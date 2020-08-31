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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Бельгии / Аналитика

Гран При Бельгии: шпионские фото технических новинок

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Гран При Бельгии: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

К этапу на быстрой трассе «Спа-Франкоршам» команды традиционно готовят специальные пакеты. Что вошло в них в 2020 году, покажут снимки фотографов Motorsport Images

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Список

Детали днища Mercedes F1 W11

Детали днища Mercedes F1 W11
1/13

Фотограф: Джорджо Пиола

В Mercedes дополнили днище перед задними колесами тремя небольшими открылками, которые геометрически являются продолжением диагональных прорезей для перетекания воздуха

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11
2/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Крыло с низким уровнем прижимной силы на W11 крепится на центральном пилоне, который мы уже видели в некоторых предыдущих гонках. Примечательно, что вентиляционные отверстия в задней части понтонов довольно крупные – это странно, учитывая прохладную погоду в Арденнах

Заднее антикрыло McLaren MCL35

Заднее антикрыло McLaren MCL35
3/13

Фотограф: Джорджо Пиола

McLaren MCL35 в похожем ракурсе. Крыло держат два пилона, также обращает на себя внимание воздухозаборник задних тормозов, вынесенный вперед даже за границу шины

Сравнение вариантов заднего крыла McLaren MCL35 (Испания / Бельгия)

Сравнение вариантов заднего крыла McLaren MCL35 (Испания / Бельгия)
4/13

Фотограф: LAT Images

McLaren оставила в Спа те же торцевые пластины, что были в Барселоне. А вот профиль главной плоскости стал куда менее рельефным

Заднее антикрыло Red Bull RB16

Заднее антикрыло Red Bull RB16
5/13

Фотограф: Джорджо Пиола

В отлиxие от двух команд, чьи машины вы могли видеть выше, у Red Bull главная плоскость крыла приподнимается к торцевым пластинам. С этой конфигурацией в пятницу ездил Макс Ферстаппен, тогда как у Алекса Элбона была другая, с чуть большей прижимной силой и лобовым сопротивлением

Заднее антикрыло Haas VF-20

Заднее антикрыло Haas VF-20
6/13

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Отличительной особенностью крыла Haas стала пара V-образных вырезов в задней кромке вспомогательной плоскости вместо одного центрального у соперников. При этом форма этих вырезов гораздо более плавная

Заднее антикрыло Alfa Romeo C39

Заднее антикрыло Alfa Romeo C39
7/13

Фотограф: Джорджо Пиола

У Alfa Romeo использован тот же подход, что у Red Bull. Центральная часть крыла отвечает за прижимную силу, боковые позволяют снизить лобовое сопротивление

Заднее антикрыло AlphaTauri AT01

Заднее антикрыло AlphaTauri AT01
8/13

Фотограф: Джорджо Пиола

У AlphaTauri, подобно Mercedes, крыло держится на центральном пилоне, а сужение главной плоскости к торцевым пластинам можно заметить, только если изучить конструкцию достаточно внимательно

AlphaTauri AT01 на технической инспекции

AlphaTauri AT01 на технической инспекции
9/13

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пока машина AlphaTauri ждет своей очереди на техническую инспекцию в четверг, у нас есть возможность изучить составной конфигуратор потока у угла понтона. Прежде такие детали были вертикальными, но постепенно конструкторы пришли к изгибу в нижней части, который повторяет «подрез» в понтоне

Детали переднего антикрыла Racing Point RP20

Детали переднего антикрыла Racing Point RP20
10/13

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Оставаясь копией прошлогодней Mercedes, машина Racing Point в Спа получила подрезанные внутренние кончики закрылков каскада. Сами чемпионы мира на этом же этапе год назад сделали это чуть иначе

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF1000

Варианты переднего антикрыла Ferrari SF1000
11/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Хотя ленточка и скрывает верхнее крыло Ferrari, все равно отлично видно разницу между двумя вариантами: это форма горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины и геометрия дальнего закрылка каскада: то крыло, что сверху, обеспечивает больше прижимной силы

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Диффузор Alfa Romeo C39

Диффузор Alfa Romeo C39
12/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Интересные находки обнаружились под днищем Alfa Romeo. Черная стрелка указывает на вертикальные бортики (речь о крупных) – к Спа те из них, что расположены ближе к центру, получили диагональную нижнюю кромку с небольшим изгибом снизу. Прежде деталь была прямоугольной и имела вертикальные прорези.

Также внимания заслуживают установленные в ряд небольшие генераторы вихря у заднего торца контрольной планки и дополнительные элементы на поверхности диффузора (в кружке), позволяющие точнее направлять потоки.

Компоновка силовой установки Williams FW43

Компоновка силовой установки Williams FW43
13/13

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Этот кадр, сделанный в боксах Williams, позволяет понять, сколь плотно все «упаковано» под кузовными панелями машин Ф1. Воздуховоды, различные трубки и провода заполняют все место, которое не занято крупными узлами
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Сессия Четверг
Автор Джорджо Пиола

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