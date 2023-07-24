Предыдущая / В McLaren попросили не считать венгерскую тактику фаворитизмом Норрису Следующая / В Формуле 1 задумались об искусственном выравнивании сил моторов
Формула 1 / Гран При Бельгии Анонс

Гран При Бельгии-2023: расписание, факты и статистика

Формула 1 много лет приезжала в Спа в самом конце августа. Но в этот раз, когда арденнский этап лишь чудом удержался в календаре, для него нашлось лишь место прямо перед началом летних каникул. Уик-энд станет третьим в нынешнем сезоне со спринтерским форматом

Вид на трассу в Спа с воздуха

Главное:

Гонка Belgium Гран При Бельгии
Этап 12-й из 22
Место «Спа-Франкоршам», Ставело, Валлония
Длина круга 7,004 км
Гоночная дистанция 15 кругов / 104,936 км (спринт)
44 круга / 308,052 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 20 (9 левых, 11 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:46.286 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2018
237,231 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:41.252 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2020
249,026 км/ч
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4
Городок Спа получил свое имя благодаря Петру I – и дал его гоночной трассе

Городок Спа получил свое имя благодаря Петру I – и дал его гоночной трассе

Фото: DPPI

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 28 июля, пятница  14:30-15:30
Квалификация (18/15/12)* 28 июля, пятница  18:00-19:00 
Квалификация спринта (12/10/8)* 29 июля, суббота  13:00-13:45
Спринт 29 июля, суббота  17:30
Гонка

30 июля, воскресенье 

  16:00

*продолжительность сегментов в минутах

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

28 июля, пятница

 24/12 °C Облачно, дождь  67% Западный, 6 м/с, порывы до 12 м/с до 49%
29 июля, суббота 21/12 °C

Облачно, временами дождь 

 55%

Западный, 4 м/с, порывы до 10 м/с

 до 51%
30 июля, воскресенье 24/12 °C Облачно 4%

Юго-западный, 6 м/с, порывы до 13 м/с

 до 47%
В 2022-м с поула в Спа стартовал Карлос Сайнс (Ferrari F1-75), третьим на решетке был Фернандо Алонсо (Alpine A522), а Макс Ферстаппен (Red Bull RB18) из-за штрафа за новый мотор был на решетке 14-м

В 2022-м с поула в Спа стартовал Карлос Сайнс (Ferrari F1-75), третьим на решетке был Фернандо Алонсо (Alpine A522), а Макс Ферстаппен (Red Bull RB18) из-за штрафа за новый мотор был на решетке 14-м

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:46.538 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:45.507 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Лучшее время в третьей тренировке 1:45.047 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Время поула

1:44.297 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
241,755 км/ч

(квалификацию выиграл Ферстаппен с результатом 1:43.665, но получил штраф)
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 25:52.894

Средняя скорость – 215,216 км/ч
Лидеры гонки

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 1 до 10 круга

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – 11-й круг

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 12 до 15 круга
Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 16 до 17 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 18 до 44 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
15-й и 30-й круги
Soft – Medium – Medium
Лучший круг в гонке 1:49.354 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
(32-й из 44)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен пробился к победе в Спа с 14-го места

Гран При Бельгии: пять быстрых выводов
Рекордсмены Гран При Бельгии:
  Пилоты Команды
Победы

Михаэль Шумахер (6)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

Italy Ferrari (18)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

 Italy Ferrari (16)
Лучшие круги

France Ален Прост (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

Italy Ferrari (19)
Трасса Гран При Бельгии

Трасса Гран При Бельгии

Поделились
Комментарии

В McLaren попросили не считать венгерскую тактику фаворитизмом Норрису

В Формуле 1 задумались об искусственном выравнивании сил моторов

Самое важное:

Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном

Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

F1 Формула 1

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса «Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

F1 Формула 1

L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год

СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.