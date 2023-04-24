Гран При Азербайджана-2023: расписание, факты и статистика
После месячного перерыва Формула 1 продолжит сезон 2023 года на трассе в Баку – впервые со старта чемпионата пройдет спринтерский уик-энд, причем в новом формате с двумя квалификациями
Главное:
|Гонка
|Гран При Азербайджана
|Этап
|4-й из 23
|Место
|Баку, городская трасса
|Длина круга
|6,003 км
|Гоночная дистанция
|17 кругов / 101,947 км (спринт)
51 круг / 306,049 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|20 (12 левых, 8 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:43.009 – Шарль Леклер / Ferrari / 2019
209,795 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:40.495 – Валттери Боттас / Mercedes / 2019
215,043 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Атмосфера на трассе в Баку
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Расписание уик-энда (предварительно):
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|28 апреля, пятница
|12:30-13:30
|Квалификация (18/15/12)*
|28 апреля, пятница
|16:00-17:00
|Квалификация спринта (12/10/8)*
|29 апреля, суббота
|12:30-13:15
|Спринт
|29 апреля, суббота
|16:30
|Гонка
|
30 апреля, воскресенье
|14:00
*продолжительность сегментов в минутах
Окончательный формат и расписание сессий Гран При будут утверждены во вторник перед уик-эндом.
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
28 апреля, пятница
|23/13 °C
|Ясно
|0%
|Южный, 6 м/с, порывы до 11 м/с
|до 61%
|29 апреля, суббота
|27/19 °C
|
Ясно
|0%
|
Южный, 4 м/с, порывы до 9 м/с
|до 48%
|30 апреля, воскресенье
|28/18 °C
|Ясно, легкая облачность
|1%
|
Южный, 2 м/с, порывы до 6 м/с
|до 47%
Серхио Перес, Red Bull RB18, и Шарль Леклер, Ferrari F1-75, сражаются за лидерство на старте Гран При Азербайджана 2022 года
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:45.476 – Серхио Перес / Red Bull Racing
|Лучшее время во второй тренировке
|1:43.224 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:43.170 – Серхио Перес / Red Bull Racing
|Время поула
|1:41.359 – Шарль Леклер / Ferrari
213,210 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 195,144 км/ч
|Лидеры гонки
|
Серхио Перес / Red Bull Racing – с 1 до 14 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:46.046 – Серхио Перес / Red Bull Racing (36-й из 51)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
3. Джордж Расселл / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|Пилоты Red Bull сделали дубль в Баку после двойного схода Ferrari
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Нико Росберг (1)
Даниэль Риккардо (1)
Льюис Хэмилтон (1)
|
Mercedes (3)
|Поулы
|
Шарль Леклер (2)
| Mercedes (3)
Ferrari (3)
|Лучшие круги
|
Нико Росберг (1)
|
Mercedes (2)
*включая Гран При Европы 2016 года
Схема трассы Гран При Азербайджана
Фото: Motorsport.com
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