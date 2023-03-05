Гран При Бахрейна: пять быстрых выводов

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1. Red Bull и правда впереди планеты всей

Наверное, могло бы быть и хуже. Бесспорно, у Red Bull есть преимущество над соперниками – и его даже можно считать весомым. Но после тестов казалось, что это преимущество будет подавляющим. На деле же Ferrari даже смогла создать видимость борьбы – пусть лишь в квалификации и самом начале гонки.

Увы, видимостью дело и ограничилось. Но надо ли хоронить интригу прямо сейчас?

Вот вам готовый сценарий: Red Bull, лишенная – из-за нарушений финансового регламента в 2021 году – часов работы в аэродинамической трубе, не сможет развивать свою машину столь же эффективно, как догоняющие. Так что соперники соберут все очки, которые только возможно, в первой половине чемпионата, а потом как догонят Red Bull…

Ладно, ладно… верится и правда с трудом. Но как же жить без надежды?

2. Aston Martin – молодцы, Алонсо – великий

Определить победителя в номинации «Самый заметный прогресс» легко. Проект Лоренса Стролла начал давать первые плоды.

Для современной Формулы 1 тот скачок, что совершила зеленая команда в межсезонье – это почти фантастика. Особенно в условиях ограничения бюджетов. Не будь в чемпионате потолка расходов, прогресс Aston Martin объясняли бы тем, что Стролл-старший просто завалил команду деньгами, а с лимитом волей-неволей придется отдать должное его таланту предпринимателя. Канадец все-таки знает толк в том, как строить успешные организации.

Конечная цель пока не достигнута. После тренировок, в двух из которых Алонсо установил лучшее время, могло показаться, что испанец способен вмешаться даже в борьбу за победу, но подиум – который, кстати, целиком и полностью отражает реальную скорость Aston Martin на данный момент – это отличный результат.

Ну, а сам Алонсо… Вот это уже и правда фантастика.

Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing Фото: Эрик Юниус

3. У Ferrari новый босс, но она сама – все та же

Как и требовалось доказать, смена руководителя и пара перестановок не могут решить все проблемы. Они у Скудерии большие, закоренелые. Их надо выкорчевывать.

Нет смысла пока ругать Фредерика Вассера. Он на новом посту всего пару месяцев. Но сегодня получил наглядное подтверждение, что легко ему точно не будет. Ferrari не только не догнала Red Bull за зиму, но, оказывается, не разобралась и с надежностью.

На что надеяться болельщикам Скудерии? Наверное только на то, что Вассеру дадут время поработать. Потому что другого выхода, кроме как устроить в Маранелло глобальную и длительную перестройку, кажется, нет.

4. Mercedes пока рано думать о титулах

На самом деле, прогресса, которого удалось добиться Aston Martin, в Ф1 ждали от Mercedes. Хельмут Марко в конце прошлого года предсказывал, что именно «Серебряные стрелы» (вновь почерневшие за зиму) будут главными соперниками Red Bull. Но нет – пока команда из Брэкли все еще не спешит оправдывать возложенное на нее высокое доверие гоночного консультанта «Быков».

Возможно, Тото Вольф прав, и его инженерам пора признать, что выбранная концепция машины не принесет успеха – и все же попробовать скопировать что-нибудь у тех, за кем так хочется угнаться. Потому что когда Лэнс Стролл с травмированной рукой объезжает Джорджа Расселла на дистанции гонки и проигрывает всего несколько секунд Льюису Хэмилтону – это очень наглядно показывает, что что-то с W14 не так.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

5. Аутсайдеров больше нет

В четверг в паддоке Сахира Алекс Элбон с сожалением говорил о том, что его команда, конечно, прибавила по сравнению с прошлым сезоном, но его машина все еще – лишь десятая по скорости в Формуле 1. Такое впечатление сложилось у пилота после трех дней тестов – и могло лишь подкрепиться после тренировок.

С одной лишь оговоркой: в пятницу вечером казалось, что за звание худшей команды в этом году c Williams все-таки еще поборется AlphaTauri. Но в субботу Алекс не только вышел в Q2, но при удачном стечении обстоятельств мог пробиться даже в финал.

Больше того, главного претендента на титул аутсайдера стало просто невозможно определить: в первом сегменте квалификации из борьбы выбыли пять пилотов пяти разных команд…

В воскресенье картина в этом отношении никак не прояснилась. Если раньше разрывы в пелотоне возникали почти сразу после старта, то в Бахрейне даже к окончанию десятого круга машины никак не хотели растягиваться по трассе. Максимальные разрывы – если не считать умчавшегося вперед Макса Ферстаппена – не превышали пяти секунд во всем пелотоне…

Худшей команды в Ф1 в этом году нет – бороться за попадание в десятку могут вообще все. А состав средней группы, скорее всего, будет заметно меняться от трассы к трассе.