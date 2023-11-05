Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен снова победил. Ландо Норрис снова второй. Фернандо Алонсо снова на подиуме. Олег Карпов снова подводит итоги гонки спустя минуты после финиша.
1. Макс – машина по добыванию побед
Почти каждое гоночное воскресенье в этом году – повод поговорить об исключительности таланта Макса. Немного наскучило, но нельзя же его совсем игнорировать, правда?
Самое удивительное в том, что Макс почти не дает сбоев. Каждый уик-энд – блестящая реализация. Да, преимущество Red Bull в скорости неоспоримо, но столь монотонно раз за разом его реализовывать – это тоже дорогого стоит.
2. У Aston Martin не все так плохо
Отлегло.
Видеть Aston Martin так высоко в протоколе – и больше того, на подиуме – даже несколько противоестественно. Но все по делу. Зеленые машины были в Бразилии очень быстры. Почти так же быстры по сравнению с Red Bull, как в начале сезона. По сути, единственное, что отличает эту гонку от тех, что были весной – это наличие в лидирующей группе McLaren.
Итоги Гран При в Сан-Паулу – хорошая новость для Aston Martin. Еще лучше то, что в концовке Фернандо Алонсо вполне достойно сопротивлялся в борьбе с Серхио Пересом и выцарапал-таки подиум. Теперь нужно окончательно разобраться с причинами проблем в нескольких предыдущих гонках – и можно двигаться дальше.
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
3. Спринты немного убивают интригу
Можно хотя бы отчасти согласиться с Максом – воскресенье после субботнего спринта почти не таит никаких загадок.
Еще накануне главной гонки стало понятно, что Ландо – ближайший из преследователей Макса, и что никто даже рядом не стоит по темпу с этими двоими. Понятно было и то, что шансов побороться за победу у Ландо все-таки нет.
В субботу же мы узнали, например, что в этот раз хороша AlphaTauri. А в воскресенье Юки Цунода вновь набрал очки. Если вопросы и оставались – то лишь по поводу Aston Martin, да и то из-за их провала в субботней квалификации. Но в целом в воскресенье мы просто посмотрели еще один спринт, только в три раза длиннее.
4. AlphaTauri теперь гонится за Williams
Гонка обновлений в этом году – едва ли не самая интересная составляющая сезона. Форма команд постоянно меняется, особенно в средней и младшей группах. У AlphaTauri теперь – самая быстрая машина из команд, занимающих места с седьмого до последнего. Хватит ли этого, чтобы догнать Williams? Отрыв все еще кажется слишком большим, но не сказать, что непреодолимым.
Williams может помочь то, что трасса в Лас-Вегасе в теории должна подойти ей лучше, но это лишь теория. На практике в последних гонках AlphaTauri быстрее.
5. Второе место Mercedes вовсе не гарантировано
Перед началом уик-энда многие верили, что у команды из Брэкли есть шансы если не победить, то по крайней мере быть ближе к Red Bull (точнее, к Максу Ферстаппену). В конце концов, в последние годы в Сан-Паулу Mercedes была особенно сильна. В прошлом году именно здесь Джордж Расселл принес ей единственную победу в сезоне.
На сей раз команда провела одну из худших гонок в сезоне, и если бы не сход Леклера еще перед стартом, Ferrari оказалась бы совсем рядом в Кубке конструкторов. Впрочем, у красных еще есть пара Гран При, чтобы склонить чашу весов в свою пользу…
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