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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Анонс

Гран При Бахрейна, которого не будет: что нужно знать о трассе в Сахире

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Гран При Бахрейна, которого не будет: что нужно знать о трассе в Сахире
21 мар. 2020 г., 01:45

Гран При в Бахрейне проводится с 2004 года. За это время конфигурация трассы дважды менялась. Еще два раза гонку отменяли: в 2011 и 2020 году. И пусть в этот раз этап Формулы 1 в Персидском заливе не состоится, мы все же решили вспомнить, чем особенна трасса в пригороде Манамы

 

 

Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

2005

 

Длина круга

5412 км

12-е место среди всех трасс сезона

+ 2,4% к среднему показателю*

 

Направление движения

 

 

По часовой стрелке

 

Количество поворотов

 

 

15 (9 правых, 6 левых)

 

 

Средняя скорость

222 км/ч

12-е место среди всех трасс сезона

- 0,6% от среднего показателя

 

Максимальная скорость

330 км/ч

10-е место среди всех трасс сезона

+ 0,9% к среднему показателю

 

Процент дистанции с полным газом

72%

5-е место среди всех трасс сезона

+ 17% от среднего показателя

 

Расход топлива

1,7 кг на круг

13-е место среди всех трасс сезона

- 2,7% к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона

Оценка трассы от Pirelli:

Нагрузка на шины 3 из 5
Требуемая прижимная сила 2 из 5
Боковые перегрузки 3 из 5
Абразивность асфальта  5 из 5
Сцепные свойства асфальта 4 из 5

Рекорды круга в действующей конфигурации*:

Рекорд круга в квалификации 1:27.866 –1:27.866 – Monaco Шарль Леклер /  Italy Ferrari / 2019 год
Рекорд круга в гонке 1:31.447 – Spain Педро де ла Роса/ United Kingdom McLaren / 2005 год
*В 2004 году Михаэль Шумахер на Ferrari проехал лучший круг в гонке в Бахрейне за 1:30,252. Однако через год четвертый поворот был перестроен, а длина трассы увеличилась на 5 метров.

Рекордсмены Гран При Бахрейна на трассе в Сахире в действующей конфигурации:

  Пилоты Команды
Победы

 Себастьян Феттель (4)

Italy Ferrari (6)
Поулы

 Себастьян Феттель (3)

 Italy Ferrari (5)
Лучшие круги

 Нико Росберг (3)

Italy Ferrari (5)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Сахир

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Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана

4 июн. - 7 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

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