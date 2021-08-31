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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При Бельгии: 7 самых интересных технических решений
Автор: Мэтт Сомерфилд
Соавтор: Джорджо Пиола
На быстрой трассе в Спа команды уделили основное внимание адаптации своих машин под условия высоких скоростей и низкого прижима
Детали заднего антикрыла Alpine A521
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Фотограф: Без авторства
1. В Alpine добавили жесткости элементам торцевой пластины заднего крыла, чтобы те не слишком деформировались под аэродинамической нагрузкой.
Переднее антикрыло Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола
2. Для Гран При Бельгии все команды готовят пакеты с пониженным уровнем прижимной силы. В Aston Martin скорректировали форму дальнего закрылка переднего крыла, придав ему более выраженный рельеф. Это позволило чуть иначе направлять воздушные потоки и снизить лобовое сопротивление.
Переднее антикрыло и тормозной воздухозаборник Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства
2. В Red Bull поступили проще: подрезали дальний закрылок. Любопытно, что при этом на RB16B остались крупные воздухозаборники передних тормозов, которые дебютировали в Венгрии.
Переднее антикрыло AlphaTauri AT02
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Фотограф: Без авторства
2. На этом кадре, сделанном в четверг, у AlphaTauri традиционная конфигурация крыла. Но если это потребуется, уменьшить размер дальнего закрылка каскада можно прямо на трассе.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола
3. Эту версию заднего крыла Red Bull привозила в Баку, но использовала только в тренировках. На квалификацию и гонку в команде предпочли другой вариант с большим прижимом. В Спа ту же задачу пришлось решать вновь.
Детали задней части Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства
3. Ferrari подготовила заднее крыло, у которого главная плоскость расположена почти горизонтально. При этом у вспомогательной плоскости все же есть концевая кромка.
Детали заднего антикрыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола
3. Схожий подход использовали и в AlphaTauri. Примечательно, что обе итальянские команды разместили на крыла специальные стикеры для оценки деформации при помощи высокоскоростной камеры.
Детали задней части Mercedes F1 W12
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Фотограф: Без авторства
3. У Mercedes крыло не только имело минимальный угол атаки – в отличие от соперников, чемпионы мира даже не оснастили его концевой кромкой, которая добавляла бы прижимной силы на техничном втором секторе.
Детали задней части Alpine A521
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Фотограф: Без авторства
4. Alpine и прежде использовала двойной пилон для крепления заднего крыла. Однако в Спа этот элемент получил особое гладкое покрытие, чтобы еще меньше влиять на протекающий мимо воздух.
Детали днища Alfa Romeo C41
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Фотограф: Без авторства
5. Если вы считаете днище машин Ф1 просто большим куском углепластика, взгляните на это фото. Здесь видно и большие пучки проводов, которые идут ко всевозможным датчикам, и хитрое переплетение элементов самых разных форм и размеров в области дефлекторов – структурно это тоже часть днища.
Детали задней части Mercedes F1 W12
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Фотограф: Без авторства
6. Если верхняя часть торцевых пластин заднего крыла хорошо видна с любого ракурса, то нижнюю рассмотреть куда сложнее. Между тем, тут тоже есть немало интересного – как видно не примере Mercedes, использующей набор вертикальных элементов с прорезями между ними и металлическими фиксаторами, позволяющими контролировать размер зазоров.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Alfa Romeo C41
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Фотограф: Без авторства
7. Технический регламент четко указывает, где должны находиться обязательные камеры FIA – но ни слова не говорит про их крепление. Это дает конструкторам поле для творчества и возможность получить аэродинамический выигрыш – как в случае Alfa Romeo C41.
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