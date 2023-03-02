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Гран При Бахрейна-2023: расписание, факты и статистика

Вместе с новым сезоном Ф1 выходит из зимней спячки и наша традиционная рубрика, предваряющая этапы чемпионата

Гран При Бахрейна-2023: расписание, факты и статистика
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Главное:

Гонка Bahrain Гран При Бахрейна
Этап 1-й из 23
Место «Международный автодром Бахрейна», Сахир, Бахрейн
Длина круга 5,412 км
Гоночная дистанция 57 кругов / 308,238 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 15 (6 левых, 9 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:31.447 – Spain Педро де ла Роса / Austria McLaren / 2005
Рекорд круга (квалификация) 1:27.264 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2020
Выбор шин на этап C1 / C2 / C3

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 3 марта, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 3 марта, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 4 марта, суббота  14:30-15:30
Квалификация 4 марта, суббота  18:00-19:00
Гонка 5 марта, воскресенье   18:00

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

3 марта, пятница

 25/18 °C Солнечно 0% Восточный, 15 м/с, порывы до 22 м/с до 43%
4 марта, суббота 26/20 °C

Солнечно

 0%

Юго-восточный, 15 м/с, порывы до 19 м/с

 до 41%
5 марта, воскресенье 27/21 °C Солнечно 0%

Юго-восточный, 15 м/с, порывы до 22 м/с

 до 40%

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:34.193 – France Пьер Гасли / Italy AlphaTauri
Лучшее время во второй тренировке 1:31.936 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Лучшее время в третьей тренировке 1:32.544 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Время поула 1:30.558 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Победитель гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
1 час 37:33.584

Средняя скорость – 189,568 км/ч
Лидеры гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 1 до 31 круга
Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 32 до 33 круга
Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 34 до 57 круга
Тактика победителя

3 пит-стопа
15, 31 и 46 круги
Soft – Soft – Medium – Soft
Лучший круг в гонке 1:34.570 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari (51 из 57)
Подиум

1. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

2. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
3.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку

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Рекордсмены Гран При Бахрейна*:
  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

Italy Ferrari (7)
Поулы

 Себастьян Феттель (3)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

  Mercedes (7)
Лучшие круги

 Нико Росберг (3)

FinlandВалттери Боттас (2)
Monaco Шарль Леклер (2)

Italy Ferrari (6)
 Mercedes (6)

*включая Гран При Сахира; курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

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