Гран При Азербайджана Формулы 1 отложили. Теперь официально
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23 мар. 2020 г., 11:13
Организаторы гонки Формулы 1 решили не проводить этап из-за пандемии коронавируса
Гран При Азербайджана Формулы 1 в июне не состоится. Об этом официально объявили устроители гонки. Промоутеры бакинского этапа решили отложить этап на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Когда гонка могла бы состояться, организаторы не сообщили.
Гран При в Баку был намечен на 7 июня. Теперь сезон Формулы 1 2020 года начнется не раньше 14 июня. На эту даты запланирован Гран При Канады в Монреале.
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Гран При Азербайджана Формулы 1 отложили. Теперь официально
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