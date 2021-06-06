Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

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1. Pirelli предстоит сложная неделя

Пока итальянские шинники не провели детальный анализ произошедшего, нельзя делать окончательные выводы. Но, судя по всему, у сходов Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла – одна и та же причина. Эта причина – разрыв покрышек Pirelli.

Шины не должны взрываться на скорости за 300 км/ч. Если они взрываются, с этим надо что-то срочно делать.

2. Хэмилтон не должен позволять себе таких ошибок

Зачем?

Когда главный соперник выбыл из борьбы и летит домой с баранкой в графе набранные очки, а у тебя есть шанс спокойно доехать до подиума… Когда на кону лидерство в чемпионате…

Семикратный чемпион мира просто не может так ошибаться.

Да, в определенном смысле восторжествовала справедливость. Макс Ферстаппен не заслужил потерять лидерство в чемпионате после такого выступления – и Хэмилтон сделал очень щедрый подарок своему главному сопернику.

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

3. Этот сезон должен быть последним для Боттаса в Mercedes

Возможно, Mercedes еще предоставит нам какие-то объяснения тому, что творилось с Валттери в этот уик-энд. После такой гонки команде впору задуматься о том, не разобрать ли машину до винтика, чтобы посмотреть, все ли с ней действительно в порядке, но первые ощущения… Это провал.

В Имоле казалось, что хуже выступить на Mercedes невозможно. Но Валттери умудрился. Да, в этот уик-энд в Баку были машины и побыстрее Mercedes, но Льюис Хэмилтон все равно боролся во главе пелотона. Боттас же позволял себя обгонять пилотам Alfa Romeo. Это не выступление пилота топ-команды.

4. Перес начал отрабатывать контракт

Именно для этого Чеко и приглашали в команду. Не только мешать Mercedes играть в тактику, но и отбирать у Льюиса очки в гонках. Да, в квалификации можно было выступить и лучше, но субботние ошибки Перес исправил на первых кругах, а потом провел идеальную гонку – такую, какую от него и ждут в Red Bull.

Чеко надежно прикрыл тылы, дав Максу оторваться после рестарта, но при этом и не пропустил Хэмилтона.

Red Bull заслуживала сделать дубль в этот уик-энд. Да, дело ограничилось лишь победой. Но ошибка Льюиса избавила ее от горького привкуса!

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

5. Феттель становится лидером Aston Martin

Вот теперь на Себа приятно смотреть! После страданий по ходу прошлого сезона и трудного начала сезона текущего, Феттель выдал два отличных уик-энда – и заработал подиум в Баку!

Да, в квалификации могло быть и получше, но старт с одиннадцатого места на самом деле даже помог Феттелю отыграть несколько позиций благодаря более выгодной тактике, а дальше оставалось лишь сохранить голову холодной.

Отличная гонка, Себ. Продолжай в том же духе!

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