Гран При Бельгии: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен опять победил, Чеко Перес – наконец, второй. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша в Спа.
1. Макс сделал, что должен
Победил. Молодец.
Оценивать его в этом году очень сложно. Потому что даже штраф за замену коробки передач в нынешнем сезоне не выглядит для него ощутимой проблемой. Уследить за тем, чтобы никто не разбил на подиуме твой очередной кубок – даже сложнее.
2. Чеко “проснулся”
Кажется, именно это и хотели видеть Кристиан Хорнер с Хельмутом Марко. Чеко Перес финиширует вторым, без боя пропуская по ходу дистанции безусловного лидера команды. Не только потому, что этот лидер намного быстрее. Но и потому, что у самого Чеко теперь есть полное понимание – навязывать борьбу попросту бессмысленно.
И жить им так долго и счастливо…
3. Mercedes заберет второе место
Как бы странно это ни звучало после гонки, в которой быстрее оказалась машина Ferrari, у Mercedes – явное преимущество в борьбе над главными соперниками за вторую строчку в Кубке конструкторов. Заключается оно даже не в том, что у Mercedes меньшая амплитуда перепадов – а в том, что команда Тото Вольфа просто лучше справляется с реализацией.
Ее стратеги допускают меньше ошибок, ее механики обходятся почти без заминок на пит-стопах, ее пилоты – стабильны и быстры. Тогда как у Ferrari и Aston Martin есть проблемы со всем из только что перечисленного.
Если кто в современной Ф1 и может бросить вызов Red Bull – так это Mercedes. Осталось только построить хорошую машину.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
4. У McLaren не все так идеально
Возможно, проблема просто в формате. Вечером в субботу Ландо Норрис признался, что будь у команды вторая и третья тренировки, настройки почти наверняка изменились бы – и тогда результаты McLaren наверняка получились бы совсем иными. Но в итоге Норрис не смог в третий раз подряд добраться до подиума. А седьмое место – не совсем то, что теперь может привести болельщиков коллектива из Уокинга в восторг…
Впрочем, подтверждение того, что McLaren по-прежнему в порядке мы получили и в Спа – благодаря Оскару Пиастри в субботу. Второе место в спринте – это, конечно, тоже не повод для безудержной радости, но – вполне себе очки. Погоня за Aston Martin и Ferrari продолжается.
5. Цунода так просто не сдастся
Что там говорили про Даниэля Риккардо? Что он метит в кокпит, который сейчас занят Серхио Пересом? Что ж, для этого сначала нужно убрать с дороги Юки Цуноду. Он, может быть, и невысок ростом. И, возможно, все еще не до конца отшлифован – не исключено даже, что и после полной обработки ему не дотянуть до уровня элиты Ф1. Но Юки быстр. А иногда – прямо очень.
Десятое место – это не бог весть что, конечно, но за рулем AlphaTauri добывать очки в этом году очень непросто. Спросите у Ника де Вриса, если интересно.
Да, прошло всего две гонки. Да, выводы делать рано. Но счет на табло изменился – и пока в противостоянии с Риккардо он тоже в пользу Цуноды.
Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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