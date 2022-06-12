Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов
Бакинская гонка получилась не самой яркой, но очень важной в плане борьбы за титулы. Ее главные итоги по горячим следам подвел Олег Карпов
1. Феррари – уникальная команда
После такого даже говорить не хочется о каких-либо шансах Скудерии на победу в чемпионате. Два схода из-за техники – совсем не то, что нужно команде сейчас.
Машина быстра. Шарль Леклер выиграл все квалификации, за исключением двух, но при этом уже катастрофически много проигрывает главному сопернику в борьбе… Хотя… Какой там борьбе!? Если так пойдет и дальше – ни о какой борьбе, конечно, речи быть не может.
Red Bull слишком сильна, чтобы разбрасываться очками.
2. Мерседес пора задуматься о следующем сезоне
Нет, этап в Баку никакой новой пищи для анализа формы Mercedes в этом году не дал. Но есть ощущение, что начало июня – это уже вполне себе дата, когда стоит признать: догонять лидеров в этом году будет не только сложно, но и почти бессмысленно.
Mercedes отстает. Медленно, но верно – и даже подарки со стороны соперников не слишком меняют положение вещей. Даже если команде Тото Вольфа удастся сравняться по скорости с Red Bull, никаких шансов на титулы уже нет. Возможно, самое правильное – просто признать поражение в этом году и переключиться на работу над новой машиной.
Серхио Перес, Red Bull Racing RB18
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
3. Перес ближе к Максу, но пока не ровня
Неплохая квалификация, блестящий старт, хороший первый отрезок… Но на выходе – поражение.
Серхио Перес явно чувствует себя за рулем новой машины лучше, чем в кокпите прошлогодней. Отставание от Макса не столь велико, а порой Чеко и вовсе смотрится лучше. Но все равно – лишь эпизодами. На деле конкурировать с напарником по коллективу мексиканцу пока все-таки сложно.
Это не значит, что надо отказаться от претензий на титул. Но чтобы о них заявить всерьез, надо еще чуточку прибавить.
4. Гасли напомнил о себе потенциальным работодателям
Начало сезона для Пьера выдалось не самым хорошим. AlphaTauri чуть сдала позиции по сравнению с прошлым сезоном. Но на некоторых трассах – прежде всего, городских – все еще смотрится солидно. Уик-энд в Баку был словно из сезона-2021, когда Пьер регулярно бывал «лучшим из остальных».
Очень вовремя, Пьер. Да, Чеко продлили еще на два сезона, но уже давно было ясно, что вернуться в Red Bull Racing почти нереально. Напоминать о себе боссам других команд – всегда полезно.
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
5. Расселл способен выигрывать гонки
Джордж не перестает восхищать. Его стабильность в этом сезоне – лучшее подтверждение, что выданные на протяжении последних трех лет авансы выдавались не зря.
Все выглядит так словно это не Расселл, а Льюис Хэмилтон – новичок в команде.
Нет никаких сомнений, что за рулем машины, способной побеждать, Джордж побеждал бы. Просто придется еще чуть-чуть подождать. Но его время придет.
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