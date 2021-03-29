Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Бахрейна: 10 самых интересных технических решений
С этого сезона Ф1 мы решили видоизменить давнюю рубрику Motorsport.com, прежде носившую имя «шпионских фото» – и на каждом Гран При выбирать несколько самых примечательных кадров с техническими решениями
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Фотограф: Джорджо Пиола
1. Крупный кожух, выделенный зеленым, скрывает впускной канал воздуха в двигатель. Именно ради этого кожуха в кузовной панели была сделана выпуклость. Год назад (во врезке) такого решения у Mercedes не было. Есть основания полагать, что система позволяет менять длину патрубков в зависимости от режима работы мотора.
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Детали области понтонов Williams FW43B
Фотограф: Джорджо Пиола
Узел крепления переднего колеса Alpine A521 detail
Фотограф: Без авторства
Область понтона Alfa Romeo C41
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали днища Mercedes W12
Фотограф: Джорджо Пиола
Область кокпита Mercedes W12
Фотограф: Джорджо Пиола
Переднее антикрыло Haas VF-21
Фотограф: Без авторства
7. Помимо несомненно удачного цветового решения, переднее крыло Haas обращает на себя внимание довольно агрессивной формой главной плоскости, особенно в месте стыка с торцевой пластиной.
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Фотограф: Без авторства
Детали задней части Mercedes W12
Фотограф: Без авторства
8. Редчайшая возможность рассмотреть детали машины Ф1, которые 99% времени скрыты от глаз. Без кузовных панелей особенно наглядно видно, насколько «узкая талия» у шасси в районе коробки передач, и как высоко и компактно расположены ради выигрыша в аэродинамике рычаги задней подвески.
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Фотограф: Без авторства
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Автор
|Джорджо Пиола