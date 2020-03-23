Гран При Азербайджана Формулы 1 отложили. Теперь официально

Гран При Азербайджана Формулы 1 в июне не состоится. Об этом официально объявили устроители гонки. Промоутеры бакинского этапа решили отложить этап на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Когда гонка могла бы состояться, организаторы не сообщили.

Гран При в Баку был намечен на 7 июня. Теперь сезон Формулы 1 2020 года начнется не раньше 14 июня. На эту даты запланирован Гран При Канады в Монреале.