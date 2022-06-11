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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Гуаньюй Чжоу с восьмой попытки прервал серию поражений – теперь ни одной победы над напарником нет лишь у Карлоса Сайнса. Сразу три гонщика показали лучший результат в сезоне

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
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Mercedes Mercedes W13

 Льюис Хэмилтон

 

3-5

 Джордж Расселл
5 Bahrain Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)
16 (+0,663 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 6
5 Australia Австралия 6 (+0,108 в Q3)
13 (+0,381 в Q2) Italy Эмилия-Романья 11
6 United States Майами 12 (+0,376 в Q2)
6 Spain Испания 4 (+0,119 в Q3)
8 (+0,448 в Q3) Monaco Монако 5
7 (+0,212 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 5

 

Red Bull Red Bull RB18

 Макс Ферстаппен

 

5-3

 Серхио Перес
2 Bahrain Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)
4 (+0,261 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
2 Australia Австралия 3 (+0,086 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3)
3 United States Майами 4 (+0,045 в Q3)
2 Spain Испания 5 (+0,347 в Q3) 
4 (+0,037 в Q3) Monaco Монако 3
3 (+0,065 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 2

 

Ferrari Ferrari F1-75

 Шарль Леклер

 

8-0

 Карлос Сайнс
1 Bahrain Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3)
1 Australia Австралия 9 (+1,540 в Q3)
2 Italy Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3)
1 United States Майами 2 (+0,190 в Q3)
1 Spain Испания 3 (+0,416 в Q3)
1 Monaco Монако 2 (+0,225 в Q3)
1 Azerbaijan Азербайджан 4 (+0,449 в Q3)

 

McLaren McLaren MCL36

 Даниэль Риккардо

 

1-7

 Ландо Норрис
18 (+0,706 в Q1) Bahrain Бахрейн 13
12 (+0,122 в Q2)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
7 (+0,329 в Q3) Australia Австралия 4
6 (+0,611 в Q3) Italy Эмилия-Романья 3
14 (+0,676 в Q2) United States Майами 8
9 Spain Испания 11 (+0,184 в Q2)
14 (+0,698 в Q2) Monaco Монако 5
12 (+0,176 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 11

 

Alpine Alpine A522

 Фернандо Алонсо

 

5-3

 Эстебан Окон
8 Bahrain Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)
7 (+0,079 в Q3)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 5
10 (без времени в Q3) Australia Австралия 8
 5 Italy Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1)
11 United States Майами 20 (без времени в Q1)
17 (+0,163 в Q1) Spain Испания 12
7 Monaco Монако 10 (+0,800 в Q3)
10 Azerbaijan Азербайджан 13 (+0,225 в Q2) 

 

AlphaTauri AlphaTauri AT03

 Пьер Гасли

 

5-3


Japan Юки Цунода
10 Bahrain Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
11 Australia Австралия 13 (+0,198 в Q2)
17 (+0,258 в Q1) Italy Эмилия-Романья 16
7 United States Майами 9 (+0,242 в Q3)
14 (+0,222 в Q2) Spain Испания 13
17 (+0,550 в Q1) Monaco Монако 11
6 Azerbaijan Азербайджан  8 (+0,211 в Q3)

 

Aston Martin Aston Martin AMR22

 Нико Хюлькенберг

 

1-1

 Лэнс Стролл
17 Bahrain Бахрейн 19 (+0,795 в Q1)
18 (+0,287 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 15

 

 Себастьян Феттель

 

5-1

 Лэнс Стролл
18 Australia Австралия 20 (без времени в Q1)
9 Italy Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2)
13 (+0,218 в Q2) United States Майами 10
16 Spain Испания 18 (+0,464 в Q1)
9 Monaco Монако 18 (+0,365 в Q1)
9 Azerbaijan Азербайджан 19 (+2,092 в Q1)

Williams Williams FW44

Thailand Александр Элбон

 

7-1

 Николя Латифи
14 Bahrain Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1)
16 Australia Австралия 19 (+1,237 в Q1)
20 (без времени в Q1) Italy Эмилия-Романья 18
18 United States Майами 19 (+0,059 в Q1)
19 Spain Испания 20 (+0,270 в Q1)
16 Monaco Монако 19 (+0,792 в Q1)
16 Azerbaijan Азербайджан 17 (+0,648 в Q1)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C42

 Валттери Боттас

 

7-1

China Гуаньюй Чжоу
6 Bahrain Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
8 Saudi Arabia Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2)
12 Australia Австралия 14 (+0,745 в Q2)
8 Italy Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 
5 United States Майами 17 (+0,175 в Q1)
7 Spain Испания 15 (+1,041 в Q2)
12 Monaco Монако 20 (+2,065 в Q1)
15 (+0,654 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 14
 

Haas Haas VF-22

Denmark Кевин Магнуссен

 

6-2

 Мик Шумахер
7 Bahrain Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)
10 Saudi Arabia Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2)
16 (+0,150 в Q1) Australia Австралия 15
Italy Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2)
16 (+0,330 в Q1) United States Майами 15
8 Spain Испания 10 (+0,686 в Q3)
13 Monaco Монако 15 (+0,160 в Q2)
16 Azerbaijan Азербайджан 20 (+1,032 в Q1)

 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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