Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бразилии / Аналитика

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Поделились
Комментарии
Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Автор:
17 нояб. 2019 г., 18:59

Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне, а Пьер Гасли сотворил что-то невероятное… Олег Карпов подводит итоги сумасшедшего Гран При Бразилии сразу после его окончания.

Читайте также:

Не исключено, что последующие комментарии еще заставят нас изменить точку зрения на отдельные события прошедшей гонки, однако спустя минуты после финиша можно сделать следующие выводы…

1. Столкновение между пилотами Ferrari должно было случиться

Было бы странно, если бы Себастьян Феттель и Шарль Леклер закончили этот сезон без единой совместной аварии. Конфликт назревал. Стоит признать, что градус слегка упал в последние месяц-два, но они все-таки нашли друг друга.

Сейчас пока бессмысленно рассуждать о том, кто прав, а кто виноват – надо просто посочувствовать Маттиа Бинотто. Ему предстоит решить весьма непростую задачу в ближайшие дни.

2. Разреженный воздух помогает Honda

Honda одержала вторую победу на «Интерлагосе» в истории. Первую ей принес Айртон Сенна в 1991-м. Теперь выиграл Макс.

Уик-энд в Сан-Паулу подкрепил соображения о том, что в разреженном воздухе японские моторы дают Red Bull Racing дополнительный козырь. Еще в Мексике Тото Вольф говорил о том, что в условиях высокогорья Mercedes слабее Honda, а в Сан-Паулу мы увидели этому еще одно подтверждение – пусть «Интерлагос» находится и ближе к уровню моря, чем автодром братьев Родригес.

Сильное выступление Toro Rosso, которая вернулась на шестое место в Кубке конструкторов после этапа в Бразилии – еще один неплохой повод считать теорию верной.

3. Ферстаппен должен стать третьим в чемпионате

Помешать Максу выиграть в это воскресенье мог, пожалуй, лишь Эстебан Окон. Но его не было на трассе. Все остальное не работало: ни стратегия Mercedes с более ранними пит-стопами, ни два выезда машины безопасности под конец. Ферстаппен был просто лучшим в этот уик-энд.

Будет правильно, если именно он станет лучшим в личном зачете после пилотов Mercedes. В конце концов, он бы сейчас уже уверенно занимал третью строчку с комфортным отрывом, если бы не несколько смазанных уик-эндов после летнего перерыва.

4. Гасли – в полнейшем порядке

Пьер – возможно, главный герой уик-энда в Сан-Паулу. Француз в четвертый раз подряд пробился в финальный сегмент квалификации, а в дополнение к этому заработал «поул» Формулы 1,5.

Чистый старт дал ему возможность выстроить гонку по своему плану, и француз должен был закончить ее на комфортном шестом месте, но затем получил два невероятно щедрых подарка от Ferrari и Льюиса Хэмилтона с Алексом Элбоном.

Кто-то скажет – повезло. Но он точно заслужил. Фантастическая оборона на последних кругах – это просто шедевр.

5. Квяту нужно исправлять квалификации

Даниил Квят принес своей команде дополнительное очко, но вряд ли может быть доволен тем, как справился со своей работой в Сан-Паулу. Главный провал случился накануне, когда россиянин вылетел из борьбы в первом сегменте квалификации – причем, это уже не первый раз, когда этой осенью ему можно предъявить претензии за субботу. На фоне Пьера Даниил смотрелся бледно даже без учета того, что француз поднялся на подиум.

Следующая новость
Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

Предыдущая новость

Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

Следующая новость

Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Бразилии

Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Бразилии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Автор Олег Карпов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

2
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

3
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

4
24 часа Ле-Мана

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.