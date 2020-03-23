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Гран При Азербайджана Формулы 1 отложили. Теперь официально

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Гран При Азербайджана Формулы 1 отложили. Теперь официально
23 мар. 2020 г., 11:13

Организаторы гонки Формулы 1 решили не проводить этап из-за пандемии коронавируса

Гран При Азербайджана Формулы 1 в июне не состоится. Об этом официально объявили устроители гонки. Промоутеры бакинского этапа решили отложить этап на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Когда гонка могла бы состояться, организаторы не сообщили.

Гран При в Баку был намечен на 7 июня. Теперь сезон Формулы 1 2020 года начнется не раньше 14 июня. На эту даты запланирован Гран При Канады в Монреале.

 

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