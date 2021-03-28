Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Штайнер объяснил, что помешало Мазепину в квалификации Следующая / Aston Martin: Мы и Mercedes потеряли на новых правилах лишнюю секунду с круга
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Результаты

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

Впервые с 2013 года пилотам Mercedes не удалось выиграть первую квалификацию сезона

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

В субботу на трассе в Сахира состоялась квалификация Гран При Бахрейна, открывающего новый сезон Формулы 1.

Макс Ферстаппен завоевал свой четвертый в карьере поул, впервые выиграв квалификацию на трассе в Бахрейне. Россиянин Никита Мазепин свою дебютную квалификацию в Ф1 закончил на последней, 20-й позиции – но уже в воскресенье благодаря штрафу, наложенному на Себастьяна Феттеля, поднялся на одну позицию выше.

Читайте также:

Гонка на Гран При Бахрейна начнется в 18:00 по москвоскому времени. До этого, в 14:00 стартует третья гонка Формулы 2. Кроме того, сегодня пройдет первая гонка нового сезона MotoGP – ее можно посмотреть в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 19:25, старт гонки – в 20:00.

 

1

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

3

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

5

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

Начнет гонку на шинах Medium


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

7

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

9

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

11

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

13

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

15

Джордж Расселл

(Williams)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

17

 

Николя Латифи

(Williams)


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

 

19

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

* пилот показал в квалификации

18-й результат, но был наказан 

потерей 5-ю позиций на старте 

за игнорирование желтых флагов

в конце первого сегмента

 

 

Поделились
Комментарии
Штайнер объяснил, что помешало Мазепину в квалификации

Предыдущая новость

Штайнер объяснил, что помешало Мазепину в квалификации

Следующая новость

Aston Martin: Мы и Mercedes потеряли на новых правилах лишнюю секунду с круга

Aston Martin: Мы и Mercedes потеряли на новых правилах лишнюю секунду с круга
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

20мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

20мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Сергей Иванов
Ферстаппен удивился выигранному старту Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

На трассе в Имоле пошел дождь Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

На трассе в Имоле пошел дождь

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.