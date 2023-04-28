Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Лишь в одной команде после четырех квалификаций удерживается равный счет – это Alfa Romeo. При этом разницу 4:0 можно отыскать целых четыре раза: в Aston Martin, Williams и (что самое поразительное) AlphaTauri с Haas
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
3-1
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (без зачетного времени в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без зачетного времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
3-1
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
1-3
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
Alpine
|
Пьер Гасли
|
1-3
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
McLaren
|
|
1-3
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
2-2
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q3)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
4-0
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
0-4
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
0-4
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20
|Азербайджан
|8 (+13,048 в Q1)
Williams
|
Александр Элбон
|
4-0
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
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