Гран При Австрии: стартовая решетка
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4 июл. 2020 г., 14:41
Вот какие позиции займут пилоты Формулы 1 на старте первой гонки сезона, которая пройдет в первое воскресенье июля в Шпильберге
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|
1
|
Валттери Боттас
|
2
|
Льюис Хэмилтон
|
3
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
Ландо Норрис
|
5
|
|
6
|
Серхио Перес
|
7
|
Шарль Леклер
|
8
|
Карлос Сайнс
|
9
|
Лэнс Стролл
|
10
|
Даниэль Риккардо
|
11
|
Себастьян Феттель
|
12
|
Пьер Гасли
|
13
|
Даниил Квят
|
14
|
Эстебан Окон
|
15
|
Ромен Грожан
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Джордж Расселл
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Антонио Джовинацци
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|Серия
|Формула 1
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|Гран При Австрии
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|Местонахождение
|Red Bull Ринг
Гран При Австрии: стартовая решетка
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