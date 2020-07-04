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Формула 1 / Гран При Австрии / Результаты

Гран При Австрии: стартовая решетка

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Гран При Австрии: стартовая решетка
4 июл. 2020 г., 14:41

Вот какие позиции займут пилоты Формулы 1 на старте первой гонки сезона, которая пройдет в первое воскресенье июля в Шпильберге

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1

 Валттери Боттас

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Льюис Хэмилтон 

 

 

3

 

 Макс Ферстаппен

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Ландо Норрис

 

 

5

Thailand Александр Элбон


 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Серхио Перес

 

 

7

 

Monaco Шарль Леклер


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Карлос Сайнс

 

 

9

 

 Лэнс Стролл

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

11

 

 Себастьян Феттель



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Пьер Гасли 

 

13

 

 Даниил Квят

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Эстебан Окон 

 

 

15

 Ромен Грожан

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Кевин Магнуссен 

 

 

17

 

 Джордж Расселл

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

19

 

 Кими Райкконен

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Николя Латифи
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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
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