Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Бельгии: шпионские фото технических новинок
К этапу на быстрой трассе «Спа-Франкоршам» команды традиционно готовят специальные пакеты. Что вошло в них в 2020 году, покажут снимки фотографов Motorsport Images
Детали днища Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
Сравнение вариантов заднего крыла McLaren MCL35 (Испания / Бельгия)
Фотограф: LAT Images
Заднее антикрыло Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло Haas VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Заднее антикрыло Alfa Romeo C39
Фотограф: Джорджо Пиола
Заднее антикрыло AlphaTauri AT01
Фотограф: Джорджо Пиола
AlphaTauri AT01 на технической инспекции
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Детали переднего антикрыла Racing Point RP20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Оставаясь копией прошлогодней Mercedes, машина Racing Point в Спа получила подрезанные внутренние кончики закрылков каскада. Сами чемпионы мира на этом же этапе год назад сделали это чуть иначе
Варианты переднего антикрыла Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Хотя ленточка и скрывает верхнее крыло Ferrari, все равно отлично видно разницу между двумя вариантами: это форма горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины и геометрия дальнего закрылка каскада: то крыло, что сверху, обеспечивает больше прижимной силы
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Диффузор Alfa Romeo C39
Фотограф: Джорджо Пиола
Интересные находки обнаружились под днищем Alfa Romeo. Черная стрелка указывает на вертикальные бортики (речь о крупных) – к Спа те из них, что расположены ближе к центру, получили диагональную нижнюю кромку с небольшим изгибом снизу. Прежде деталь была прямоугольной и имела вертикальные прорези.
Также внимания заслуживают установленные в ряд небольшие генераторы вихря у заднего торца контрольной планки и дополнительные элементы на поверхности диффузора (в кружке), позволяющие точнее направлять потоки.
Компоновка силовой установки Williams FW43
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Сессия
|Четверг
|Автор
|Джорджо Пиола