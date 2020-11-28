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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Результаты

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

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Гран При Бахрейна: стартовая решетка

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1

 

 Льюис Хэмилтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Валттери Боттас

 

 

 

 

 

3

 

 Макс Ферстаппен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Thailand Алекс Элбон


 

 

5

 

Mexico Серхио Перес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

 

7

 

 Эстебан Окон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  

 Пьер Гасли

 

 

9

 

 Ландо Норрис

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Даниил Квят

 

 

 

 

11

 

 Себастьян Феттель


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Monaco Шарль Леклер


 

 

13

 

Лэнс Стролл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 Джордж Расселл

 

 

 

15

 

 Карлос Сайнс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

 

17

 

 Кими Райкконен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Кевин Магнуссен

 

 

19

 

 Ромен Грожан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Николя Латифи

 

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