Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях Во всех десяти парах пилотов счет пока 1-0, однако отрывы между напарниками получились весьма разными!

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1 Mercedes Льюис Хэмилтон 1-0 Джордж Расселл 5 Бахрейн 9 (+0,978 в Q3) Red Bull Макс Ферстаппен 1-0 Серхио Перес 2 Бахрейн 4 (+0,240 в Q3) Ferrari Шарль Леклер 1-0 Карлос Сайнс 1 Бахрейн 3 (+0,129 в Q3) McLaren Даниэль Риккардо 0-1 Ландо Норрис 18 (+0,706 в Q1) Бахрейн 13 Alpine Фернандо Алонсо 1-0 Эстебан Окон 8 Бахрейн 11 (+0,161 в Q2) AlphaTauri Пьер Гасли 1-0

Юки Цунода 10 Бахрейн 16 (+0,654 в Q1) Aston Martin Нико Хюлькенберг 1-0 Лэнс Стролл 18 (+0,795 в Q1) Бахрейн 10 Williams Александр Элбон 1-0 Николя Латифи 14 Бахрейн 20 (+0,907 в Q1) Alfa Romeo Валттери Боттас 1-0 Гуаньюй Чжоу 6 Бахрейн 15 (+1,826 в Q2) Haas Кевин Магнуссен 1-0 Мик Шумахер 7 Бахрейн 12 (+0,537 в Q2) * жирным, начиная со второго Гран При, будет выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года ** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются Поделились Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Предыдущая новость Ферстаппен: В решающий момент машине не хватило баланса Следующая новость Стартовая решетка Гран При Бахрейна Поделились