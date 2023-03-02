Гран При Бахрейна-2023: расписание, факты и статистика
Вместе с новым сезоном Ф1 выходит из зимней спячки и наша традиционная рубрика, предваряющая этапы чемпионата
Главное:
|Гонка
|Гран При Бахрейна
|Этап
|1-й из 23
|Место
|«Международный автодром Бахрейна», Сахир, Бахрейн
|Длина круга
|5,412 км
|Гоночная дистанция
|57 кругов / 308,238 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|15 (6 левых, 9 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:31.447 – Педро де ла Роса / McLaren / 2005
|Рекорд круга (квалификация)
|1:27.264 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
|Выбор шин на этап
|C1 / C2 / C3
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|3 марта, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|3 марта, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|4 марта, суббота
|14:30-15:30
|Квалификация
|4 марта, суббота
|18:00-19:00
|Гонка
|5 марта, воскресенье
|18:00
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
3 марта, пятница
|25/18 °C
|Солнечно
|0%
|Восточный, 15 м/с, порывы до 22 м/с
|до 43%
|4 марта, суббота
|26/20 °C
|
Солнечно
|0%
|
Юго-восточный, 15 м/с, порывы до 19 м/с
|до 41%
|5 марта, воскресенье
|27/21 °C
|Солнечно
|0%
|
Юго-восточный, 15 м/с, порывы до 22 м/с
|до 40%
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:34.193 – Пьер Гасли / AlphaTauri
|Лучшее время во второй тренировке
|1:31.936 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:32.544 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Время поула
|1:30.558 – Шарль Леклер / Ferrari
|Победитель гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari
Средняя скорость – 189,568 км/ч
|Лидеры гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari – с 1 до 31 круга
|Тактика победителя
|
3 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:34.570 – Шарль Леклер / Ferrari (51 из 57)
|Подиум
|
1. Шарль Леклер / Ferrari
2. Карлос Сайнс / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|
Ferrari сделала дубль в Бахрейне, Ферстаппена подвела машина
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (5)
|
Ferrari (7)
|Поулы
|
Себастьян Феттель (3)
Льюис Хэмилтон (3)
|Mercedes (7)
|Лучшие круги
|
Нико Росберг (3)
Валттери Боттас (2)
|
Ferrari (6)
*включая Гран При Сахира; курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Трасса Гран При Бахрейна
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