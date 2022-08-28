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Гран При Бельгии: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен прорвался с 14-го места на решетке к победе в Спа. Олег Карпов подводит первые итоги бельгийской гонки спустя минуты после финиша.

Олег Карпов
Автор:
Гран При Бельгии: пять быстрых выводов
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1. Ферстаппен – в своей лиге

Очень убедительно. Когда в субботу другие пилоты говорили, что Максу должно хватить темпа, чтобы победить и при старте из середины второго десятка, трудно было представить, что победа достанется ему настолько легко.

Чемпион мира был не просто быстрее. Он словно пилотировал машину другой категории – на секунду-полторы быстрее остальных. Включая ту, что раскрашена в те же цвета.

Red Bull продолжает улучшать RB18 – и, похоже, в том самом направлении, чтобы сделать ее максимально удобной для Макса. Помните, как весной мы говорили о том, что у Серхио Переса есть, наконец, шанс побороться с напарником? Теперь подобные мысли кажутся безумными.

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2. Ferrari проиграла бы титулы при любом раскладе

Ошибки и поломки техники дорого обошлись Скудерии в этом сезоне. Не будь их, Шарль Леклер мог бы даже лидировать в личном зачете, а сама Ferrari – возглавлять Кубок конструкторов. Но объективно Red Bull просто-напросто выглядит лучше во всех отношениях.

Если в начале чемпионата быстрейшими казались красные машины, то теперь преимущество явно на стороне «Быков», и заметным оно стало еще до августовского перерыва. Да, на отдельных трассах Скудерия еще наверняка поборется за победы, но после таких уик-эндов, как в Спа, ни у кого не должно остаться сомнений: в этом году Red Bull Racing просто сильнее всех.

Карлос Сайнс, Ferrari

Карлос Сайнс, Ferrari

Фото: Эрик Юниус

3. Четвертое место – у Alpine

Команда из Энстоуна постепенно укрепляется в роли лидера средней группы. Сине-розовые провели в Спа очередное показательное выступление: оба пилота квалифицировались выше Mercedes, а в гонке – даже при учете штрафа Эстебана Окона – уступали только тройке лидеров. Вдобавок, Ferrari сделала Фернандо Алонсо приятный подарок, позволив обойти Шарля Леклера.

У McLaren нет шансов. И Даниэль Риккардо тут совершенно ни при чем.

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4. Новинки Haas пока не работают

Провальный уик-энд. С самого его начала машины Haas смотрелись в Спа плохо – настолько, что выход Мика Шумахера во второй сегмент квалификации даже у Гюнтера Штайнера вызвал удивление. Но в воскресенье все встало на свои места: немец и Кевин Магнуссен могли бороться по сути лишь с Николя Латифи. Что в Ф1 звучит почти как оскорбление.

Тем не менее, окончательно объявлять, что пакет обновлений не ускорил машину, пока все же рано. Спа с ее длинными прямыми – одна из худших для Haas трасс в сезоне. Кольцо в Зандфорте должно подойти команде лучше. Там и посмотрим…

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Эстебан Окон, Alpine A522m, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие пилоты

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Эстебан Окон, Alpine A522m, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие пилоты

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Штрафы – зло, но ничего не изменится

Когда треть пелотона отправляется стартовать «в конец решетки» – это смешно. Но Формула 1 к такого рода шуткам уже давно привыкла.

В начале гибридной эры понять правила распределения позиций на решетке с учетом всех штрафов могли лишь люди со специальным образованием. Сейчас система стала чуть проще, но некоторые аномалии все равно удивляют: квалифицировавшийся 20-м Валттери Боттас получил штрафов на пару десятков позиций и все равно стартовал 13-м. Объяснить, почему так произошло, какому-нибудь новому болельщику достаточно сложно.

За почти десять лет Ф1 так и не придумала ничего лучше, чем наказывать пилотов за смену элементов силовой установки (и коробок передач) именно потерей стартовых позиций на решетке.

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