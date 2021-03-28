Гран При Бахрейна: стартовая решетка
Впервые с 2013 года пилотам Mercedes не удалось выиграть первую квалификацию сезона
В субботу на трассе в Сахира состоялась квалификация Гран При Бахрейна, открывающего новый сезон Формулы 1.
Макс Ферстаппен завоевал свой четвертый в карьере поул, впервые выиграв квалификацию на трассе в Бахрейне. Россиянин Никита Мазепин свою дебютную квалификацию в Ф1 закончил на последней, 20-й позиции – но уже в воскресенье благодаря штрафу, наложенному на Себастьяна Феттеля, поднялся на одну позицию выше.
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Гонка на Гран При Бахрейна начнется в 18:00 по москвоскому времени. До этого, в 14:00 стартует третья гонка Формулы 2. Кроме того, сегодня пройдет первая гонка нового сезона MotoGP – ее можно посмотреть в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 19:25, старт гонки – в 20:00.
|
1
|
Макс Ферстаппен
Начнет гонку на шинах Medium
|
2
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Medium
|
3
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Medium
|
4
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Soft
|
5
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Начнет гонку на шинах Medium
|
6
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
Начнет гонку на шинах Soft
|
7
|
Ландо Норрис
(McLaren)
Начнет гонку на шинах Soft
|
8
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Soft
|
9
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
Начнет гонку на шинах Soft
|
10
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
Начнет гонку на шинах Soft
|
11
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|
12
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
13
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
14
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
15
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
16
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
17
|
Николя Латифи
(Williams)
|
18
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
20
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
* пилот показал в квалификации
18-й результат, но был наказан
потерей 5-ю позиций на старте
за игнорирование желтых флагов
в конце первого сегмента
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|Международный автодром Бахрейна
|Автор
|Сергей Иванов