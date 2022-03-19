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Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Во всех десяти парах пилотов счет пока 1-0, однако отрывы между напарниками получились весьма разными!
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Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
1-0
|
Джордж Расселл
|5
|Бахрейн
|9 (+0,978 в Q3)
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
1-0
|
Серхио Перес
|2
|Бахрейн
|4 (+0,240 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
1-0
|
Карлос Сайнс
|1
|Бахрейн
|3 (+0,129 в Q3)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
0-1
|
Ландо Норрис
|18 (+0,706 в Q1)
|Бахрейн
|13
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
1-0
|
Эстебан Окон
|8
|Бахрейн
|11 (+0,161 в Q2)
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
1-0
|
|10
|Бахрейн
|16 (+0,654 в Q1)
Aston Martin
|
Нико Хюлькенберг
|
1-0
|
Лэнс Стролл
|18 (+0,795 в Q1)
|Бахрейн
|10
Williams
|
Александр Элбон
|
1-0
|
Николя Латифи
|14
|Бахрейн
|20 (+0,907 в Q1)
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
1-0
|
Гуаньюй Чжоу
|6
|Бахрейн
|15 (+1,826 в Q2)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
1-0
|
Мик Шумахер
|7
|Бахрейн
|12 (+0,537 в Q2)
* жирным, начиная со второго Гран При, будет выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
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