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Формула 1 / Гран При Азербайджана Результаты

Гран При Азербайджана: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

Юки Цунода показал, а Пьер Гасли – повторил свои лучшие квалификационные результаты

Гран При Азербайджана: стартовая решетка

Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Азербайджана на трассе в Баку.

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1

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Soft

 

3

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 Начнет гонку на шинах Soft

 

 

5

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

7

 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

9

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

* пилот показал 6-й результат,

но был наказан потерей 3-х 

позиций на нарушение 

процедуры действий 

в режиме красных флагов

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

11

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

13

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

15

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Николя Латифи

(Williams)

 

17

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

19

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Сергей Иванов

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