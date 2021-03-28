Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов
Льюис Хэмилтон выиграл первый Гран При сезона, отстояв победу на последних кругах под атаками Макса Ферстаппена. Олег Карпов подводит итоги открывающего этапа нового чемпионата.
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1. Доминирование Mercedes закончилось
Будет борьба. Да, Льюис Хэмилтон – невероятно хорош. Потрясающе хорош. Никто другой не мог бы остановить Макса Ферстаппена и Red Bull в этот уик-энд… Но насколько же голландец был близок к победе!
Хэмилтону точно не будет просто. Еще никогда соперники Тото Вольфа и его команды не смотрелись столь сильно на старте чемпионата. Red Bull точно даст бой Mercedes. В субботу «Быков» можно было называть даже фаворитами, но в воскресенье лидеры оказались почти равны по скорости.
Теперь у нас точно есть интрига!
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2. В средней группе – почти все команды кроме лидеров
Да, теперь уже наверное нет повода для стонов в духе «вот если бы в пелотоне не было Mercedes и Red Bull, тогда…» – потому что борьба лидеров и сама по себе обещает подарить нам немало приятных мгновений. Но схватка позади будет еще более захватывающей!
McLaren, Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri, Alpine практически равны по скорости. Alfa Romeo тоже в состоянии показать зубы, да и Williams остает не так сильно. Если верить Джорджу Расселлу, условия в Бахрейне – едва ли не худшие для его машины. Может быть, мы еще увидим, как «почти победитель» прошлогоднего Гран При Сахира будет на равных бороться за попадание в десятку с пилотами других команд…
В любом случае, борьбы будет много. Пока одна лишь Haas смотрится откровенно слабо.
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3. Ferrari возвращается быстрее, чем многие предполагали
Было бы глупо предполагать, что обладающая одним из самых больших бюджетов и укомплектованная высококлассными инженерами команда будет долго прозябать на тех позициях, на которых Ferrari прозябала в прошлом году. Но Скудерия реально удивила в этот уик-энд – особенно после не самых позитивных тестов.
Четвертое время Шарля Леклера в квалификации нельзя недооценивать – ведь трасса в Бахрейне была одной из самых неудобных для Скудерии в прошлом году. Да, чтобы делать окончательные выводы, надо подождать еще хотя бы пару уик-эндов, но уже кажется, что большую часть отставания в мощности Ferrari ликвидировала.
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4. Перес будет очень нужен Red Bull – и ему надо прибавить
Этот уик-энд можно не считать. Да, Серхио должен был проходить в Q3 – и тут никаких скидок быть не может. Но мы в любом случае пока не можем оценить ни его способность выжать из Red Bull максимум на одном круге, ни то, как он смотрелся бы в гонке, стартуй он с одного из первых рядов.
О чем можно говорить уверенно, так это о том, что Чеко нельзя долго раскачиваться. Red Bull как никогда нужен сильный второй пилот, чтобы Mercedes имела меньше свободы при выборе тактики.
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5. Мазепин пока не спешит затыкать критикам рты
Первый уик-энд четвертого россиянина в Формуле 1 прошел плохо. С этим спорить невозможно.
Да, за отказ тормозов в финальной попытке в квалификации его винить смысла нет. Как и, наверное, ругать за то, что он не постеснялся обогнать соперников прямо под занавес первого сегмента – оставим это другим.
Но несколько разворотов по ходу уик-энда и приведшая к аварии ошибка в самом начале гонки – на его счету.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Никита Мазепин
|Автор
|Олег Карпов