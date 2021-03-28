Гран При Бахрейна: стартовая решетка

В субботу на трассе в Сахира состоялась квалификация Гран При Бахрейна, открывающего новый сезон Формулы 1.

Макс Ферстаппен завоевал свой четвертый в карьере поул, впервые выиграв квалификацию на трассе в Бахрейне. Россиянин Никита Мазепин свою дебютную квалификацию в Ф1 закончил на последней, 20-й позиции – но уже в воскресенье благодаря штрафу, наложенному на Себастьяна Феттеля, поднялся на одну позицию выше.

Гонка на Гран При Бахрейна начнется в 18:00 по москвоскому времени. До этого, в 14:00 стартует третья гонка Формулы 2. Кроме того, сегодня пройдет первая гонка нового сезона MotoGP – ее можно посмотреть в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 19:25, старт гонки – в 20:00.

1 Макс Ферстаппен

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium



2

Льюис Хэмилтон (Mercedes) Начнет гонку на шинах Medium 3 Валттери Боттас (Mercedes) Начнет гонку на шинах Medium 4

Шарль Леклер

(Ferrari) Начнет гонку на шинах Soft 5 Пьер Гасли (AlphaTauri) Начнет гонку на шинах Medium

6



Даниэль Риккардо (McLaren) Начнет гонку на шинах Soft 7 Ландо Норрис (McLaren) Начнет гонку на шинах Soft 8 Карлос Санйс (Ferrari) Начнет гонку на шинах Soft 9 Фернандо Алонсо

(Alpine) Начнет гонку на шинах Soft 10 Лэнс Стролл (Aston Martin) Начнет гонку на шинах Soft 11 Серхио Перес

(Red Bull)

12

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 13 Юки Цунода (AlphaTauri) 14



Кими Райкконен (Alfa Romeo) 15

Джордж Расселл (Williams)

16

Эстебан Окон (Alpine) 17 Николя Латифи (Williams)

18



Мик Шумахер

(Haas) 19 Никита Мазепин

(Haas) 20

Себастьян Феттель (Aston Martin) * пилот показал в квалификации 18-й результат, но был наказан потерей 5-ю позиций на старте за игнорирование желтых флагов в конце первого сегмента