Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

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1. Расселл доказал свой класс

Уверенно, хладнокровно, за явным преимуществом. Нельзя не отметить, что обстоятельства для первой победы Джорджа в Формуле 1 вышли одно к одному: скорость Mercedes, авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, слаженная работа команды и отличная тактика. Но и сам Джордж все сделал идеально. Его можно поругать за ошибку в пятничной квалификации, однако в оставшейся части уик-энда к нему не может быть ни малейших претензий.

Британец принес Mercedes дебютную победу в этом сезоне – в первой же гонке, которую сама Mercedes начинала в качестве фаворита. Кроме того, его уик-энд включал субботнюю дуэль с Ферстаппеном, в которой Джордж одержал верх – и которая фактически стала залогом его победы в воскресенье. Стартовав с поула, он просто выполнил работу так, как подобает топ-пилоту. А выдержать давление со стороны Льюиса в концовке тоже дорогого стоило.

На самом деле, этой победой Расселл ничего никому не доказал. О том, что он способен выигрывать гонки в Ф1, мы узнали еще в Бахрейне два года назад. Если ему и немного повезло в этот уик-энд – то это лишь потому, что удача решила вернуть старый долг.

2. Современная Mercedes – великая команда

Возможно, это прозвучит громко, но руководимый Тото Вольфом коллектив – один из лучших за всю историю чемпионата. Их титулы говорят о многом. Но история, написанная командой из Брэкли в этом сезоне, характеризует ее даже лучше.

Ошибки случаются. Mercedes провалила переход на новый регламент. Но то, каким образом команда отреагировала на собственный промах – это показатель класса.

В условиях ограничений на расходы отыграть столь серьезное отставание от соперников за каких-то восемь месяцев и выиграть Гран При в доминирующем стиле – это почти из области фантастики. Браво, Тото! Браво, Mercedes!

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

3. Новая битва Макса и Льюиса будет жаркой

Ну что, прошлогодние дуэлянты использовали едва ли не первый шанс столкнуться в этом году – в гонке, где имели практически одинаковые шансы в ней на победу. Есть ощущение, что это не случайность. Они не боролись за титул между собой в этом году, но их противостояние – это все еще противостояние принципиальных соперников. Уступать в таких без боя не хочет никто.

Mercedes, похоже, решила свои проблемы в этом году. Команда должна быть намного лучше готова к старту следующего чемпионата. Увидим ли мы повторение сюжета сезона-2021?

4. Алонсо и Строллу будет сложно в одной команде

Фернандо редко уходил с рабочего места в Формуле 1 без громкого хлопка дверью – и Alpine, похоже, не станет исключением. Испанец все более и более раздражителен в последние недели – не потому ли у него стало так много неприятных инцидентов. Да, Эстебан Окон в качестве напарника – тоже не подарок, но в Бразилии Фернандо явно перегнул как с атакой в спринте, так и с комментариями по радио и в прессе. С годами он не потерял ни в скорости, ни в умении создавать вокруг себя негатив – и с этим в следующем году придется считаться его новым боссам.

Считаться им придется, как известно, и с тем, что соседом Фернандо по боксам будет сын владельца команды, и он – этот сын – вполне может вывезти машину напарника на траву на скорости под 300 км/ч. Вероятно, понимая, что ему за это ни от кого не влетит…

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

5. Alpine останется впереди McLaren в Кубке конструкторов

Как пилоты французской команды ни старались похоронить шансы на очки в ходе субботней гонки, в воскресенье скорость машины сказалась – и при определенной доле везения оба сорвали неплохой куш, что особенно ценно в тот день, когда у главных конкурентов дела не заладились.

McLaren и без того было бы сложно побороться с Alpine за четвертое место в Кубке конструкторов, но теперь это почти невыполнимая задача. В Абу-Даби должно случиться что-то совсем уж невероятное, чтобы энстоунцы проиграли эту схватку.