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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

Автор:

Льюис Хэмилтон выиграл первый Гран При сезона, отстояв победу на последних кругах под атаками Макса Ферстаппена. Олег Карпов подводит итоги открывающего этапа нового чемпионата.

Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

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Будет борьба. Да, Льюис Хэмилтон – невероятно хорош. Потрясающе хорош. Никто другой не мог бы остановить Макса Ферстаппена и Red Bull в этот уик-энд… Но насколько же голландец был близок к победе!

Хэмилтону точно не будет просто. Еще никогда соперники Тото Вольфа и его команды не смотрелись столь сильно на старте чемпионата. Red Bull точно даст бой Mercedes. В субботу «Быков» можно было называть даже фаворитами, но в воскресенье лидеры оказались почти равны по скорости.

Теперь у нас точно есть интрига!

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Да, теперь уже наверное нет повода для стонов в духе «вот если бы в пелотоне не было Mercedes и Red Bull, тогда…» – потому что борьба лидеров и сама по себе обещает подарить нам немало приятных мгновений. Но схватка позади будет еще более захватывающей!

McLaren, Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri, Alpine практически равны по скорости. Alfa Romeo тоже в состоянии показать зубы, да и Williams остает не так сильно. Если верить Джорджу Расселлу, условия в Бахрейне – едва ли не худшие для его машины. Может быть, мы еще увидим, как «почти победитель» прошлогоднего Гран При Сахира будет на равных бороться за попадание в десятку с пилотами других команд…

В любом случае, борьбы будет много. Пока одна лишь Haas смотрится откровенно слабо.

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Было бы глупо предполагать, что обладающая одним из самых больших бюджетов и укомплектованная высококлассными инженерами команда будет долго прозябать на тех позициях, на которых Ferrari прозябала в прошлом году. Но Скудерия реально удивила в этот уик-энд – особенно после не самых позитивных тестов.

Четвертое время Шарля Леклера в квалификации нельзя недооценивать – ведь трасса в Бахрейне была одной из самых неудобных для Скудерии в прошлом году. Да, чтобы делать окончательные выводы, надо подождать еще хотя бы пару уик-эндов, но уже кажется, что большую часть отставания в мощности Ferrari ликвидировала.

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Этот уик-энд можно не считать. Да, Серхио должен был проходить в Q3 – и тут никаких скидок быть не может. Но мы в любом случае пока не можем оценить ни его способность выжать из Red Bull максимум на одном круге, ни то, как он смотрелся бы в гонке, стартуй он с одного из первых рядов.

О чем можно говорить уверенно, так это о том, что Чеко нельзя долго раскачиваться. Red Bull как никогда нужен сильный второй пилот, чтобы Mercedes имела меньше свободы при выборе тактики.

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Первый уик-энд четвертого россиянина в Формуле 1 прошел плохо. С этим спорить невозможно.

Да, за отказ тормозов в финальной попытке в квалификации его винить смысла нет. Как и, наверное, ругать за то, что он не постеснялся обогнать соперников прямо под занавес первого сегмента – оставим это другим.

Но несколько разворотов по ходу уик-энда и приведшая к аварии ошибка в самом начале гонки – на его счету.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Никита Мазепин
Автор Олег Карпов

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