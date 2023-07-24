Гран При Бельгии-2023: расписание, факты и статистика
Формула 1 много лет приезжала в Спа в самом конце августа. Но в этот раз, когда арденнский этап лишь чудом удержался в календаре, для него нашлось лишь место прямо перед началом летних каникул. Уик-энд станет третьим в нынешнем сезоне со спринтерским форматом
Главное:
|Гонка
|Гран При Бельгии
|Этап
|12-й из 22
|Место
|«Спа-Франкоршам», Ставело, Валлония
|Длина круга
|7,004 км
|Гоночная дистанция
|15 кругов / 104,936 км (спринт)
44 круга / 308,052 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|20 (9 левых, 11 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:46.286 – Валттери Боттас / Mercedes / 2018
237,231 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:41.252 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
249,026 км/ч
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
Городок Спа получил свое имя благодаря Петру I – и дал его гоночной трассе
Фото: DPPI
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|28 июля, пятница
|14:30-15:30
|Квалификация (18/15/12)*
|28 июля, пятница
|18:00-19:00
|Квалификация спринта (12/10/8)*
|29 июля, суббота
|13:00-13:45
|Спринт
|29 июля, суббота
|17:30
|Гонка
|
30 июля, воскресенье
|16:00
*продолжительность сегментов в минутах
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
28 июля, пятница
|24/12 °C
|Облачно, дождь
|67%
|Западный, 6 м/с, порывы до 12 м/с
|до 49%
|29 июля, суббота
|21/12 °C
|
Облачно, временами дождь
|55%
|
Западный, 4 м/с, порывы до 10 м/с
|до 51%
|30 июля, воскресенье
|24/12 °C
|Облачно
|4%
|
Юго-западный, 6 м/с, порывы до 13 м/с
|до 47%
В 2022-м с поула в Спа стартовал Карлос Сайнс (Ferrari F1-75), третьим на решетке был Фернандо Алонсо (Alpine A522), а Макс Ферстаппен (Red Bull RB18) из-за штрафа за новый мотор был на решетке 14-м
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:46.538 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:45.507 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:45.047 – Серхио Перес / Red Bull Racing
|Время поула
|
1:44.297 – Карлос Сайнс / Ferrari
(квалификацию выиграл Ферстаппен с результатом 1:43.665, но получил штраф)
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 215,216 км/ч
|Лидеры гонки
|
Карлос Сайнс / Ferrari – с 1 до 10 круга
Серхио Перес / Red Bull Racing – 11-й круг
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 12 до 15 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 18 до 44 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:49.354 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
(32-й из 44)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Серхио Перес / Red Bull Racing
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен пробился к победе в Спа с 14-го места
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (6)
Льюис Хэмилтон (4)
|
Ferrari (18)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|Ferrari (16)
|Лучшие круги
|
Ален Прост (6)
|
Ferrari (19)
Трасса Гран При Бельгии
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