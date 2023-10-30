Формула 1 Гран При Бразилии
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Гран При Бразилии-2023: расписание, факты и статистика

Ноябрьскую программу сезона Ф1 откроет этап на трассе «Интерлагос» – последний в нынешнем сезоне со спринтерским форматом. Мы собрали самую важную информацию о предстоящем уик-энде

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Рисунок с Айртоном Сенной в паддоке

Главное:

Гонка Brazil Гран При Сан-Паулу
Этап 20-й из 22
Место «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия
Длина круга 4,309 км
Гоночная дистанция 24 круг / 103,356 км (спринт)
71 круг / 305,879 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 15 (10 левых, 5 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:10.540 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2018
219,909 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:07.281 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2018
230,561 км/ч
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4
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Грозовые облака над Сан-Паулу

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Грозовые облака над Сан-Паулу

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 3 ноября, пятница  17:30-18:30
Квалификация (18/15/12)* 3 ноября, пятница  20:00-21:00 
Квалификация спринта (12/10/8)* 4 ноября, суббота  17:00-17:45
Спринт 4 ноября, суббота  20:30
Гонка

5 ноября, воскресенье 

  19:00

*продолжительность сегментов в минутах

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Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Шанс дождя Ветер Макс. влажн.

3 ноября, пятница

 29/19 °C Облачно, гроза 42% Северо-западный, 5 м/с, порывы до 11 м/с 70%
4 ноября, суббота 25/15 °C

Переменная облачность

 1%

Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 12 м/с

 43%
5 ноября, воскресенье 24/16 °C Ясно, легкая облачность 1%

Южный, 5 м/с, порывы до 10 м/с

 51%
Авария на Гран При Бразилии 2022 года: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Авария на Гран При Бразилии 2022 года: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Статистика 2022 года*

Лучшее время в первой тренировке 1:11.853 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:11.674 – Denmark Кевин Магнуссен / United States Haas
216,429 км/ч
Лучшее время во второй тренировке 1:14.604 – France Эстебан Окон / France Alpine
Победитель спринта

United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
30:11.307

Средняя скорость – 205,421 км/ч
Победитель гонки

United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
1 час 38:34.044

Средняя скорость – 186,194 км/ч
Лидеры гонки

United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes – с 1 до 24 круга
United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 25 до 29 круга
United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes – с 30 до 71 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
24-й и 49-й круги
Soft – Medium – Soft
Лучший круг в гонке 1:13.785 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
(61-й из 71)
Подиум

1. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes

2. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
*уик-энд проходил в старом спринтерском формате с одной квалификацией
Рекордсмены Гран При Бразилии:
  Пилоты Команды
Победы

France Ален Прост (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

United Kingdom McLaren (12)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

 United Kingdom McLaren (11)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

United Kingdom Williams (10)
United Kingdom McLaren (10)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Трасса Гран При Бразилии

Трасса Гран При Бразилии

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