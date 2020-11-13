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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года

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Гран При Бразилии останется на «Интерлагосе» до 2025 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Противостояние Сан-Паулу и Рио за национальный этап Формулы 1 подходит к концу: в четверг местные организаторы объявили о новом контракте

Идею переноса бразильской гонки на новый автодром в Рио-де-Жанейро с 2018 года лоббировал сам президент страны Жаир Болсонару, однако в итоге эта долгая «мыльная опера» завершилась победой «Интерлагоса».

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Сейчас можно говорить, что проект в Рио как минимум приостановлен на долгое время, если не закрыт окончательно. Тогда как промоутеры из Сан-Паулу, напротив, на пороге подписания нового контракта с Ф1.

Представители чемпионата мира пока не подтвердили этого, но бразильская сторона сделала соответствующее заявление на встрече с прессой. По их словам, «Интерлагос» будет принимать этап до конца 2025 года – причем велика вероятность, что гонка, в соответствии с условиями договора, будет носить новое имя: Гран При Сан-Паулу.   

Губернатор одноименного штата Жуан Дориа сказал на пресс-конференции: «Я горд объявить, что Формула 1 только что продлила соглашение, сохраняющее за нами Гран При Бразилии до 2025 года. 

Подтверждено, что трасса «Интерлагос» будет принимать гонку на протяжении пяти следующих лет. Контракт будет подписан мэром Бруну Ковасом и Liberty Media, владельцем прав на Ф1».

По имеющейся информации, ключевым фактором для Ф1 стали проблемы с возведением гоночного комплекса в Рио. На пути строительства возникли многочисленные сложности, из-за чего не было гарантии готовности нового автодрома к 2021 году. В Сан-Паулу Формула 1 приезжала с 1990 по 2019 годы, эта же трасса значится в недавно опубликованном календаре будущего сезона. 

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При этом Гран При Бразилии получит нового промоутера. Мэр Конвас объяснил: «Контракт полностью согласован и будет подписан в ближайшие дни. 14 ноября будущего года пройдет Гран При Сан-Паулу. 

Контракт рассчитан на пять лет с опцией продления еще на пять, что дает нам возможность проводить гонку до 2030 года». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Автор Джонатан Нобл

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