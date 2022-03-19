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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Во всех десяти парах пилотов счет пока 1-0, однако отрывы между напарниками получились весьма разными!

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
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Mercedes 

 

 Льюис Хэмилтон

1-0

 

 Джордж Расселл
5 Bahrain Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)

 

Red Bull 

 

 Макс Ферстаппен

1-0

 

 Серхио Перес
2 Bahrain Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)

 

Ferrari 

 

 Шарль Леклер

1-0

 

 Карлос Сайнс
1 Bahrain Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)

 

 

McLaren 

 

 Даниэль Риккардо

0-1

 

 Ландо Норрис
18 (+0,706 в Q1) Bahrain Бахрейн 13

 

Alpine 

 

 Фернандо Алонсо

1-0

 

 Эстебан Окон
8 Bahrain Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)

 

AlphaTauri 

 

 Пьер Гасли

1-0


Japan Юки Цунода
10 Bahrain Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)

 

Aston Martin

 

 Нико Хюлькенберг

1-0

 

 Лэнс Стролл
18 (+0,795 в Q1) Bahrain Бахрейн 10

 

Williams 

 

Thailand Александр Элбон

1-0

 

 Николя Латифи
14 Bahrain Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)

 

Alfa Romeo 

 

 Валттери Боттас

1-0

 

China Гуаньюй Чжоу
6 Bahrain Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
 

Haas 

 

Denmark Кевин Магнуссен

1-0

 

 Мик Шумахер
7 Bahrain Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)

 

* жирным, начиная со второго Гран При, будет выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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