Гран При Бразилии-2022: расписание, факты и статистика
Бразильский уик-энд станет третьим и последним в нынешнем сезоне, когда пилотов ждет спринтерская гонка. Вот вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1
Главное:
|Гонка
|Гран При Сан-Паулу
|Место
|«Интерлагос», Сан-Паулу
|Длина круга
|4,309 км
|Гоночная дистанция
|71 круг / 305,879 км
спринт – 24 круга / 103,356 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|15 (10 левых, 5 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:10.540 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018
|Рекорд круга (квалификация)
|1:07.281 – Валттери Боттас / Mercedes / 2018
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|11 ноября, пятница
|18:30-19:30
|Квалификация
|11 ноября, суббота
|22:00-23:00
|Вторая тренировка
|12 ноября, суббота
|18:30-19:30
|Спринт
|12 ноября, суббота
|22:30-23:00
|Гонка
|13 ноября, воскресенье
|21:00
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
11 ноября, пятница
|25/18 °C
|Облачно, вечером гроза
|40%
|Южный, 4 м/с, порывы до 12 м/с
|до 67%
|12 ноября, суббота
|23/18 °C
|
Облачно
|25%
|
Юго-западный,
3 м/с, порывы до 10 м/с
|до 79%
|13 ноября, воскресенье
|27/18 °C
|Облачно, дождь с грозой
|70%
|
Юго-восточный,
3 м/с, порывы до 10 м/с
|до 83%
Статистика 2021 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:09.050 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Время поула
|1:07.934 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Лучшее время во второй тренировке
|1:11.238 – Фернандо Алонсо / Alpine
|Победитель спринта
|
Валттери Боттас / Mercedes
Средняя скорость – 212,671 км/ч
|Подиум спринта
|1. Валттери Боттас / Mercedes
2. Макс Ферстаппен / Red Bull
3. Карлос Сайнс / Ferrari
|Победитель главной гонки
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes
Средняя скорость – 198,663 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:11.010 – Серхио Перес / Red Bull (71 из 71)
|Подиум главной гонки
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|
Хэмилтон выиграл в Сан-Паулу после острой дуэли с Ферстаппеном
Рекордсмены Гран При Бразилии:
|Пилоты*
|Команды
|Победы
|
Ален Прост (6)
|
McLaren (12)
|Поулы
|
Айртон Сенна (6)
Льюис Хэмилтон (3)
|McLaren (11)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Williams (10)
Трасса Гран При Бразилии
*указаны абсолютный рекорд и высшее достижение среди действующих пилотов
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