Гран При Бахрейна, которого не будет: что нужно знать о трассе в Сахире
Гран При в Бахрейне проводится с 2004 года. За это время конфигурация трассы дважды менялась. Еще два раза гонку отменяли: в 2011 и 2020 году. И пусть в этот раз этап Формулы 1 в Персидском заливе не состоится, мы все же решили вспомнить, чем особенна трасса в пригороде Манамы
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
2005
|
Длина круга
|
5412 км
12-е место среди всех трасс сезона
+ 2,4% к среднему показателю*
|
Направление движения
|
По часовой стрелке
|
Количество поворотов
|
15 (9 правых, 6 левых)
|
Средняя скорость
|
222 км/ч
12-е место среди всех трасс сезона
- 0,6% от среднего показателя
|
Максимальная скорость
|
330 км/ч
10-е место среди всех трасс сезона
+ 0,9% к среднему показателю
|
Процент дистанции с полным газом
|
72%
5-е место среди всех трасс сезона
+ 17% от среднего показателя
|
Расход топлива
|
1,7 кг на круг
13-е место среди всех трасс сезона
- 2,7% к среднему показателю
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона
Оценка трассы от Pirelli:
|Нагрузка на шины
|3 из 5
|Требуемая прижимная сила
|2 из 5
|Боковые перегрузки
|3 из 5
|Абразивность асфальта
|5 из 5
|Сцепные свойства асфальта
|4 из 5
Рекорды круга в действующей конфигурации*:
|Рекорд круга в квалификации
|1:27.866 –1:27.866 – Шарль Леклер / Ferrari / 2019 год
|Рекорд круга в гонке
|1:31.447 – Педро де ла Роса/ McLaren / 2005 год
Рекордсмены Гран При Бахрейна на трассе в Сахире в действующей конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Себастьян Феттель (4)
|
Ferrari (6)
|Поулы
|
Себастьян Феттель (3)
|Ferrari (5)
|Лучшие круги
|
Нико Росберг (3)
|
Ferrari (5)
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Гонщиков Формулы 1 лишили возможности стартовать в Бахрейне. Вспомним, как они выступали здесь в прошлых сезонах
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Местонахождение
|Сахир
Гран При Бахрейна, которого не будет: что нужно знать о трассе в Сахире
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