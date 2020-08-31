Гран При Бельгии: шпионские фото технических новинок

Фотограф: Джорджо Пиола

Интересные находки обнаружились под днищем Alfa Romeo. Черная стрелка указывает на вертикальные бортики (речь о крупных) – к Спа те из них, что расположены ближе к центру, получили диагональную нижнюю кромку с небольшим изгибом снизу. Прежде деталь была прямоугольной и имела вертикальные прорези.

Также внимания заслуживают установленные в ряд небольшие генераторы вихря у заднего торца контрольной планки и дополнительные элементы на поверхности диффузора (в кружке), позволяющие точнее направлять потоки.