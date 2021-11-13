Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Два первых дня Гран При Бразилиии стали достаточно удачными для пилотов, которые обычно уступают своим напарникам в борьбе за позиции на старте воскресной гонки. Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона (прежде всего, благодаря дисквалификации британца после завершения пятничной квалификации), Карлос Сайнса – Шарля Леклера, а Николя Латифи – Джорджа Расселла. В одной из пар изменился не только счет, но и имя пилота, который ведет в счете: Эстебан Окон теперь с минимальным преимуществом опережает своего титулованного товарища по команде.

Mercedes

Льюис Хэмилтон 13-6 Валттери Боттас 2 Бахрейн 3 (+0,201 в Q3) 1 Эмилия-Романья 8 (+0,487 в Q3) 2 (+0,007 в Q3) Португалия 1 1 Испания 3 (+0,132 в Q3) 7 (+0,494 в Q3) Монако 3 2 Азербайджан 10 (+1,209 в Q3) 2 Франция 3 (+0,128 в Q3) 3 (+0,032 в Q3) Штирия 2 4 Австрия 5 (+0,035 в Q3) 2 Великобритания (спринт) 3 (+6,072) 1 Венгрия 2 (+0,315 в Q3) 3 Бельгия 8 (+2,403 в Q3) 2 Нидерланды 3 (+0,299 в Q3) 5 (+20,011) Италия (спринт) 1 4 Россия 7 (+0,660 в Q3) 1 Турция 2 (+0,130 в Q3) 2 США 4 (+0,356 в Q3) 2 (+0,145 в Q3) Мексика 1 5 (+20,872) Бразилия (спринт) 1

Red Bull

Макс Ферстаппен 17-2 Серхио Перес 1 Бахрейн 11 (+0,341 в Q2) 3 (+0,052 в Q3) Эмилия-Романья 2 3 Португалия 4 (+0,144 в Q3) 2 Испания 8 (+0,924 в Q3) 2 Монако 9 (+0,997 в Q3) 3 Азербайджан 7 (+0,354 в Q3) 1 Франция 4 (+0,455 в Q3) 1 Штирия 5 (+0,327 в Q3) 1 Австрия 3 (+0,270 в Q3) 1 Великобритания (спринт) 20 (сход) 3 Венгрия 4 (+0,581 в Q3) 1 Бельгия 7 (+2,347 в Q3) 1 Нидерланды 16 (+0,494 в Q1) 2 Италия (спринт) 9 (+29,355) 20 (без времени в Q1) Россия 9 3 Турция 7 (+0,510 в Q3) 1 США 3 (+0,224 в Q3) 3 Мексика 4 (+0,117 в Q3) 2 Бразилия (спринт) 4 (+18,617)

McLaren

Даниэль Риккардо 8-11 Ландо Норрис 6 Бахрейн 7 (+0,047 в Q3) 6 Эмилия-Романья 7 (+0,049 в Q3) 16 (+1,045 в Q1) Португалия 7 7 Испания 9 (+0,388 в Q3) 12 (+0,567 в Q2) Монако 5 13 (+0,745 в Q2) Азербайджан 6 10 (+0,130 в Q3) Франция 8 14 (+0,510 в Q2) Штирия 4 13 (+0,304 в Q2) Австрия 2 6 (+6,848) Великобритания (спринт) 5 11 (+0,486 в Q2) Венгрия 6 4 Бельгия 10 (без времени в Q3) 10 Нидерланды 13 (+0,541 в Q2) 3 Италия (спринт) 4 (+4,301) 5 (+2,163 в Q3) Россия 1 16 (+0,743 в Q1) Турция 8 7 США 8 (+0,079 в Q3) 7 Мексика 10 (+20,067 в Q3) 6 Бразилия (спринт) 11 (+13,311)

Aston Martin

Себастьян Феттель 11-8 Лэнс Стролл 18 (+0,795 в Q1) Бахрейн 10 13 (+0,256 в Q2) Эмилия-Романья 10 10 Португалия 17 (+0,510 в Q1) 13 (+0,105 в Q2) Испания 11 8 Монако 13 (+0,291 в Q2) 11 Азербайджан 19 (без времени в Q1) 12 Франция 19 (+40,452 в Q1) 15 (+0,212 в Q2) Штирия 10 8 Австрия 10 (+0,048 в Q3) 8 Великобритания (спринт) 14 (+7,740) 10 Венгрия 12 (+0,099 в Q2) 5 Бельгия 15 (+1,417 в Q2) 17 (+0,293 в Q1) Нидерланды 12 12 (+2,506) Италия (спринт) 10 11 (+0,213 в Q2) Россия 8 11 (+0,194 в Q2) Турция 9 12 США 15 (+0,483) 11 Мексика 20 (+4,371 в Q1) 10 Бразилия (спринт) 14 (+9,170)

Alpine

Фернандо Алонсо 9-10 Эстебан Окон 9 Бахрейн 16 (+0,861 в Q1) 15 (+0,476 в Q2) Эмилия-Романья 9 13 (+0,870 в Q2) Португалия 6 10 (+0,567 в Q3) Испания 5 17 (+0,465 в Q1) Монако 11 9 Азербайджан 12 (+0,078 в Q2) 9 Франция 11 (+0,187 в Q2) 9 Штирия 17 (+0,246 в Q1) 14 Австрия 17 (+0,579 в Q1) 7 Великобритания (спринт) 10 (+4,408) 9 (+0,062 в Q3) Венгрия 8 14 (+0,851 в Q2) Бельгия 9 9 (+0,023 в Q3) Нидерланды 8 11 Италия (спринт) 13 (+3,578) 6 Россия 10 (+1,661 в Q3) 6 Турция 12 (+0,928 в Q2) 14 (+9,172 в Q2) США 11 16 (+0,326 в Q1) Мексика 15 12 (+1,946) Бразилия (спринт) 9

Ferrari

Шарль Леклер 13-6 Карлос Сайнс 4 Бахрейн 8 (+0,537 в Q3) 4 Эмилия-Романья 11 (+0,391 в Q2) 8 (+0,267 в Q3) Португалия 5 4 Испания 6 (+0,110 в Q3) 1 Монако 4 (+0,265 в Q3) 1 Азербайджан 5 (+0,358 в Q3) 7 (+0,147 в Q3) Франция 5 7 Штирия 11 (+0,154 в Q2) 12 (+0,041 в Q2) Австрия 11 4 Великобритания (спринт) 11 (+36,520) 7 Венгрия 15 (без времени в Q2) 11 Бельгия 13 (+0,416 в Q2) 5 Нидерланды 6 (+0,010 в Q3) 6 Италия (спринт) 7 (+4,510) 15 (без времени в Q2) Россия 2 7 Турция 15 (без времени в Q2) 5 США 6 (+0,186 в Q3) 8 (+0,076 в Q3) Мексика 6 7 (+6,333) Бразилия (спринт) 3

AlphaTauri

Пьер Гасли 18-1

Юки Цунода 5 Бахрейн 13 (+0,195 в Q2) 5 Эмилия-Романья 20 (без времени в Q1) 9 Португалия 14 (+0,411 в Q2) 12 Испания 16 (+0,366 в Q1) 6 Монако 16 (+0,536 в Q1) 4 Азербайджан 8 (+0,656 в Q3) 6 Франция 20 (без времени в Q1) 6 Штирия 8 (+0,278 в Q3) 6 Австрия 7 (+0,166 в Q3) 12 Великобритания (спринт) 16 (+4,804) 5 Венгрия 16 (+1,045 в Q1) 6 Бельгия 17 (+2,026 в Q1) 4 Нидерланды 15 (+1,793 в Q2) 20 (не финишировал) Италия (спринт) 16 12 Россия 13 (+0,110 в Q3) 5 Турция 10 (+1,042 в Q3) 9 США 10 (+0,800 в Q3) 5 Мексика 9 (+0,702 в Q3) 8 Бразилия (спринт) 15 (+11,992)

Alfa Romeo

Кими Райкконен 6-11 Антонио Джовинацци 14 (+0,530 в Q2) Бахрейн 12 16 Эмилия-Романья 17 (+0,148 в Q1) 15 (+0,596 в Q2) Португалия 12 17 (+0,369 в Q1) Испания 14 14 (+0,233 в Q2) Монако 10 14 Азербайджан 20 (без времени в Q1) 17 (+0,340 в Q1) Франция 13 18 (+0,337 в Q1) Штирия 15 16 (+0,227 в Q1) Австрия 15 13 Великобритания (спринт) 15 (+2,548) 13 Венгрия 14 (+0,019 в Q2) 19 (+2,146 в Q1) Бельгия 16 16 Россия 18 (+1,437 в Q1) 19 (+1,095 в Q1) Турция 18 18 США 13 (+0,517 в Q1) 12 Мексика 14 (+0,332 в Q2) 18 (+8,134) Бразилия (спринт) 13

Роберт Кубица 0-2 Антонио Джовинацци 18 (+1,251 в Q1) Нидерланды 7 18 (+34,007) Италия (спринт) 8

Haas

Никита Мазепин 3-16 Мик Шумахер 20 (+0,824 в Q1) Бахрейн 19 19 (+0,518 в Q1) Эмилия-Романья 18 20 (+0,460 в Q1) Португалия 19 20 (+0,690 в Q1) Испания 18 19 Монако 20 (без времени в Q1) 18 (+0,080 в Q1) Азербайджан 17 18 (+0,612 в Q1) Франция 15 20 (+0,151 в Q1) Штирия 19 20 (+0,524 в Q1) Австрия 19 19 (+9,435) Великобритания (спринт) 18 19 Венгрия 20 (без времени в Q1) 20 (+0,966 в Q1) Бельгия 18 20 (+0,488 в Q1) Нидерланды 19 17 Италия (спринт) 19 (+3,555) 19 (+3,934) Россия 17 20 (+2,894 в Q1) Турция 14 20 (+0,297) США 18 19 (+ 0,445 в Q1) Мексика 18 20 (+5,794) Бразилия (спринт) 19

Williams

Джордж Расселл 17-2 Николя Латифи 15 Бахрейн 16 (+0,620 в Q1) 12 Эмилия-Романья 14 (+0,332 в Q2) 11 Португалия 17 (+0,488 в Q1) 15 Испания 19 (+0,774 в Q1) 15 Монако 18 (+0,350 в Q1) 15 Азербайджан 16 (+0,400 в Q1) 14 Франция 16 (+0,002 в Q1) 11 Штирия 16 (+0,142 в Q1) 9 Австрия 18 (+0,288 в Q1) 9 Великобритания (спринт) 17 (+8,510) 17 Венгрия 18 (+0,092 в Q1) 2 Бельгия 12 (+1,106 в Q2) 11 Нидерланды 14 (+0,829 в Q2) 15 (+0,844) Италия (спринт) 14 3 Россия 14 (без времени в Q2) 13 Турция 17 (+0,668 в Q1) 15 США 17 (+0,249 в Q1) 13 Мексика 17 (+0,798 в Q1) 17 (+0,979) Бразилия 16

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2021 года

** штрафы в виде потери мест на стартовой решетке не учитываются