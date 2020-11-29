Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

1. Halo – полезная вещь

Конечно, дело не только в Halo. Стандарты безопасности в современной Формуле 1 невероятны. Пересматривая повторы аварии Ромена Грожана было очень сложно поверить, что пилот выскочил из машины спустя мгновения сам, и что отделался – судя по всему – лишь небольшими травмами.

Авария Ромена – самая страшная за последние годы в Ф1. Когда капсула безопасности разрывает металлический рельс безопасности – это не шутки. Но то, что Грожан уцелел – это не чудо. Это результат многолетней работы FIA по повышению стандартов. Halo – лишь один из шагов. Но в этот день, кажется, именно эта система спасла Ромену жизнь. Осознание того, что спустя пару дней он сможет вернуться к своей семье – лучший итог сегодняшнего дня.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

2. Ferrari все еще не та

Нет, ни о какой борьбе за третье место, конечно, не может идти и речь. На трассах, где важна мощность мотора, Ferrari все еще смотрится смешно на фоне тех, с кем должна бы бороться. Да, у Скудерии было несколько неплохих гонок, но теперь можно сделать вывод – на это в первую очередь повлияли характеристики трасс и благоприятные обстоятельства.

На следующей неделе, если присмотреться к конфигурации трассы Гран При Сахира, все будет даже хуже. Так что ни о какой борьбе с Renault, McLaren и тем более Racing Point не может быть и речи.

В общем, показалось.

3. Перес должен быть в Ф1

В Формуле 1 порой творятся удивительные вещи. Серхио Перес уже давно заслужил себе репутацию надежного и быстрого пилота. Он стабилен, он привозит очки, а когда есть шанс – попадает на подиум. В это воскресенье он должен был попасть в тройку лучших второй раз подряд, а по-хорошему – даже третий.

Его называют самым недооцененным пилотом современной Ф1, и с каждым новым этапом в этом сезоне с таким утверждением наверняка готовы согласиться все больше и больше людей.

Сейчас Перес проводит, пожалуй, лучший сезон в своей карьере. Но одновременно с этим очень может быть, что и последний тоже.

Парадокс? Да, наверное. Но для Ф1 парадокс – это норма.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

4. McLaren – теперь фаворит в борьбе за третье место

Везение везением, но McLaren молодцы. У оранжевой команды точно не самая быстрая машина в средней группе. Racing Point явно быстрее, особенно в руках Переса. Да и Renault на некоторых трассах буквально летает. В пользу McLaren говорит стабильность. Плюс – наличие пилотов, которые постоянно привозят очки.

Если это и позволит McLaren завоевать позицию в Кубке конструкторов позади Mercedes и Red Bull, то это будет справедливо.

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5. Подиум Элбона – ненастоящий

Да, Алекс увезет домой второй призовой кубок к этом сезоне. Но этот подиум – результат схода соперника. Сам Элбон провел на самом деле достаточно блеклую гонку, совершенно не беспокоя того же Переса, с которым – кажется – борется за место в Red Bull Racing на сезон-2021.

Впрочем, результат – на табло. И если Хельмут Марко и Кристиан Хорнер очень захотят оставить Алекса в команде, этим подиумом можно свое решение объяснить.