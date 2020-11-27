Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 начинает финальное турне в сезоне-2020. В ближайшие три недели пройдут три заключительных гонки чемпионата. Олег Карпов задает главные вопросы перед стартом первой из них
1. Включится ли Ferrari в борьбу за третье место?
В это до сих пор сложно поверить, но факт: на предыдущем этапе в Стамбуле самый большой урожай очков собрала команда Ferrari. Такого с ней не случалось с осени прошлого года, а потому есть повод порассуждать о грядущем возвращении Скудерии в группу лидеров. Кажется, Ferrari и правда прибавляет – и возможно, ей еще удастся в этом году выбраться на третью строчку в протоколе Кубка конструкторов.
После гонки в Турции Ferrari всего на шесть очков отстает от Renault, на 19 – от McLaren и на 24 – от Racing Point. В теории все еще возможно – если Себастьян Феттель и Шарль Леклер продолжат в том же духе.
Другое дело, что резвости красным машинам в Стамбуле придали необычные условия, в которых проходила гонка, и говорить о том, что Ferrari будет столь же сильна в ходе ближневосточного турне, пока преждевременно.
Возможно, все дело в Маттиа Бинотто. Босс команды не поехал в Турцию – и смотрите, как все закончилось! Он пропустит и первую гонку в Бахрейне, а потом приедет к началу второго Гран При. Посмотрим, превратится ли шутка в примету.
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2. Остались ли проблемы Феттеля позади?
Возможность закончить сезон на высокой ноте есть и еще у одного неудачника текущего чемпионата. Себастьян Феттель в Стамбуле был хорош. Да, немцу немного повезло на последнем круге, но так или иначе, нельзя не признать: первый его подиум в этом году стал следствием в первую очередь безошибочного пилотажа, а не везения.
Что это было? Возрождение или единовременная акция? Помог ли Себу дождь, или он все-таки что-то понял про то, как управляться с SF1000?
За Феттелем будет интересно следить в Бахрейне. В Стамбуле он не только забрался на подиум, но и впервые за четыре месяца опередил Шарля Леклера в квалификации. Как будет на этот раз?
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3. Закрепится ли Перес на четвертом месте?
Серхио Перес проводит выдающийся сезон. Особенно последние пару месяцев. Если посчитать очки только за семь последних Гран При, выше Чеко в турнирной таблице расположились бы лишь пилоты Mercedes. Мексиканец стал бы в таком мини-чемпионате третьим.
Да и тот факт, что он сейчас четвертый в реальной таблице – это отличный индикатор его потрясающей формы. Перес не просто лучший из остальных. Он лучший при том, что пропустил две гонки из-за болезни. Больше того, не допусти Racing Point тактический просчет в Имоле, он бы, скорее всего, забрался на подиум два раза подряд.
Самое время посетовать, что у такого пилота нет контракта ни с одной из команд на следующий год, но так или иначе, ему самому себя упрекнуть будет не в чем. Особенно, если он так и останется четвертым после ближневосточного турне Ф1. Сделать это будет непросто. Шарль Леклер и Даниэль Риккардо тоже очень сильны и просто так Переса к титулу «лучшего из остальных» точно не отпустят.
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4. Элбон: есть ли еще шанс?
Удивительно уже то, что Алекс Элбон до сих пор выступает за Red Bull Racing. Но еще удивительнее, что ему постоянно дают отсрочки по поводу сезона-2021. Кажется, Алекс уже успел доказать, что в принципе не способен выступать на уровне Макса Ферстаппена, и оттого еще сложнее понять желание Red Bull Racing досмотреть его мучения до конца. Неужели на решение по поводу следующего чемпионата может повлиять какая-нибудь одна яркая гонка в концовке сезона? Это было бы по крайней мере странно…
Тем не менее, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко утверждают, что продолжают ждать прогресса от Алекса. Что он возьмет и вцепится в этот кокпит обеими руками… Если раньше боссы RBR говорили о том, что могут принять решение до Турции, то теперь срок сдвинут до конца чемпионата. У Элбона – как бы парадоксально это ни звучало – кажется, и правда есть шанс убедить Red Bull оставить себя еще на сезон. Для этого, правда, уже реально пора показать хоть что-нибудь…
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5. Опять Хэмилтон – Боттас – Ферстаппен?
Гран При Турции был словно не из сезона-2020. За исключением победителя, все остальное предсказать было практически невозможно. Поул Лэнса Стролла. Второе место Серхио Переса. Подиум Себастьяна Феттеля. Шесть разворотов Валттери Боттаса… В общем, было весело.
В Бахрейне асфальт старый. Дожди тут идут, мягко говоря, не очень часто. Так что какого-то безумия ждать не приходится. Поэтому с высокой долей вероятности мы можем вновь увидеть на подиуме Макса, Валттери и Льюиса. Как уже было в этом сезоне семь раз…
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Автор
|Олег Карпов