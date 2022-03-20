Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

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1. Red Bull и Ferrari – быстрейшие

Ну что, с догадками и прогнозами покончено. Теперь можно окончательно объявить: сильнее всех к старту нового сезона подготовились Ferrari и Red Bull Racing. О чем говорить сложнее – так это о том, кто из них реально быстрее. В Бахрейне преимущество в скорости было на стороне Скудерии – как в квалификации, так и в гонке. Но совсем небольшое.

Еще не известно как расстановка сил будет меняться от трассы к трассе – но сейчас можно уже достаточно смело утверждать: основная борьба за титулы пойдет между двумя этими командами и их пилотами.

Правда, для того, чтобы за титулы бороться Red Bull необходимо срочно решать проблемы с надежностью. Двойной сход с дистанции на старте чемпионата – серьезный удар по чемпионским амбициям.

2. У Mercedes есть проблемы, но все не так и плохо

Сбрасывать со счетов действующих обладателей Кубка конструкторов тоже не стоит. Очевидно, что Mercedes не может в своем текущем состоянии тягаться с Ferrari и Red Bull. Но все на самом деле не так и плохо, как можно было предположить.

Пока Mercedes в своей собственной лиге, но забывать о команде Тото Вольфа еще рано. Возможно, новый радикальный концепт еще требует доработки – и как только инженеры в Брэкли найдут ответы на все интересующие их вопросы, W13 еще может поехать.

Есть и еще одно интересное наблюдение: шесть машин, замкнувших протокол финишировавших – с моторами Mercedes. Возможно, это еще одно объяснение слабой формы чемпионского коллектива.

Бахрейн – трасса, предъявляющая весьма серьезные требования к характеристикам мотора. Возможно, в Мельбурне и Имоле расклад сил будет иным.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

3. Расчет Haas оправдался

Гюнтер Штайнер много чего успел наобещать за последние полтора года. Но не во все из обещанного верилось.

Да, расчет вроде бы простой: бросить доработку неудачного проекта и полностью сосредоточиться на подготовке к новому регламенту. Такие планы в Формуле 1 уже срабатывали. Но реально поверить, что Haas может выстрелить – особенно наблюдая за страданиями команды в 2021 году – было тяжело.

Тем не менее, все получилось, и возможно даже лучше, чем рассчитывал сам Штайнер. Haas в Бахрейне смотрелась лучшей из всех команд средней группы.

4. Aston Martin и McLaren – главные проигравшие

Ну что, в ряду аутсайдеров прибыло?

О проблемах McLaren можно было догадаться по темпу на тестах в Бахрейне. Команда обещала привезти на гонку обновления, чтобы исправить хотя бы часть. Но сейчас кажется, что исправлять надо слишком много… Возможно ли это?

У Aston Martin проблем тоже полный ворох. Машина продолжает скакать на прямых – и кажется, в этом вопросе команда одна из худших на данный момент. Лоуренс Стролл вложил миллионы в новый проект, но пока кажется, что лишь сломал то, что было в Force India.

Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

5. Новая Формула 1 – это здорово

Росс Браун, если Вы читаете эти строки – выпишите себе премию.

Смена регламента в Формуле 1 – сложная штука. Сколько раз мы видели, как после вступления в силу нового регламента одна команда вырывалась далеко вперед и начинала доминировать… Но теперь, кажется, этого и правда удалось избежать.

Да, лидеры очевидны. Наметилась, кажется, и группа аутсайдеров. Но для первой гонки новой эры такая плотность пелотона – это очень здорово. В средней группе команды очень сложно расставить в каком-то порядке