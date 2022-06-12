Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

1. Феррари – уникальная команда

После такого даже говорить не хочется о каких-либо шансах Скудерии на победу в чемпионате. Два схода из-за техники – совсем не то, что нужно команде сейчас.

Машина быстра. Шарль Леклер выиграл все квалификации, за исключением двух, но при этом уже катастрофически много проигрывает главному сопернику в борьбе… Хотя… Какой там борьбе!? Если так пойдет и дальше – ни о какой борьбе, конечно, речи быть не может.

Red Bull слишком сильна, чтобы разбрасываться очками.

Читайте также: Пилоты Red Bull сделали дубль в Баку после двойного схода Ferrari

2. Мерседес пора задуматься о следующем сезоне

Нет, этап в Баку никакой новой пищи для анализа формы Mercedes в этом году не дал. Но есть ощущение, что начало июня – это уже вполне себе дата, когда стоит признать: догонять лидеров в этом году будет не только сложно, но и почти бессмысленно.

Mercedes отстает. Медленно, но верно – и даже подарки со стороны соперников не слишком меняют положение вещей. Даже если команде Тото Вольфа удастся сравняться по скорости с Red Bull, никаких шансов на титулы уже нет. Возможно, самое правильное – просто признать поражение в этом году и переключиться на работу над новой машиной.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

3. Перес ближе к Максу, но пока не ровня

Неплохая квалификация, блестящий старт, хороший первый отрезок… Но на выходе – поражение.

Серхио Перес явно чувствует себя за рулем новой машины лучше, чем в кокпите прошлогодней. Отставание от Макса не столь велико, а порой Чеко и вовсе смотрится лучше. Но все равно – лишь эпизодами. На деле конкурировать с напарником по коллективу мексиканцу пока все-таки сложно.

Это не значит, что надо отказаться от претензий на титул. Но чтобы о них заявить всерьез, надо еще чуточку прибавить.

4. Гасли напомнил о себе потенциальным работодателям

Начало сезона для Пьера выдалось не самым хорошим. AlphaTauri чуть сдала позиции по сравнению с прошлым сезоном. Но на некоторых трассах – прежде всего, городских – все еще смотрится солидно. Уик-энд в Баку был словно из сезона-2021, когда Пьер регулярно бывал «лучшим из остальных».

Очень вовремя, Пьер. Да, Чеко продлили еще на два сезона, но уже давно было ясно, что вернуться в Red Bull Racing почти нереально. Напоминать о себе боссам других команд – всегда полезно.

Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

5. Расселл способен выигрывать гонки

Джордж не перестает восхищать. Его стабильность в этом сезоне – лучшее подтверждение, что выданные на протяжении последних трех лет авансы выдавались не зря.

Все выглядит так словно это не Расселл, а Льюис Хэмилтон – новичок в команде.

Нет никаких сомнений, что за рулем машины, способной побеждать, Джордж побеждал бы. Просто придется еще чуть-чуть подождать. Но его время придет.