Гран При Азербайджана: стартовая решетка
Юки Цунода показал, а Пьер Гасли – повторил свои лучшие квалификационные результаты
Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Азербайджана на трассе в Баку.
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Пьер Гасли
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Ландо Норрис
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* пилот показал 6-й результат,
но был наказан потерей 3-х
позиций на нарушение
процедуры действий
в режиме красных флагов
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(McLaren)
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Кими Райкконен
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Джордж Расселл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Автор
|Сергей Иванов