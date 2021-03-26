Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

1. Оправдает ли Red Bull Racing статус фаворита?

После тестов у многих сложилось впечатление, что расклад сил в Ф1 изменился, и, по крайней мере, в начале чемпионата фаворитами стоит считать не ту команду, которая выигрывала восемь последних лет. А команду Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен показал лучшее время на тестах, оба пилота называли поведение машины предсказуемым, а Honda переделала мотор, добившись ощутимой прибавки в мощности. Голландец по итогам трех тестовых дней в Бахрейне заявил, что лучшей предсезонки у него еще не было, но затем несколько раз – в разных интервью – повторил, что фаворитом в борьбе за титул себя все равно не считает.

С одной стороны, почему бы и не поверить в чудо? Red Bull выиграла последнюю гонку прошлого сезона, а изменения в регламенте в теории должны были сыграть команде на руку. Но с другой… как часто мы прогнозировали скорый конец эры доминирования Mercedes и потом разочаровывались? Пожалуй, слишком часто, чтобы уверенно говорить об этом сейчас.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

2. У Mercedes и правда проблемы?

На тестах чемпионская команда точно не показала все, на что способна. В Mercedes явно не гнались за лучшим временем, но вопросы остались не только о скорости. Судя по всему, проблемы есть и с надежностью. Mercedes теряла время из-за сбоев в работе техники. Валттери Боттас смог проехать в первый день (страшно подумать) только шесть кругов!

Больше того! Комплектующие от Mercedes отказывали в течение тестов и на машине Aston Martin. Эти две команды вообще оказались худшими из всех по количеству пройденных кругов за три дня.

Но и нечто подобное мы уже видели – два года назад. Верить ли сейчас, что у Mercedes и правда все плохо?

3. Оторвалась ли McLaren от соперников по средней группе?

Борьба в средней группе обещает быть еще плотнее, чем прежде, но в ней, кажется, тоже есть предсезонный фаворит. Это McLaren.

Переход на моторы Mercedes с самого начала казался верным шагом, и, весьма вероятно, именно он станет главным козырем McLaren в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Aston Martin с такими же моторами пока смотрится не столь убедительно.

McLaren, кажется, отлично справилась с адаптацией машины под новый регламент. Новый диффузор вообще стал одной из главных тем для обсуждения в ходе тестов, и – если верить экспертам – должен помочь McLaren по крайней мере в первых гонках, пока остальные не успели скопировать это решение.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

4. Насколько мощнее стали моторы Ferrari?

Рассчитывать, что Ferrari вдруг вернется в число лидеров, было бы слишком. Прошлогодняя история с «соглашением» между командой и FIA до сих пор не забыта. В прошлом году итальянские моторы были безоговорочно самыми слабыми из всех, но у Ferrari достаточно ресурсов, чтобы исправить ситуацию.

Хватило ли для этого года? Вопрос пока открыт. Представители самой Скудерии, как и клиенты, говорят, что шаг вперед, безусловно, был сделан. Но насколько он велик? Удалось ли ликвидировать большую часть отставания или только половину?

От ответов на эти вопросы зависят не только результаты собственно Ferrari, но и двух других команд. Есть ли шансы у Alfa Romeo примкнуть к борьбе в середине пелотона? Или у Haas – не плестись в хвосте? Это тоже зависит от того, насколько хорошо поработали мотористы из Маранелло.

5. Как проявят себя новички?

Машины в сезоне-2021 изменились не слишком сильно. Но вот составы пилотов – заметно. Во-первых, в Ф1 сразу три новичка: из Формулы 2 в чемпионат мира перешли Мик Шумахер, Юки Цунода и Никита Мазепин. За каждым из них будет интересно понаблюдать, но еще интереснее будет посмотреть, как освоятся в новых для себя условиях пилоты, уже зарекомендовавшие себя в Ф1.

Получится ли у Себастьяна Феттеля после всех проблем на тестах опередить Лэнса Стролла? Станет ли Даниэль Риккардо лидером McLaren сразу же? Будет ли Карлос Сайнс ближе к Шарлю Леклеру, чем все тот же Феттель? И поможет ли Ферстаппену в борьбе с Mercedes Серхио Перес?