Гран При Бразилии-2023: расписание, факты и статистика
Ноябрьскую программу сезона Ф1 откроет этап на трассе «Интерлагос» – последний в нынешнем сезоне со спринтерским форматом. Мы собрали самую важную информацию о предстоящем уик-энде
Главное:
|Гонка
|Гран При Сан-Паулу
|Этап
|20-й из 22
|Место
|«Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия
|Длина круга
|4,309 км
|Гоночная дистанция
|24 круг / 103,356 км (спринт)
71 круг / 305,879 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|15 (10 левых, 5 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:10.540 – Валттери Боттас / Mercedes / 2018
219,909 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:07.281 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018
230,561 км/ч
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Грозовые облака над Сан-Паулу
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|3 ноября, пятница
|17:30-18:30
|Квалификация (18/15/12)*
|3 ноября, пятница
|20:00-21:00
|Квалификация спринта (12/10/8)*
|4 ноября, суббота
|17:00-17:45
|Спринт
|4 ноября, суббота
|20:30
|Гонка
|
5 ноября, воскресенье
|19:00
*продолжительность сегментов в минутах
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Шанс дождя
|Ветер
|Макс. влажн.
|
3 ноября, пятница
|29/19 °C
|Облачно, гроза
|42%
|Северо-западный, 5 м/с, порывы до 11 м/с
|70%
|4 ноября, суббота
|25/15 °C
|
Переменная облачность
|1%
|
Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 12 м/с
|43%
|5 ноября, воскресенье
|24/16 °C
|Ясно, легкая облачность
|1%
|
Южный, 5 м/с, порывы до 10 м/с
|51%
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Авария на Гран При Бразилии 2022 года: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Статистика 2022 года*
|Лучшее время в первой тренировке
|1:11.853 – Серхио Перес / Red Bull Racing
|Время поула
|1:11.674 – Кевин Магнуссен / Haas
216,429 км/ч
|Лучшее время во второй тренировке
|1:14.604 – Эстебан Окон / Alpine
|Победитель спринта
|
Джордж Расселл / Mercedes
Средняя скорость – 205,421 км/ч
|Победитель гонки
|
Джордж Расселл / Mercedes
Средняя скорость – 186,194 км/ч
|Лидеры гонки
|
Джордж Расселл / Mercedes – с 1 до 24 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:13.785 – Джордж Расселл / Mercedes
(61-й из 71)
|Подиум
|
1. Джордж Расселл / Mercedes
2. Льюис Хэмилтон / Mercedes
3. Карлос Сайнс / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Ален Прост (6)
|
McLaren (12)
|Поулы
|
Айртон Сенна (6)
|McLaren (11)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Williams (10)
Трасса Гран При Бразилии
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