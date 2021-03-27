Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам первой субботы сезона-2021
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Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
1-0
|
Валттери Боттас
|2
|Бахрейн
|3 (+0,201 в Q3)
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
1-0
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|11 (+0,341 в Q2)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
1-0
|
Ландо Норрис
|6
|Бахрейн
|7 (+0,047 в Q3)
Aston Martin
|
Себастьян Феттель
|
0-1
|
Лэнс Стролл
|18 (+0,795 в Q1)
|Бахрейн
|10
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
1-0
|
Эстебан Окон
|9
|Бахрейн
|16 (+0,861 в Q1)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
1-0
|
Карлос Сайнс
|4
|Бахрейн
|8 (+0,537 в Q3)
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
1-0
|
|5
|Бахрейн
|13 (+0,195 в Q2)
Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
|
0-1
|
Антонио Джовинацци
|14 (+0,530 в Q2)
|Бахрейн
|12
Haas
|
Никита Мазепин
|
0-1
|
Мик Шумахер
|20 (+0,824 в Q1)
|Бахрейн
|19
Williams
|
Джордж Расселл
|
1-0
|
Николя Латифи
|15
|Бахрейн
|16 (+0,620 в Q1)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Команды
|McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Александр Кабановский
Гран При Бахрейна: дуэли в квалификациях
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