Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

1. Включится ли Ferrari в борьбу за третье место?

В это до сих пор сложно поверить, но факт: на предыдущем этапе в Стамбуле самый большой урожай очков собрала команда Ferrari. Такого с ней не случалось с осени прошлого года, а потому есть повод порассуждать о грядущем возвращении Скудерии в группу лидеров. Кажется, Ferrari и правда прибавляет – и возможно, ей еще удастся в этом году выбраться на третью строчку в протоколе Кубка конструкторов.

После гонки в Турции Ferrari всего на шесть очков отстает от Renault, на 19 – от McLaren и на 24 – от Racing Point. В теории все еще возможно – если Себастьян Феттель и Шарль Леклер продолжат в том же духе.

Другое дело, что резвости красным машинам в Стамбуле придали необычные условия, в которых проходила гонка, и говорить о том, что Ferrari будет столь же сильна в ходе ближневосточного турне, пока преждевременно.

Возможно, все дело в Маттиа Бинотто. Босс команды не поехал в Турцию – и смотрите, как все закончилось! Он пропустит и первую гонку в Бахрейне, а потом приедет к началу второго Гран При. Посмотрим, превратится ли шутка в примету.

2. Остались ли проблемы Феттеля позади?

Возможность закончить сезон на высокой ноте есть и еще у одного неудачника текущего чемпионата. Себастьян Феттель в Стамбуле был хорош. Да, немцу немного повезло на последнем круге, но так или иначе, нельзя не признать: первый его подиум в этом году стал следствием в первую очередь безошибочного пилотажа, а не везения.

Что это было? Возрождение или единовременная акция? Помог ли Себу дождь, или он все-таки что-то понял про то, как управляться с SF1000?

За Феттелем будет интересно следить в Бахрейне. В Стамбуле он не только забрался на подиум, но и впервые за четыре месяца опередил Шарля Леклера в квалификации. Как будет на этот раз?

3. Закрепится ли Перес на четвертом месте?

Серхио Перес проводит выдающийся сезон. Особенно последние пару месяцев. Если посчитать очки только за семь последних Гран При, выше Чеко в турнирной таблице расположились бы лишь пилоты Mercedes. Мексиканец стал бы в таком мини-чемпионате третьим.

Да и тот факт, что он сейчас четвертый в реальной таблице – это отличный индикатор его потрясающей формы. Перес не просто лучший из остальных. Он лучший при том, что пропустил две гонки из-за болезни. Больше того, не допусти Racing Point тактический просчет в Имоле, он бы, скорее всего, забрался на подиум два раза подряд.

Самое время посетовать, что у такого пилота нет контракта ни с одной из команд на следующий год, но так или иначе, ему самому себя упрекнуть будет не в чем. Особенно, если он так и останется четвертым после ближневосточного турне Ф1. Сделать это будет непросто. Шарль Леклер и Даниэль Риккардо тоже очень сильны и просто так Переса к титулу «лучшего из остальных» точно не отпустят.

4. Элбон: есть ли еще шанс?

Удивительно уже то, что Алекс Элбон до сих пор выступает за Red Bull Racing. Но еще удивительнее, что ему постоянно дают отсрочки по поводу сезона-2021. Кажется, Алекс уже успел доказать, что в принципе не способен выступать на уровне Макса Ферстаппена, и оттого еще сложнее понять желание Red Bull Racing досмотреть его мучения до конца. Неужели на решение по поводу следующего чемпионата может повлиять какая-нибудь одна яркая гонка в концовке сезона? Это было бы по крайней мере странно…

Тем не менее, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко утверждают, что продолжают ждать прогресса от Алекса. Что он возьмет и вцепится в этот кокпит обеими руками… Если раньше боссы RBR говорили о том, что могут принять решение до Турции, то теперь срок сдвинут до конца чемпионата. У Элбона – как бы парадоксально это ни звучало – кажется, и правда есть шанс убедить Red Bull оставить себя еще на сезон. Для этого, правда, уже реально пора показать хоть что-нибудь…

5. Опять Хэмилтон – Боттас – Ферстаппен?

Гран При Турции был словно не из сезона-2020. За исключением победителя, все остальное предсказать было практически невозможно. Поул Лэнса Стролла. Второе место Серхио Переса. Подиум Себастьяна Феттеля. Шесть разворотов Валттери Боттаса… В общем, было весело.

В Бахрейне асфальт старый. Дожди тут идут, мягко говоря, не очень часто. Так что какого-то безумия ждать не приходится. Поэтому с высокой долей вероятности мы можем вновь увидеть на подиуме Макса, Валттери и Льюиса. Как уже было в этом сезоне семь раз…