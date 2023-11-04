Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях
Пятничную сессию на «Интерлагосе» не успели завершить до начала урагана. Вот как события в Сан-Паулу отразились на внутрикомандных противоборствах. Обратите внимание на разрывы в Alpine и AlphaTauri
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
22-3
(18-2)*
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (+21,318 в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
|3 (+0,143 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|2
|9 (без времени в Q3)
|Майами
|1
|1
|Монако
|20 (+1,464 в Q1)
|1
|Испания
|11 (+0,574 в Q2)
|1
|Канада
|12 (+1,867 в Q2)
|1
|Австрия
|15 (+1:01,737 в Q2)
|1
|Австрия (спринт)
|2 (+0,493 в Q3)
|1
|Великобритания
|16 (+0,540 в Q1)
|2
|Венгрия
|9 (+0,433 в Q3)
|1
|Бельгия
|3 (+0,877 в Q3)
|1
|Бельгия (спринт)
|8 (+0,905 в Q3)
|1
|Нидерланды
|7 (+1,313 в Q3)
|2
|Италия
|5 (+0,381 в Q3)
|11
|Сингапур
|13 (+0,137 в Q2)
|1
|Япония
|5 (+0,773 в Q3)
|1
|Катар
|13 (+0,979 в Q2)
|3
|Катар (спринт)
|8 (+0,736 в Q3)
|6
|США
|9 (+0,092 в Q3)
|1
|США (спринт)
|7 (+0,503 в Q3)
|3
|Мексика
|5 (+0,160 в Q3)
|1
|Бразилия
|9 (+1,594 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
15-10
(13-7)
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
|1
|Азербайджан (спринт)
|5 (+0,555 в Q3)
|7 (+1,020 в Q3)
|Майами
|3
|3
|Монако
|5 (+0,159 в Q3)
|19 (+0,668 в Q1)
|Испания
|2
|11 (+0,759 в Q2)
|Канада
|8
|2
|Австрия
|3 (+0,142 в Q3)
|6 (+0,109 в Q3)
|Австрия (спринт)
|5
|4
|Великобритания
|5 (+0,012 в Q3)
|6
|Венгрия
|11 (+0,123 в Q2)
|2
|Бельгия
|5 (+0,164 в Q3)
|5 (+0,170 в Q3)
|Бельгия (спринт)
|3
|9 (+0,911 в Q3)
|Нидерланды
|6
|3 (+0,067 в Q3)
|Италия
|1
|3 (+0,079 в Q3)
|Сингапур
|1
|4
|Япония
|6 (+0,308 в Q3)
|5
|Катар
|12 (+0,249 в Q2)
|6 (+0,092 в Q3)
|Катар (спринт)
|5
|1
|США
|4 (+0,222 в Q3)
|2
|США (спринт)
|6 (+0,346 в Q3)
|1
|Мексика
|2 (+0,067 в Q3)
|2
|Бразилия
|8 (+0,968 в Q3)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
13-12
(11-9)
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
|6 (+0,250 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|4
|11 (+0,232 в Q2)
|Майами
|6
|4
|Монако
|8 (+0,239 в Q3)
|5
|Испания
|12 (+0,448 в Q2)
|4
|Канада
|5 (+0,226 в Q3)
|5
|Австрия
|11 (+0,240 в Q2)
|18 (+0,629 в Q1)
|Австрия (спринт)
|15
|7 (+0,056 в Q3)
|Великобритания
|6
|1
|Венгрия
|18 (+0,450 в Q1)
|3
|Бельгия
|8 (+0,718 в Q3)
|7
|Бельгия (спринт)
|10 (+5,842 в Q3)
|13 (+0,531 в Q2)
|Нидерланды
|3
|8 (+0,149 в Q3)
|Италия
|4
|5 (+0,429 в Q3)
|Сингапур
|2
|7
|Япония
|8 (+0,311 в Q3)
|3 (+0,086 в Q3)
|Катар
|2
|12 (+0,935 в Q2)
|Катар (спринт)
|4
|3
|США
|5 (+0,217 в Q3)
|3
|США (спринт)
|8 (+0,592 в Q3)
|6
|Мексика
|8 (+0,220 в Q3)
|5
|Бразилия
|6 (+0,121 в Q3)
Alpine
|
Пьер Гасли
|
14-11
(12-8)
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
|19 (+2,518 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|13
|5
|Майами
|8 (+0,149 в Q3)
|7 (+0,380 в Q3)
|Монако
|4
|4
|Испания
|7 (+0,267 в Q3)
|17 (+0,772 в Q1)
|Канада
|6
|9
|Австрия
|12 (+0,145 в Q2)
|12 (+0,766 в Q2)
|Австрия (спринт)
|9
|10
|Великобритания
|13 (+0,205 в Q2)
|15 (+0,376 в Q2)
|Венгрия
|12
|12
|Бельгия
|15 (+2,701 в Q2)
|6
|Бельгия (спринт)
|9 (+0,794 в Q3)
|12
|Нидерланды
|17 (+0,375 в Q1)
|17
|Италия
|18 (+0,003 в Q1)
|12 (+0,185 в Q2)
|Сингапур
|8
|12
|Япония
|14 (+0,077 в Q2)
|7
|Катар
|8 (+0,210 в Q3)
|11 (+0,176 в Q2)
|Катар (спринт)
|10
|7
|США
|8 (+0,065 в Q3)
|10
|США (спринт)
|13 (+0,352 в Q2)
|11
|Мексика
|16 (+0,135 в Q1)
|13 (+0,005 в Q2)
|Бразилия
|12
McLaren
|
|
8-17
(6-14)
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
|11 (+0,032 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|10
|19 (+0,090 в Q1)
|Майами
|16
|11 (+0,018 в Q2)
|Монако
|10
|10 (+0,890 в Q3)
|Испания
|3
|9 (+3,303 в Q3)
|Канада
|7
|13 (+0,567 в Q2)
|Австрия
|4
|17 (+0,383 в Q1)
|Австрия (спринт)
|3
|3 (+0,131 в Q3)
|Великобритания
|2
|4 (+0,211 в Q3)
|Венгрия
|3
|6
|Бельгия
|7 (+0 304 в Q3)
|2
|Бельгия (спринт)
|5 (+0,322 в Q3)
|8 (+0,834 в Q3)
|Нидерланды
|2
|7
|Италия
|9 (+0,194 в Q3)
|17 (+0,419 в Q1)
|Сингапур
|4
|2
|Япония
|3 (+0,035 в Q3)
|6
|Катар
|10 (без времени в Q3)
|1
|Катар (спринт)
|3 (+0,082 в Q3)
|10 (+0,614 в Q3)
|США
|2
|5 (+0,255 в Q3)
|США (спринт)
|4
|7
|Мексика
|19 (+3,313 в Q1)
|10 (без времени в Q3)
|Бразилия
|7
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
16-9
(14-6)
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q1)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
|17 (+0,175 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|16
|10
|Майами
|14 (+0,527 в Q2)
|15
|Монако
|19 (+0,485 в Q1)
|16 (+0,300 в Q1)
|Испания
|13
|15
|Канада
|20 (+1,010 в Q1)
|14
|Австрия
|17 (+0,055 в Q1)
|19 (+0,229 в Q1)
|Австрия (спринт)
|16
|15
|Великобритания
|18 (+0,325 в Q1)
|7 (+0,063 в Q3)
|Венгрия
|5
|14
|Бельгия
|18 (+1,348 в Q1)
|17
|Бельгия (спринт)
|19 (+0,479 в Q1)
|19 (+0,193 в Q1)
|Нидерланды
|16
|14
|Италия
|16 (+0,141 в Q1)
|16
|Сингапур
|19 (+0,449 в Q1)
|16
|Япония
|19 (+0,349 в Q1)
|9
|Катар
|20 (+1,394 в Q1)
|13
|Катар (спринт)
|15 (+28,310 в Q2)
|13 (+0,160 в Q2)
|США
|12
|18 (+0,348 в Q1)
|США (спринт)
|15
|9
|Мексика
|10 (+0,018 в Q3)
|18
|Бразилия
|20 (+0,320 в Q1)
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
21-3
(17-3)
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
|8
|Азербайджан (спринт)
|9 (+0,053 в Q3)
|2
|Майами
|18 (+0,297 в Q1)
|2
|Монако
|14 (+0,516 в Q2)
|9 (+0,513 в Q3)
|Испания
|6
|3
|Канада
|14 (+1,708 в Q2)
|7 (+0,018 в Q3)
|Австрия
|6
|7
|Австрия (спринт)
|8 (+0,089 в Q3)
|9
|Великобритания
|12 (+0,567 в Q2)
|8
|Венгрия
|14 (+0,443 в Q2)
|9
|Бельгия
|10 (+0,998 в Q3)
|15
|Бельгия (спринт)****
|14
|5
|Нидерланды
|11 (+0,692 в Q2)
|10
|Италия
|20 (+0,817 в Q1)
|7
|Сингапур
|20 (+0,813 в Q1)
|10
|Япония
|17 (+0,210 в Q1)
|4
|Катар
|17 (+1,122 в Q1)
|9
|Катар (спринт)
|16 (+0,913 в Q1)
|17
|США
|19 (+0,321 в Q1)
|12
|США (спринт)
|14 (+0,092 в Q2)
|13
|Мексика
|18 (+0,379 в Q1)
|4 (+0,043 в Q3)
|Бразилия
|3
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
7-18
(6-14)
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
|14 (+0,526 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|12
|4
|Майами
|12 (+0,230 в Q2)
|17
|Монако
|18 (+0,009 в Q1)
|17 (+0,622 в Q1)
|Испания
|8
|14 (+1,373 в Q2)
|Канада
|2
|19 (+0,231 в Q1)
|Австрия
|8
|10 (+0,828 в Q3)
|Австрия (спринт)
|4
|20 (+2,775 в Q1)
|Великобритания
|11
|19 (+0,511 в Q1)
|Венгрия
|10
|13
|Бельгия
|20 (+3,146 в Q1)
|18
|Бельгия (спринт)
|20 (без времени в Q1)
|18 (+0,301 в Q1)
|Нидерланды
|15
|19 (+0,249 в Q1)
|Италия
|13
|6
|Сингапур
|9 (+0,233 в Q3)
|15
|Япония
|18 (+0,323 в Q1)
|19 (+1,142 в Q1)
|Катар
|15
|19 (+0,988 в Q1)
|Катар (спринт)
|7
|14
|США
|16 (+0,226 в Q1)
|17 (+0,173 в Q1)
|США (спринт)
|16
|17 (+0,194 в Q1)
|Мексика
|12
|14 (+0,176 в Q2)
|Бразилия
|11
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
2-10
(2-8)
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20 (+13,048 в Q1)
|Азербайджан
|8
|20 (+2,744 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|18
|15
|Майами
|17 (+0,104 в Q1)
|12 (+0,179 в Q2)
|Монако
|9
|14
|Испания
|15 (+0,394 в Q2)
|18 (+0,391 в Q1)
|Канада
|16
|20 (+0,190 в Q1)
|Австрия
|16
|14 (+0,224 в Q2)
|Австрия (спринт)
|13
|19 (+0,488 в Q1)
|Великобритания
|17
|
Даниэль Риккардо
|
4-3
(2-3)
|
|13
|Венгрия
|17 (+0,013 в Q1)
|19 (+3,115 в Q1)
|Бельгия
|11
|11
|Бельгия (спринт)
|16 (+0,391 в Q1)
|15 (+0,277 в Q2)
|США
|11
|11
|США (спринт)
|19 (+0,208 в Q1)
|4
|Мексика
|15 (без времени в Q2)
|17 (+0,006 в Q1)
|Бразилия
|16
|
Лиам Лоусон
|
2-4
(1-4)
|
|20 (+1,639 в Q1)
|Нидерланды
|14
|12 (+0,164 в Q2)
|Италия
|11
|10
|Сингапур
|15 (без времени в Q2)
|11 (+0,304 в Q2)
|Япония
|9
|18 (+0,577 в Q1)
|Катар
|11
|14
|Катар (спринт)
|18 (+0,724 в Q1)
Williams
|
Александр Элбон
|
24-0
(20-0)
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
|7
|Азербайджан (спринт)
|15 (без времени в Q2)
|11
|Майами
|20 (+0,343 в Q1)
|13
|Монако
|16 (+0,080 в Q1)
|18
|Испания
|20 (+0,636 в Q1)
|10
|Канада
|19 (+1,399 в Q1)
|10
|Австрия
|18 (+0,275 в Q1)
|11
|Австрия (спринт)
|20 (+0,534 в Q1)
|8
|Великобритания
|14 (+0,964 в Q2)
|16
|Венгрия
|20 (+0,331 в Q1)
|16
|Бельгия
|18 (+1,211 в Q1)
|12
|Бельгия (спринт)****
|13
|4
|Нидерланды
|10 (+5,329 в Q1)
|6
|Италия
|15 (+0,672 в Q2)
|14
|Сингапур
|18 (+0,584 в Q1)
|13
|Япония
|20 (без времени в Q1)
|14
|Катар
|16 (+0,092 в Q1)
|17
|Катар (спринт)
|20 (+38,879 в Q1)
|18
|США
|20 (+0,512 в Q1)
|9
|США (спринт)
|20 (+0,956 в Q1)
|14
|Мексика
|20 (без времени в Q1)
|15
|Бразилия
|19 (+0,414 в Q1)
*здесь и далее в скобках – без учета квалификаций спринтов
** жирным выделен лучший результат каждого гонщика
*** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
****пилотам Aston Martin и Williams в спринтерской квалификации Гран При Бельгии зачтен ничейный результат
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