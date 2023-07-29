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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Вот как складывается сражение пилотов Ф1 на статистическом фронте. Обратите внимание на Alpine, где гонщики с конца апреля по очереди обгоняют друг друга. Фернандо Алонсо продолжает упорно заезжать в десятку (все остальные уже оступились хотя бы раз), ну а у Алекса Элбона с Логаном Сарджентом своя атмосфера

Ландо Норрис и Оскар Пиастри, McLaren
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Red Bull Red Bull RB19

 Макс Ферстаппен

 

11-3

(10-2)*

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 2 (+0,138 в Q3)
15 (+21,318 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
1 Australia Австралия 20 (без времени в Q1) 
2 Azerbaijan Азербайджан 3 (+0,103 в Q3)
3 (+0,143 в Q3) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 2
9 (без времени в Q3) United States Майами 1
1 Monaco Монако 20 (+1,464 в Q1)  
1 Spain Испания 11 (+0,574 в Q2) 
1 Canada Канада 12 (+1,867 в Q2) 
1 Austria Австрия 15 (+1:01,737 в Q2) 
1 Austria Австрия (спринт) 2 (+0,493 в Q3)
1 United Kingdom Великобритания 16 (+0,540 в Q1) 
2 Hungary Венгрия 9 (+0,433 в Q3)
1 Belgium Бельгия 3 (+0,877 в Q3)

 

Ferrari Ferrari SF-23

 Шарль Леклер

 

9-5

(8-4)

 Карлос Сайнс
3 Bahrain Бахрейн 4 (+0,154 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 5 (+0,511 в Q3)
7 (+0,129 в Q3) Australia Австралия 5
1 Azerbaijan Азербайджан 4 (+0,811 в Q3)
1 Azerbaijan Азербайджан (спринт) 5 (+0,555 в Q3)
7 (+1,020 в Q3) United States Майами 3
3 Monaco Монако 5 (+0,159 в Q3) 
19 (+0,668 в Q1) Spain Испания 2
11 (+0,759 в Q2) Canada Канада 8
2 Austria Австрия 3 (+0,142 в Q3)
6 (+0,109 в Q3) Austria Австрия (спринт) 5
4 United Kingdom Великобритания 5 (+0,012 в Q3)
6 Hungary Венгрия 11 (+0,123 в Q2)
2 Belgium Бельгия 5 (+0,164 в Q3)

 

Mercedes Mercedes W14

 Льюис Хэмилтон

 

7-7

(7-5)

 Джордж Расселл
7 (+0,044 в Q3) Bahrain Бахрейн 6
8 (+0,366 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 4
3 (+0,177 в Q3) Australia Австралия 2
5 Azerbaijan Азербайджан 11 (+0,004 в Q2)
6 (+0,250 в Q3) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 4
11 (+0,232 в Q2) United States Майами 6
4 Monaco Монако 8 (+0,239 в Q3)
5 Spain Испания 12 (+0,448 в Q2)
4 Canada Канада 5 (+0,226 в Q3)
5 Austria Австрия 11 (+0,240 в Q2)
18 (+0,629 в Q1) Austria Австрия (спринт) 15
7 (+0,056 в Q3) United Kingdom Великобритания 6
1 Hungary Венгрия 18 (+0,450 в Q1)
3 Belgium Бельгия 8 (+0,718 в Q3)

 

Alpine Alpine A522 Alpine A523

 Пьер Гасли

 

6-8

(6-6)

 Эстебан Окон
20 (+0,673 в Q1) Bahrain Бахрейн 9
10 (+0,279 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 7
9 Australia Австралия 11 (+0,194 в Q2)
19 (+2,231 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 12
19 (+2,518 в Q1) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 13
5 United States Майами 8 (+0,149 в Q3)
7 (+0,380 в Q3) Monaco Монако 4
4 Spain Испания 7 (+0,267 в Q3)
17 (+0,772 в Q1) Canada Канада 6
9 Austria Австрия 12 (+0,145 в Q2)
12 (+0,766 в Q2) Austria Австрия (спринт) 9
10 United Kingdom Великобритания 13 (+0,205 в Q2)
15 (+0,376 в Q2) Hungary Венгрия 12
12 Belgium Бельгия 15 (+2,701 в Q2)
 

McLaren McLaren MCL60


 Оскар Пиастри

 

2-12

(2-10)

 Ландо Норрис
18 (+0,449 в Q1) Bahrain Бахрейн 11
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+0,741 в Q1)
16 (+0,274 в Q1) Australia Австралия 13
10 (+0,330 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 7
11 (+0,032 в Q2) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 10
19 (+0,090 в Q1) United States Майами 16
11 (+0,018 в Q2) Monaco Монако 10
10 (+0,890 в Q3) Spain Испания 3
9 (+3,303 в Q3) Canada Канада 7
13 (+0,567 в Q2) Austria Австрия 4
17 (+0,383 в Q1) Austria Австрия (спринт) 3
3 (+0,131 в Q3) United Kingdom Великобритания 2
4 (+0,211 в Q3) Hungary Венгрия 3
6 Belgium Бельгия 7 (+0 304 в Q3)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C43

 Валттери Боттас

 

8-6

(8-4)

China Чжоу Гуаньюй
12 Bahrain Бахрейн 13 (+0,030 в Q2)
14 (+0,207 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 12
19 (+0,174 в Q1) Australia Австралия 17
14 Azerbaijan Азербайджан 16 (+0,060 в Q1)
17 (+0,175 в Q1) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 16
10 United States Майами 14 (+0,527 в Q2)
15 Monaco Монако 19 (+0,485 в Q1)
16 (+0,300 в Q1) Spain Испания 13
15 Canada Канада 20 (+1,010 в Q1)
14 Austria Австрия 17 (+0,055 в Q1)
19 (+0,229 в Q1) Austria Австрия (спринт) 16
15 United Kingdom Великобритания 18 (+0,325 в Q1)
7 (+0,063 в Q3) Hungary Венгрия 5
14 Belgium Бельгия 18 (+1,348 в Q1)

 

Aston Martin Aston Martin AMR23

 Фернандо Алонсо

 

12-2

(10-2)

 Лэнс Стролл
5 Bahrain Бахрейн 8 (+0,500 в Q3)
3 Saudi Arabia Саудовская Аравия 6 (+0,215 в Q3)
4 Australia Австралия 6 (+0,169 в Q3)
6 Azerbaijan Азербайджан 9 (+0,358 в Q3)
8 Azerbaijan Азербайджан (спринт) 9 (+0,053 в Q3)
2 United States Майами 18 (+0,297 в Q1)
2 Monaco Монако 14 (+0,516 в Q2) 
9 (+0,513 в Q3) Spain Испания 6
3 Canada Канада 14 (+1,708 в Q2) 
7 (+0,018 в Q3) Austria Австрия 6
7 Austria Австрия (спринт) 8 (+0,089 в Q3)
9 United Kingdom Великобритания 12 (+0,567 в Q2) 
8 Hungary Венгрия 14 (+0,443 в Q2) 
9 Belgium Бельгия 10 (+0,998 в Q3)

 

Haas Haas VF-23

Denmark Кевин Магнуссен

 

3-11

(3-9)

 Нико Хюлькенберг
17 (+0,688 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,066 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
14 (+0,717 в Q2) Australia Австралия 10
18 (+0,662 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 17
14 (+0,526 в Q2) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 12
4 United States Майами 12 (+0,230 в Q2)
17 Monaco Монако 18 (+0,009 в Q1)
17 (+0,622 в Q1) Spain Испания 8
14 (+1,373 в Q2) Canada Канада 2
19 (+0,231 в Q1) Austria Австрия 8
10 (+0,828 в Q3) Austria Австрия (спринт) 4
20 (+2,775 в Q1) United Kingdom Великобритания 11
19 (+0,511 в Q1) Hungary Венгрия 10
13 Belgium Бельгия 20 (+3,146 в Q1)
 

AlphaTauri AlphaTauri AT04

 Ник де Врис

 

2-10

(2-8)


Japan Юки Цунода
19 (+0,721 в Q1) Bahrain Бахрейн 14
18 (+0,305 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 16
15 (+0,236 в Q2) Australia Австралия 12
20 (+13,048 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 8
20 (+2,744 в Q1) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 18
15 United States Майами 17 (+0,104 в Q1)
12 (+0,179 в Q2) Monaco Монако 9
14 Spain Испания 15 (+0,394 в Q2)
18 (+0,391 в Q1) Canada Канада 16
20 (+0,190 в Q1) Austria Австрия 16
14 (+0,224 в Q2) Austria Австрия (спринт) 13
19 (+0,488 в Q1) United Kingdom Великобритания 17

 

Даниэль Риккардо

 

1-1

 


Japan Юки Цунода
13 Hungary Венгрия 17 (+0,013 в Q1)
19 (+3,115 в Q1) Belgium Бельгия 11

 

Williams Williams FW45

Thailand Александр Элбон

 

14-0

(12-0)

United States Логан Сарджент
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,191 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
8 Australia Австралия 18 (+0,595 в Q1)
13 Azerbaijan Азербайджан 15 (+0,577 в Q2)
7 Azerbaijan Азербайджан (спринт) 15 (без времени в Q2)
11 United States Майами 20 (+0,343 в Q1)
13 Monaco Монако 16 (+0,080 в Q1)
18 Spain Испания 20 (+0,636 в Q1)
10 Canada Канада 19 (+1,399 в Q1)
10 Austria Австрия 18 (+0,275 в Q1)
11 Austria Австрия (спринт) 20 (+0,534 в Q1)
8 United Kingdom Великобритания 14 (+0,964 в Q2)
16 Hungary Венгрия 20 (+0,331 в Q1)
16 Belgium Бельгия 18 (+1,211 в Q1)
 

*здесь и далее в скобках – без учета квалификаций спринтов
** жирным выделен лучший результат каждого гонщика
*** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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