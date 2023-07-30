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Гран При Бельгии: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен опять победил, Чеко Перес – наконец, второй. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша в Спа.

Олег Карпов
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После старта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

1. Макс сделал, что должен

Победил. Молодец.

Оценивать его в этом году очень сложно. Потому что даже штраф за замену коробки передач в нынешнем сезоне не выглядит для него ощутимой проблемой. Уследить за тем, чтобы никто не разбил на подиуме твой очередной кубок – даже сложнее.

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2. Чеко “проснулся”

Кажется, именно это и хотели видеть Кристиан Хорнер с Хельмутом Марко. Чеко Перес финиширует вторым, без боя пропуская по ходу дистанции безусловного лидера команды. Не только потому, что этот лидер намного быстрее. Но и потому, что у самого Чеко теперь есть полное понимание – навязывать борьбу попросту бессмысленно.

И жить им так долго и счастливо…

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3. Mercedes заберет второе место

Как бы странно это ни звучало после гонки, в которой быстрее оказалась машина Ferrari, у Mercedes – явное преимущество в борьбе над главными соперниками за вторую строчку в Кубке конструкторов. Заключается оно даже не в том, что у Mercedes меньшая амплитуда перепадов – а в том, что команда Тото Вольфа просто лучше справляется с реализацией.

Ее стратеги допускают меньше ошибок, ее механики обходятся почти без заминок на пит-стопах, ее пилоты – стабильны и быстры. Тогда как у Ferrari и Aston Martin есть проблемы со всем из только что перечисленного.

Если кто в современной Ф1 и может бросить вызов Red Bull – так это Mercedes. Осталось только построить хорошую машину.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

4. У McLaren не все так идеально

Возможно, проблема просто в формате. Вечером в субботу Ландо Норрис признался, что будь у команды вторая и третья тренировки, настройки почти наверняка изменились бы – и тогда результаты McLaren наверняка получились бы совсем иными. Но в итоге Норрис не смог в третий раз подряд добраться до подиума. А седьмое место – не совсем то, что теперь может привести болельщиков коллектива из Уокинга в восторг…

Впрочем, подтверждение того, что McLaren по-прежнему в порядке мы получили и в Спа – благодаря Оскару Пиастри в субботу. Второе место в спринте – это, конечно, тоже не повод для безудержной радости, но – вполне себе очки. Погоня за Aston Martin и Ferrari продолжается.

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5. Цунода так просто не сдастся

Что там говорили про Даниэля Риккардо? Что он метит в кокпит, который сейчас занят Серхио Пересом? Что ж, для этого сначала нужно убрать с дороги Юки Цуноду. Он, может быть, и невысок ростом. И, возможно, все еще не до конца отшлифован – не исключено даже, что и после полной обработки ему не дотянуть до уровня элиты Ф1. Но Юки быстр. А иногда – прямо очень.

Десятое место – это не бог весть что, конечно, но за рулем AlphaTauri добывать очки в этом году очень непросто. Спросите у Ника де Вриса, если интересно.

Да, прошло всего две гонки. Да, выводы делать рано. Но счет на табло изменился – и пока в противостоянии с Риккардо он тоже в пользу Цуноды.

Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri

Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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