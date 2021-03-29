Гран При Бахрейна: 10 самых интересных технических решений

Сравнение компоновки Mercedes W12 и W11 1 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Крупный кожух, выделенный зеленым, скрывает впускной канал воздуха в двигатель. Именно ради этого кожуха в кузовной панели была сделана выпуклость. Год назад (во врезке) такого решения у Mercedes не было. Есть основания полагать, что система позволяет менять длину патрубков в зависимости от режима работы мотора. Читайте также: Что скрывает выпуклость на капоте Mercedes? Все дело в «холодном моторе»

AlphaTauri AT02 без кузовных панелей 2 / 14 Фотограф: Без авторства 2. Принято считать, что радиаторы на машинах Ф1 располагаются в понтонах. Но этот кадр наглядно иллюстрирует, что самый крупных охладитель находится над мотором за спиной гонщика.

McLaren MCL35M без кузовных панелей 3 / 14 Фотограф: Без авторства 2. Если кто-то счел такое решение специфических для хонда – вот McLaren MCL35M в аналогичном ракурсе. Верхний радиатор имеет сложную трехмерную форму, схожую с седлом.

Детали области понтонов Williams FW43B 4 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 3. На этом фото бросается в глаза нечастая для Ф1 гармония ливреи машины и ее аэродинамических элементов. Кроме возможности рассмотреть детали конфигуратора потоков из множества вертикальных элементов, такой ракурс позволяет оценить, сколь велик вырез в нижней части понтона на современных машинах Ф1. Это пространство очень важно открыть для воздушных потоков.

Узел крепления переднего колеса Alpine A521 detail 5 / 14 Фотограф: Без авторства 4. У Alpine обращает на себя внимание отдельный канал, по которому воздух направляется к внешней стороне колеса в интересах аэродинамики. После запрета «продувных» осей так делают многие, но на A521 этот подход видно особенно наглядно.

Область понтона Alfa Romeo C41 6 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 5. Новый регламент запрещает размещать у кромки днища прорези. но команды по-прежнему вправе изгибать саму кромку – как это делают в Alfa Romeo C41. Для усиления эффекта в месте изгиба размещены две дополнительные кромки, а у их заднего конца находится пара «плавничков», перенаправляющих потоки наружу.

Детали днища Mercedes W12 7 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 5. Аналогичную идею с дополнительной кромкой можно увидеть и на Mercedes. Так как геометрия самого днища у W12 гораздо сложнее, для соблюдения зазоров использованы металлические фиксаторы.

Область кокпита Mercedes W12 8 / 14 Фотограф: Джорджо Пиола 6. На самом деле, это главный кадр всего Гран При Бахрейна. На нем дополнительные вентиляционные отверстия в кузовных панелях Mercedes, которые позволили улучшить охлаждение мотора ценой аэродинамической эффективности. Обратите внимание, что следом за дугой Halo на кузовной панели (в области лючка бензобака) сформирована небольшая выпуклость, которая оптимизирует протекание потоков.

Переднее антикрыло Haas VF-21 9 / 14 Фотограф: Без авторства 7. Помимо несомненно удачного цветового решения, переднее крыло Haas обращает на себя внимание довольно агрессивной формой главной плоскости, особенно в месте стыка с торцевой пластиной. Читайте также: Технический анализ: есть ли вообще новинки на машине Мазепина?

Переднее антикрыло Martin AMR21 10 / 14 Фотограф: Без авторства 7. Для сравнения – вот как выглядит аналогичный элемент на Aston Martin AMR21.

Детали задней части Mercedes W12 11 / 14 Фотограф: Без авторства 8. Редчайшая возможность рассмотреть детали машины Ф1, которые 99% времени скрыты от глаз. Без кузовных панелей особенно наглядно видно, насколько «узкая талия» у шасси в районе коробки передач, и как высоко и компактно расположены ради выигрыша в аэродинамике рычаги задней подвески. Читайте также: Технический анализ: Red Bull «сломал» задние рычаги подвески. Но это к лучшему

Детали задней части Alpine A521 12 / 14 Фотограф: Без авторства 8. Те же идеи отчетливо просматриваются и на Alpine A521.

Узел крепления переднего колеса Williams FW43B 13 / 14 Фотограф: Без авторства 9. В закрывающем передние тормоза FW43B углепластиковом «барабане» команда сделала особый люк – когда надо поменять что-то внутри, можно не снимать весь «барабан» и сэкономить время.