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Гран При Азербайджана-2023: расписание, факты и статистика

После месячного перерыва Формула 1 продолжит сезон 2023 года на трассе в Баку – впервые со старта чемпионата пройдет спринтерский уик-энд, причем в новом формате с двумя квалификациями

Гран При Азербайджана-2023: расписание, факты и статистика

Главное:

Гонка Azerbaijan Гран При Азербайджана
Этап 4-й из 23
Место Баку, городская трасса
Длина круга 6,003 км
Гоночная дистанция 17 кругов / 101,947 км (спринт)
51 круг / 306,049 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 20 (12 левых, 8 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:43.009 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari / 2019
209,795 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:40.495 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2019
215,043 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
Атмосфера на трассе в Баку

Атмосфера на трассе в Баку

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Расписание уик-энда (предварительно):

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 28 апреля, пятница  12:30-13:30
Квалификация (18/15/12)* 28 апреля, пятница  16:00-17:00 
Квалификация спринта (12/10/8)* 29 апреля, суббота  12:30-13:15
Спринт 29 апреля, суббота  16:30
Гонка

30 апреля, воскресенье 

  14:00

*продолжительность сегментов в минутах

Окончательный формат и расписание сессий Гран При будут утверждены во вторник перед уик-эндом.

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Прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

28 апреля, пятница

 23/13 °C Ясно 0% Южный, 6 м/с, порывы до 11 м/с до 61%
29 апреля, суббота 27/19 °C

Ясно

 0%

Южный, 4 м/с, порывы до 9 м/с

 до 48%
30 апреля, воскресенье 28/18 °C Ясно, легкая облачность 1%

Южный, 2 м/с, порывы до 6 м/с

 до 47%
Серхио Перес, Red Bull RB18, и Шарль Леклер, Ferrari F1-75, сражаются за лидерство на старте Гран При Азербайджана 2022 года

Серхио Перес, Red Bull RB18, и Шарль Леклер, Ferrari F1-75, сражаются за лидерство на старте Гран При Азербайджана 2022 года

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:45.476 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Лучшее время во второй тренировке 1:43.224 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:43.170 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:41.359 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
213,210 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 34:05.941

Средняя скорость – 195,144 км/ч
Лидеры гонки

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 1 до 14 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 15 до 18 круга
Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – 19-й круг
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 20 до 51 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
18-й и 33-й круги
Medium – Hard – Hard
Лучший круг в гонке 1:46.046 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing (36-й из 51)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing

3. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
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  Пилоты Команды
Победы

 Нико Росберг (1)

Australia Даниэль Риккардо (1)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)
Finland Валттери Боттас (1)
Mexico Серхио Перес (1)
Netherlands Макс Ферстаппен (1)

 Mercedes (3)
Austria Red Bull Racing (3)
Поулы

Monaco Шарль Леклер (2)

  Mercedes (3)
Italy Ferrari (3)
Лучшие круги

 Нико Росберг (1)
 Себастьян Феттель (1)
Finland Валттери Боттас (1)
Monaco Шарль Леклер (1)
Netherlands Макс Ферстаппен (1)
Mexico Серхио Перес (1)

 Mercedes (2)
Italy Ferrari (2)
Austria Red Bull Racing (2)

*включая Гран При Европы 2016 года

Схема трассы Гран При Азербайджана

Схема трассы Гран При Азербайджана

Фото: Motorsport.com

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