревал. Стоит признать, что градус слегка упал в последние месяц-два, но они все-таки нашли друг друга.

Сейчас пока бессмысленно рассуждать о том, кто прав, а кто виноват – надо просто посочувствовать Маттиа Бинотто. Ему предстоит решить весьма непростую задачу в ближайшие дни.

2. Разреженный воздух помогает Honda

Honda одержала вторую победу на «Интерлагосе» в истории. Первую ей принес Айртон Сенна в 1991-м. Теперь выиграл Макс.

Уик-энд в Сан-Паулу подкрепил соображения о том, что в разреженном воздухе японские моторы дают Red Bull Racing дополнительный козырь. Еще в Мексике Тото Вольф говорил о том, что в условиях высокогорья Mercedes слабее Honda, а в Сан-Паулу мы увидели этому еще одно подтверждение – пусть «Интерлагос» находится и ближе к уровню моря, чем автодром братьев Родригес.

Сильное выступление Toro Rosso, которая вернулась на шестое место в Кубке конструкторов после этапа в Бразилии – еще один неплохой повод считать теорию верной.

3. Ферстаппен должен стать третьим в чемпионате

Помешать Максу выиграть в это воскресенье мог, пожалуй, лишь Эстебан Окон. Но его не было на трассе. Все остальное не работало: ни стратегия Mercedes с более ранними пит-стопами, ни два выезда машины безопасности под конец. Ферстаппен был просто лучшим в этот уик-энд.

Будет правильно, если именно он станет лучшим в личном зачете после пилотов Mercedes. В конце концов, он бы сейчас уже уверенно занимал третью строчку с комфортным отрывом, если бы не несколько смазанных уик-эндов после летнего перерыва.

4. Гасли – в полнейшем порядке

Пьер – возможно, главный герой уик-энда в Сан-Паулу. Француз в четвертый раз подряд пробился в финальный сегмент квалификации, а в дополнение к этому заработал «поул» Формулы 1,5.

Чистый старт дал ему возможность выстроить гонку по своему плану, и француз должен был закончить ее на комфортном шестом месте, но затем получил два невероятно щедрых подарка от Ferrari и Льюиса Хэмилтона с Алексом Элбоном.

Кто-то скажет – повезло. Но он точно заслужил. Фантастическая оборона на последних кругах – это просто шедевр.

5. Квяту нужно исправлять квалификации

Даниил Квят принес своей команде дополнительное очко, но вряд ли может быть доволен тем, как справился со своей работой в Сан-Паулу. Главный провал случился накануне, когда россиянин вылетел из борьбы в первом сегменте квалификации – причем, это уже не первый раз, когда этой осенью ему можно предъявить претензии за субботу. На фоне Пьера Даниил смотрелся бледно даже без учета того, что француз поднялся на подиум.