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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Статистика

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

Автор:
, Ответственный редактор

Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам первой субботы сезона-2021

Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях

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Mercedes 

 Льюис Хэмилтон

1-0

 Валттери Боттас
2 Bahrain Бахрейн 3 (+0,201 в Q3)

 

Red Bull 

 Макс Ферстаппен

1-0

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 11 (+0,341 в Q2)

 

McLaren 

 

 Даниэль Риккардо

1-0

 Ландо Норрис
6 Bahrain Бахрейн 7 (+0,047 в Q3)

 

Aston Martin 

 Себастьян Феттель

0-1

 Лэнс Стролл
18 (+0,795 в Q1) Bahrain Бахрейн 10

 

Alpine 

 Фернандо Алонсо

1-0

 Эстебан Окон
9 Bahrain Бахрейн 16 (+0,861 в Q1)

 

Ferrari 

 Шарль Леклер

1-0

 Карлос Сайнс
4 Bahrain Бахрейн 8 (+0,537 в Q3)

 

AlphaTauri 

 Пьер Гасли

1-0


Japan Юки Цунода
5 Bahrain Бахрейн 13 (+0,195 в Q2)

 

Alfa Romeo 

 Кими Райкконен

0-1

 

Italy Антонио Джовинацци
14 (+0,530 в Q2) Bahrain Бахрейн 12

 

Haas 

Russian Federation Никита Мазепин

0-1

 Мик Шумахер
20 (+0,824 в Q1) Bahrain Бахрейн 19

 

Williams 

United Kingdom Джордж Расселл

1-0

 

 Николя Латифи
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,620 в Q1)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Команды McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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