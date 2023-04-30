Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

1. Перес – единственная надежда на интригу

Поул Шарля Леклера в пятницу (да и победа в субботней квалификации тоже) не должен вводить в заблуждение: Red Bull по-прежнему нет равных. Тут, скорее, можно говорить об исключении: просто Леклер что-то знает про Баку, чего не знает больше никто. В воскресенье «Быки» еще раз продемонстрировали, что они вне досягаемости.

Победа Переса дарит надежду. Мексиканец сократил отставание от Макса, что здорово для него после скверного выступления в Мельбурне. Но значит ли это, что теперь напарники будут бороться за титул на протяжении всего чемпионата? Давайте не будем забегать далеко вперед. Чеко повезло с машиной безопасности – это раз. Ну и вдобавок, разве кто не знал, что он особенно хорош на городских трассах?

Так или иначе, двух лидеров чемпионата разделяют всего несколько очков. Могло быть и хуже.

Читайте также: Перес уехал от Ферстаппена и выиграл в Азербайджане

2. Сайнс превращается во второго пилота

Возможно, скверное впечатление от уик-энда Карлоса – это прямое следствие того, что он никогда не чувствовал себя комфортно на трассе в Баку, а вот его напарник, напротив, всегда был здесь хорош. Но на старте этого сезона пока вообще не видно, за счет чего Карлос собирается сохранить для себя статус пилота, равного Леклеру.

Монегаск тоже не идеален. Но такие Гран При, как только что завершился в Азербайджане, наглядно демонстрируют, что потенциал у Шарля просто выше, чем у Сайнса.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari F1-23

3. Aston Martin стабильнее прямых конкурентов

Сразу стоит отметить, что подтверждается эта теория только за счет Фернандо Алонсо. Быть может, без испанца в составе зеленая команда не производила бы такого впечатления. Но он заработал, кажется, пока все очки, которые только мог в этом году. Скорость Aston Martin не так варьируется от трассы к трассе, как у Ferrari и Mercedes – и в этом главная сила коллектива из Сильверстоуна (если не считать первого пилота).

Уик-энд в Баку не был идеальным. У команды возникли проблемы с DRS, что сказалось на результатах отдельных сессий (пусть, возможно, и не главной гонки), но пока «зеленые» кажутся главными претендентами на второе место в Кубке конструкторов.

4. Гасли – неравноценная замена Алонсо

Дело не в скорости. Ее сравнивать сложно. Но с Фернандо Алонсо у Alpine всегда была уверенность, что если машина не сломается, то он в 99 процентов случаев довезет ее до финиша на том месте, которого она заслуживает. С Пьером этой уверенности точно нет. Его гонка в Мельбурне была великолепна: держаться в группе лидеров за рулем Alpine дорогого стоит. Но закончилось все аварией – пусть и при весьма драматичных обстоятельствах.

В Баку авария случилась в пятницу – и уже в ситуации, когда все контролировал сам Гасли. Сумма счетов за разбитые машины в последних двух гонках у него уже наверняка больше, чем у Алонсо за два года.

Пьер любит повторять, что в его карьере наступило время, когда ему нужны результаты, но от пилота с таким опытом команда вправе ждать прежде всего стабильности.

Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Де Врис пока только разочаровывает

Первое впечатление, похоже, было несколько обманчивым. Заменив Алекса Элбона в Монце, Ник де Врис провел идеальный уик-энд, ускорив прощание Формулы 1 с Николасом Латифи. Но в этом году голландец смотрится откровенно плохо. Он не только медленнее Юки Цуноды, которого никто не привык считать очень уж быстрым, но и ошибается слишком часто. За уик-энд в Баку – три инцидента. Авария в квалификации, затем контракт с напарником в спринте, который в итоге привел к сходу японца, и, наконец, сход с дистанции в воскресенье после еще одной ошибки.

То, что Хельмут Марко любит принимать эмоциональные решения, точно помогло Нику перейти в Формуле 1 «на постоянку». Но сейчас та же самая черта характера австрийского доктора может иметь прямо противоположный эффект.