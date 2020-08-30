Гран При Бельгии: пять быстрых выводов

1. За такой провал Ferrari кто-то точно должен ответить

Какими бы ни были обстоятельства. Какие бы ни находились объяснения. Такого с Ferrari происходить просто не должно. Хотя бы потому что Скудерия – одна из богатейших команд Формулы 1. Она просто не имеет права проигрывать Alfa Romeo на трассе.

Контраст по сравнению с прошлым сезоном – вызывающий. Не только потому, что Ferrari самой себе образца 2019 года уступает пару секунд с круга. Скорее потому, что мы все теперь еще отчетливее понимаем цену той самой прошлогодней победе Шарля Леклера. Наверное, вряд ли кто-то возразит, услышав утверждение о том, что она была не совсем честной.

До каких пор высшее руководство Ferrari будет это терпеть? В Спа оба пилота вылетели в Q2 в квалификации и не добрались до зачетной зоны. Случится ли отставка Маттиа Бинотто, когда Ferrari не сможет выйти из Q1? А что, если это произойдет в Монце?

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

2. Боттасу вряд ли помогут даже сходы Хэмилтона

От выступлений Валттери возникает ощущение безнадеги. Он продолжает «бороться» за титул на словах, раз за разом подтверждая в интервью, что не собирается сдаваться просто так. Но когда дело доходит до «разговоров» на трассе, Боттас претендента на титул в себе распознать просто не дает.

Валттери просто медленнее – почти в любых обстоятельствах. Лишь какие-то проблемы у Льюиса позволяют ему периодически выигрывать, но он, конечно, не ровня Нико Росбергу. Да, тому титул достался не без «помощи» со стороны Льюиса и его машины, но он сам периодически брал верх над напарником в прямых сражениях. У Боттаса делать так не получается. Так что даже если Льюис до конца сезона сойдет с трассы раз-другой, ничего не изменится.

3. Уход Риккардо – потеря для Renault

Жаль, что ни у одного из пилотов в первой тройке так и не возникло проблем. Выступление Даниэля Риккардо в Спа было достойно подиума. Он был «лучшим из остальных» в субботу, а потом уверенно сохранил эту позицию в гонке. Да, мы привыкли к тому, что Алекс Элбон не участвует в борьбе лидеров, но оставить позади одну из машин Red Bull – это все равно достижение для Риккардо.

Австралиец наглядно демонстрирует, что не зря считается топ-пилотом. Даже расхваленный Эстебан Окон на его фоне смотрится весьма бледновато. Причем – стабильно.

Не факт, что и Фернандо Алонсо сможет достойно заменить уходящего Дэна.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

4. Renault поборется за третье место

Похвалив Риккардо, похвалим и (пока) его команду. Renault очень сильно провела уик-энд в Спа – так, как наверное мог только мечтать Сириль Абитбуль.

Темпа Дэна хватило для того, чтобы уверенно и без малейших проблем стать четверым, а обгон Эстебана Окона на Алекса Элбона стал вишенкой на торте. Сразу две желтые машины финишировали впереди одной из машин Red Bull.

Французы собрали неплохой урожай очков и пустились в погоню за соперниками в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.

5. Джовинацци рискует

Антонио выступает не так и плохо, но в его ситуации этого может и не хватить для сохранения места в команде. В личном зачете Формулы 2 в первой четверке сразу три пилота Академии Ferrari, и каждый из них спит и видит себя в кокпите, который сейчас занимает Джовинацци.

Такие аварии явно некстати.