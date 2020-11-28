Гран При Бахрейна: стартовая решетка
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Семикратный чемпион мира завоевал 98-й поул в карьере
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|
1
|
Льюис Хэмилтон
|
2
|
Валттери Боттас
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
|
5
|
Серхио Перес
|
6
|
Даниэль Риккардо
|
7
|
Эстебан Окон
|
8
|
Пьер Гасли
|
9
|
Ландо Норрис
|
10
|
Даниил Квят
|
11
|
Себастьян Феттель
|
12
|
Шарль Леклер
|
13
|
Лэнс Стролл
|
14
|
Джордж Расселл
|
15
|
Карлос Сайнс
|
16
|
Антонио Джовинацци
|
17
|
Кими Райкконен
|
18
|
Кевин Магнуссен
|
19
|
Ромен Грожан
|
20
|
Николя Латифи
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