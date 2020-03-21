Гран При Бахрейна, которого не будет: что нужно знать о трассе в Сахире

*В 2004 году Михаэль Шумахер на Ferrari проехал лучший круг в гонке в Бахрейне за 1:30,252. Однако через год четвертый поворот был перестроен, а длина трассы увеличилась на 5 метров. Рекордсмены Гран При Бахрейна на трассе в Сахире в действующей конфигурации:

Пилоты Команды Победы Себастьян Феттель (4) Ferrari (6) Поулы Себастьян Феттель (3) Ferrari (5) Лучшие круги Нико Росберг (3) Ferrari (5)