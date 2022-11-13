Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом Следующая / «Он показал, каков на самом деле». Перес разозлился на Ферстаппена
Формула 1 / Гран При Бразилии Аналитика

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Джордж Расселл одержал первую в карьере победу, а Mercedes заработала первый в сезоне дубль. Олег Карпов подводит первые итоги гонки в Сан-Паулу спустя минуты после финиша.

Олег Карпов
Автор:
Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

1. Расселл доказал свой класс

Уверенно, хладнокровно, за явным преимуществом. Нельзя не отметить, что обстоятельства для первой победы Джорджа в Формуле 1 вышли одно к одному: скорость Mercedes, авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, слаженная работа команды и отличная тактика. Но и сам Джордж все сделал идеально. Его можно поругать за ошибку в пятничной квалификации, однако в оставшейся части уик-энда к нему не может быть ни малейших претензий.

Британец принес Mercedes дебютную победу в этом сезоне – в первой же гонке, которую сама Mercedes начинала в качестве фаворита. Кроме того, его уик-энд включал субботнюю дуэль с Ферстаппеном, в которой Джордж одержал верх – и которая фактически стала залогом его победы в воскресенье. Стартовав с поула, он просто выполнил работу так, как подобает топ-пилоту. А выдержать давление со стороны Льюиса в концовке тоже дорогого стоило.

На самом деле, этой победой Расселл ничего никому не доказал. О том, что он способен выигрывать гонки в Ф1, мы узнали еще в Бахрейне два года назад. Если ему и немного повезло в этот уик-энд – то это лишь потому, что удача решила вернуть старый долг.

Читайте также:

2. Современная Mercedes – великая команда

Возможно, это прозвучит громко, но руководимый Тото Вольфом коллектив – один из лучших за всю историю чемпионата. Их титулы говорят о многом. Но история, написанная командой из Брэкли в этом сезоне, характеризует ее даже лучше.

Ошибки случаются. Mercedes провалила переход на новый регламент. Но то, каким образом команда отреагировала на собственный промах – это показатель класса.

В условиях ограничений на расходы отыграть столь серьезное отставание от соперников за каких-то восемь месяцев и выиграть Гран При в доминирующем стиле – это почти из области фантастики. Браво, Тото! Браво, Mercedes!

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

3. Новая битва Макса и Льюиса будет жаркой

Ну что, прошлогодние дуэлянты использовали едва ли не первый шанс столкнуться в этом году – в гонке, где имели практически одинаковые шансы в ней на победу. Есть ощущение, что это не случайность. Они не боролись за титул между собой в этом году, но их противостояние – это все еще противостояние принципиальных соперников. Уступать в таких без боя не хочет никто.

Mercedes, похоже, решила свои проблемы в этом году. Команда должна быть намного лучше готова к старту следующего чемпионата. Увидим ли мы повторение сюжета сезона-2021?

Читайте также:

4. Алонсо и Строллу будет сложно в одной команде

Фернандо редко уходил с рабочего места в Формуле 1 без громкого хлопка дверью – и Alpine, похоже, не станет исключением. Испанец все более и более раздражителен в последние недели – не потому ли у него стало так много неприятных инцидентов. Да, Эстебан Окон в качестве напарника – тоже не подарок, но в Бразилии Фернандо явно перегнул как с атакой в спринте, так и с комментариями по радио и в прессе. С годами он не потерял ни в скорости, ни в умении создавать вокруг себя негатив – и с этим в следующем году придется считаться его новым боссам.

Считаться им придется, как известно, и с тем, что соседом Фернандо по боксам будет сын владельца команды, и он – этот сын – вполне может вывезти машину напарника на траву на скорости под 300 км/ч. Вероятно, понимая, что ему за это ни от кого не влетит…

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

5. Alpine останется впереди McLaren в Кубке конструкторов

Как пилоты французской команды ни старались похоронить шансы на очки в ходе субботней гонки, в воскресенье скорость машины сказалась – и при определенной доле везения оба сорвали неплохой куш, что особенно ценно в тот день, когда у главных конкурентов дела не заладились.

McLaren и без того было бы сложно побороться с Alpine за четвертое место в Кубке конструкторов, но теперь это почти невыполнимая задача. В Абу-Даби должно случиться что-то совсем уж невероятное, чтобы энстоунцы проиграли эту схватку.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом
Предыдущая новость

Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом
Следующая новость

«Он показал, каков на самом деле». Перес разозлился на Ферстаппена

«Он показал, каков на самом деле». Перес разозлился на Ферстаппена
Олег Карпов Больше от
Олег Карпов
Гран При Мексики: пять быстрых выводов Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: пять быстрых выводов

«Квят – уже свой в Америке. Но мне туда пока рано». Риккардо отказался уезжать в США
Формула 1

«Квят – уже свой в Америке. Но мне туда пока рано». Риккардо отказался уезжать в США

Гран При США: пять быстрых выводов Гран При США
Формула 1

Гран При США: пять быстрых выводов

Самое важное:

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом

Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Формула 1 Формула 1

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом

У немецкой прессы не осталось сомнений, кого команда выбрала своим пилотом – известна даже дата анонса

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Ралли-Кросс Ралли-Кросс

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»

Участники мирового ралли-кросса провели заключительный этап сезона, на котором стало известно имя вице-чемпиона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.