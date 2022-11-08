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Формула 1 / Гран При Бразилии Статистика

Гран При Бразилии-2022: расписание, факты и статистика

Бразильский уик-энд станет третьим и последним в нынешнем сезоне, когда пилотов ждет спринтерская гонка. Вот вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1

Гран При Бразилии-2022: расписание, факты и статистика
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Главное:

Гонка Mexico Гран При Сан-Паулу
Место «Интерлагос», Сан-Паулу
Длина круга 4,309 км
Гоночная дистанция 71 круг / 305,879 км
спринт – 24 круга /  103,356 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 15 (10 левых, 5 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:10.540 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2018
Рекорд круга (квалификация) 1:07.281 –  Валттери Боттас /  Mercedes / 2018
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 11 ноября, пятница  18:30-19:30
Квалификация 11 ноября, суббота  22:00-23:00 
Вторая тренировка 12 ноября, суббота  18:30-19:30
Спринт 12 ноября, суббота  22:30-23:00
Гонка 13 ноября, воскресенье   21:00

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

11 ноября, пятница

 25/18 °C Облачно, вечером гроза 40% Южный, 4 м/с, порывы до 12 м/с до 67%
12 ноября, суббота 23/18 °C

Облачно

 25%

Юго-западный,

3 м/с, порывы до 10 м/с

 до 79%
13 ноября, воскресенье 27/18 °C Облачно, дождь с грозой 70%

Юго-восточный,

3 м/с, порывы до 10 м/с

 до 83%

Статистика 2021 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:09.050 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Время поула 1:07.934 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Лучшее время во второй тренировке 1:11.238 – Spain Фернандо Алонсо / France Alpine
Победитель спринта

 Валттери Боттас /  Mercedes
29:09.559

Средняя скорость – 212,671 км/ч
Подиум спринта 1.  Валттери Боттас /  Mercedes
2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Победитель главной гонки

 Льюис Хэмилтон /  Mercedes
1 час 32:22.851

Средняя скорость – 198,663 км/ч
Лучший круг в гонке 1:11.010 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull (71 из 71)
Подиум главной гонки

1.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
3.  Валттери Боттас /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку

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Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Бразилии:

  Пилоты* Команды
Победы

France Ален Прост (6)
 Себастьян Феттель (3)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

United Kingdom McLaren (12)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (6)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

 United Kingdom McLaren (11)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

United Kingdom Williams (10)
United Kingdom McLaren (10)
Трасса Гран При Бразилии

Трасса Гран При Бразилии

*указаны абсолютный рекорд и высшее достижение среди действующих пилотов 

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