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Гран При Австрии: шпионские фото технических новинок

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Гран При Австрии: шпионские фото технических новинок
Автор:
6 июл. 2020 г., 10:13

Первый этап сезона позволил рассмотреть, чем занимались конструкторы команд Ф1 в долгие недели карантина

Слайдер
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Область понтонов Racing Point RP20

Область понтонов Racing Point RP20
1/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Racing Point подготовила пакет новинок еще к Австралии, но там не смогла опробовать его. Набор элементов у переднего края понтона практически точно копирует доработки, которые дебютировали на машине Mercedes по ходу Гран При Японии 2019 года

Область дефлекторов Mercedes F1 W10, Гран При Японии 2019 года

Область дефлекторов Mercedes F1 W10, Гран При Японии 2019 года
2/25

Фотограф: Джорджо Пиола

Для сравнения – вот каким было оригинальное решение чемпионов мира на «Сузуке»

Область дефлекторов Mercedes F1 W11

Область дефлекторов Mercedes F1 W11
3/25

Фотограф: LAT Images

Тем временем в самой Mercedes перенесли вверх небольшой открылок на носовом обтекателе (показан стрелкой). Во врезке его прежнее положение. Кроме того, элемент стал крупнее и получил более выраженный профиль. Он помогает перенаправлять воздух в сторону понтона

Сравнение крепления зеркал заднего вида на Mercedes F1 W11

Сравнение крепления зеркал заднего вида на Mercedes F1 W11
4/25

Фотограф: LAT Images

Одновременно на W11 скорректировали форму крепления зеркала заднего вида. Вместо плавного изгиба (справа) деталь получила выраженный излом (слева)

Область кокпита Mercedes F1 W11

Область кокпита Mercedes F1 W11
5/25

Фотограф: LAT Images

Так как австрийская трасса находится на высоте без малого в километр над уровнем моря, воздух тут разрежен, и эффективность охлаждения падает. Учитывая это, в Mercedes разместили дополнительные вентиляционные панели по бокам от кокпита. Перед горловиной бензобака (в месте стыка панелей) располагается еще одно отверстие для выхода из понтонов горячего воздуха

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11
6/25

Фотограф: LAT Images

Заднее крыло Mercedes теперь держится на единственном центральном пилоне, которые появился на W11 в самом конце зимних тестов

Сравнение вариантов заднего антикрыла Mercedes F1 W11

Сравнение вариантов заднего антикрыла Mercedes F1 W11
7/25

Фотограф: LAT Images

Одновременно значительно изменились торцевые пластины: набор элементов в нижней части, перенаправлявших воздух внутрь, в Шпильберге (слева) занимал почти всю ширину пластины, тогда как прежде (справа) – только половину

Детали задней части Mercedes F1 W11

Детали задней части Mercedes F1 W11
8/25

Фотограф: LAT Images

Чемпионская команда изменила конфигурацию внутренних каналов диффузора, чтобы иначе направить воздушные потоки и повысить аэродинамическую эффективность. Если присмотреться, под машиной можно увидеть трубки Пито, которые собирают информацию о работе обновления

Варианты переднего антикрыла Renault RS20 (Мельбурн / Цельтвег)

Варианты переднего антикрыла Renault RS20 (Мельбурн / Цельтвег)
9/25

Фотограф: Джорджо Пиола

Иллюстрация Джорджо Пиолы наглядно показывает изменения в переднем крыле Renault. Они затронули область торцевой пластины и направлены на более точный контроль потоков, обтекающих переднее колесо

Варианты переднего антикрыла Renault RS20 (Мельбурн / Цельтвег)

Варианты переднего антикрыла Renault RS20 (Мельбурн / Цельтвег)
10/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Удачный кадр, где обе версии крыла рядом. Внешний горизонтальный элемент получил иной профиль (красная стрелка), в его задней части появился небольшой бортик (синяя стрелка), угол пластины дополнен вырезом (черная стрелка), также подрезан самый дальний закрылок каскада (белая стрелка)

Область дефлекторов Renault RS20

Область дефлекторов Renault RS20
11/25

Фотограф: LAT Images

Обновления Renault затронули и область дефлекторов. В нижней части здесь появились шесть вертикальных конфигураторов потока (показаны белой стрелкой), а чуть дальше, у внешнего края, – три «плавничка» (показаны красной стрелкой). Все это средства тонкого контроля за распределением воздушных потоков

Детали задней части Renault RS20

Детали задней части Renault RS20
12/25

Фотограф: LAT Images

На этом кадре хорошо видны увеличенные отверстия для воздуха в задней части машины – это еще одно средство повысить эффективность охлаждения. Кроме того, удачный ракурс наглядно демонстрирует, как горизонтальные элементы у переднего края понтонов отсекают часть потока, который в противном случае попал бы на задние колеса

Передние антикрылья Ferrari SF1000

Передние антикрылья Ferrari SF1000
13/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Скудерия привезла в Шпильберг достаточный запас передних крыльев, которого должно хватить на две недели. В отличие от Red Bull, все они старой спецификации, что позволило заранее подготовить нужный задел

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Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL35
14/25

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Редкая пятница в Ф1 обходится без аэродинамической краски. В McLaren выбрали зеленый цвет и нанесли ее на рычаги передней подвески. Также внимания заслуживают дополнительные кожухи для инфракрасных камер по бокам от верхнего воздухозаборника. Они контролируют температуру шин

Переднее антикрыло McLaren MCL35

Переднее антикрыло McLaren MCL35
15/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обратите внимание на горизонтальный элемент с внешней стороны от торцевой пластины переднего крыла. Его сложная форма призвана формировать завихрение, которое определяет картину распределения потоков вдоль всего шасси

Детали переднего крыла McLaren MCL35

Детали переднего крыла McLaren MCL35
16/25

Фотограф: Джорджо Пиола

Таким этот элемент был на зимних тестах. С тех пор, похоже, геометрия еще больше усложнилась

Детали задней части McLaren MCL35

Детали задней части McLaren MCL35
17/25

Фотограф: LAT Images

Обычно команды используют аэродинамическую краску только с одной половины машины, так как шасси симметрично. Но в McLaren поступили иначе – слева нанесли зеленую краску по одной схеме, а справа – серую по другой. Это позволило собрать вдвое больше данных за один выезд из боксов

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000
18/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ferrari тоже расположила дополнительные камеры у верхней дуги безопасности. На SF1000 Шарля Леклера их было сразу три: две боковых и одна дополнительная с правой стороны по ходу машины…

Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000

Себастьян Феттель за рулем Ferrari SF1000
19/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

…тогда как Феттелю поставили только две камеры

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000
20/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Позже по ходу тренировок на обеих машинах оставили только левую камеру

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20

Ромен Грожан за рулем Haas VF-20
21/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Также с левой стороны дополнительная камера располагается на машинах Haas

Серхио Перес за рулем Racing Point RP20

Серхио Перес за рулем Racing Point RP20
22/25

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Racing Point уже давно использует большие круглые кожухи для инфракрасных камер. На квалификацию и гонку их, разумеется, убирают

Детали днища Renault RS20

Детали днища Renault RS20
23/25

Фотограф: Джорджо Пиола

Новая версия днища Renault отличается геометрией «полностью закрытых прорезей» вдоль внешнего края и перед задними колесами

Детали днища Red Bull RB16

Детали днища Red Bull RB16
24/25

Фотограф: Джорджо Пиола

В преддверии Гран При Австрии Red Bull провела тесты в формате съемочного дня, где можно было заметить новую версию днища RB16. Однако в Шпильберге на машинах команды вновь появился старый вариант – тот, что был еще зимой на тестах в Барселоне

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Передние тормоза Red Bull RB16

Передние тормоза Red Bull RB16
25/25

Фотограф: Джорджо Пиола

Конструкторы Red Bull предпочли использовать спереди крупные воздухозаборники тормозов. Это увеличивает лобовое сопротивление, но оставляет достаточно воздуха как для охлаждения, так и для перенаправления к внешней стороне колеса для аэродинамической выгоды

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Автор Мэтт Сомерфилд

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