Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Первая тренировка в пятницу через
05 Часов
:
12 Минут
:
13 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австрии / Аналитика

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

Поделились
Комментарии
Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой
Автор:
3 июл. 2020 г., 03:30

Сезон Формулы 1 – постучим по дереву – наконец готов начаться. Олег Карпов задает главные вопросы перед стартом первого этапа чемпионата 2020 года

1. Одержит ли Ферстаппен третью победу подряд в Австрии?

Еще несколько лет назад домашний этап не сулил Red Bull ничего хорошего. Но в последние пару лет – с переходом на моторы Honda – на своей территории Быки сами готовы исполнять роль красной тряпки для соперников.

Макс Ферстаппен выиграл два последних Гран При Австрии. Теперь голландец должен считаться одним из фаворитов предстоящего уик-энда. Да, мы все еще не знаем, какой именно окажется расстановка сил в пелотоне, но старт сезона на «Ред Булл Ринге» – это несомненный плюс для подопечных Кристиана Хорнера. В конце концов, в прошлом году Макс выиграл в Шпильберге даже после того, как провалился на старте.

Макс Ферстаппен в австрии-2019

Макс Ферстаппен в австрии-2019

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Еще один повод считать голландца одним из главных претендентов на победу – это обновленный мотор, который Honda подготовила к старту чемпионата. Дополнительные лошадиные силы на трассе, где есть три сравнительно длинные прямые, лишними явно не будут. Если через две недели Ферстаппен будет готовиться к Гран При Венгрии в статусе лидера чемпионата, в этом не будет ничего удивительного.

2. Будет ли Ferrari отставать от Red Bull и Mercedes?

Когда в Барселоне во время тестов по паддоку поползли первые слухи о возможной отмене первых Гран При, итальянские журналисты шутили, что в этом есть хотя бы один положительный момент – и он состоит в том, что по ходу продленного межсезонья Ferrari сможет доработать SF1000 и начнет чемпионат с машиной побыстрее.

Не сработало. Межсезонье и правда растянулось на три дополнительных месяца, но никакой выгоды из этого Скудерия извлечь не смогла – из-за ограничений со стороны FIA во время локдауна. Ferrari выступит в Австрии с той же машиной, что была у нее на зимних тестах, а новинки появятся не раньше Венгрии.

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000 на февральских тестах в Барселоне

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000 на февральских тестах в Барселоне

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Значит ли это, что в Шпильберге Шарль Леклер и Себастьян Феттель не смогут бороться за победу? Велик соблазн сказать, что так и случится. Но, как и водится в Ф1, о расстановке сил мы сможем судить лишь после первой квалификации в Мельбурне. То есть в Шпильберге.

3. Навяжет ли Боттас борьбу Хэмилтону?

Мы более или менее привыкли к тому, что Валттери Боттас в Mercedes играет роль второго плана. Но есть в календаре трассы, на которых финн традиционно смотрится сильно. Если бы сезон Формулы 1 проводился исключительно на трассе в Сочи, Валттери вполне можно было бы считать главным претендентом на титул.

В Шпильберге Боттас тоже хорош. Он выиграл в Австрии в сезоне-2017, заработал поул 12 месяцев спустя и поднялся на подиум в прошлом году, опередив на финише Льюиса Хэмилтона. Такое случалось не очень часто.

Читайте также:

Многие считают, что в этом году у Валттери последний шанс в карьере побороться-таки за титул, и его участь сейчас – греть место в кокпите Mercedes для Джорджа Расселла или кого-нибудь еще из обширного списка кандидатов. Но пока за рулем находится сам Боттас, у него есть возможность всем все доказать. Тот факт, что сезон стартует именно в Австрии, на руку и ему тоже.

4. Правда ли так хорош розовый Mercedes?

Не менее интересно будет смотреть за борьбой в средней группе. Здесь предсказать фаворита чуть сложнее, чем в группе лидеров, но одним из таких должна стать команда, чьи машины с февраля называют «розовыми Mercedes».

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20

Фото: Racing Point

В Барселоне Racing Point смотрелась сильно, а перед Мельбурном вовсю ходили разговоры о том, что после первой гонки соперники готовы подать протест и попросить FIA разобраться в том, как именно розовые машины получились столь похожими на прошлогодние машины чемпионской команды.

Вероятность того, что такой протест будет подан после гонки в Шпильберге, все еще сохраняется. Она будет выше, если Racing Point выступит в Австрии чересчур мощно.

5. Насколько «обычным» получится уик-энд?

Одного положительного теста в стане McLaren оказалось достаточно, чтобы сорвать уик-энд в Мельбурне. С тех пор утекло немало воды, и сейчас Ф1, кажется, готова почти к любому развитию событий. Сценарии почти на все случаи жизни прописаны, многие процедуры изменены, но пока мы не увидим на практике, как Формула 1 справляется с проведением гонок в условиях пандемии, мы не поймем того, как она будет реагировать на форс-мажоры.

Пока все идет более или менее гладко. Пример европейских футбольных чемпионатов показывает, что даже в мире с коронавирусом большому спорту найдется место. Однако утверждать, что Формула 1 вернется почти такой же, к какой мы привыкли, все еще рано. Это будет необычный уик-энд. Здорово, что Формула 1 все-таки вновь готова стартовать.

Читайте также:

Следующая новость
Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

Предыдущая новость

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

trending Сегодня

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы
Формула 1 / Формула 1

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин
Формула 1 / Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят
Формула 1 / Формула 1

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
Формула 1 / Формула 1

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1
17мин

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций
Формула 1 / Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

Самое важное:

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1
17мин

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
Формула 1 / Формула 1

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

Технический брифинг: новое переднее крыло Renault RS20
Формула 1 / Формула 1

Технический брифинг: новое переднее крыло Renault RS20

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят
Формула 1 / Формула 1

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Валттери Боттас В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Racing Point
Автор Олег Карпов

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

2
Формула 1

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

3
Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

4
Формула 1

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1

5
Формула 1

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика
Формула 1

Все машины и пилоты нового сезона Формулы 1: фотогалерея и статистика

Технический брифинг: новое переднее крыло Renault RS20
Формула 1

Технический брифинг: новое переднее крыло Renault RS20

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят
Формула 1

Галерея: какие маски носят пилоты Формулы 1 и как в них выглядят

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы
Формула 1

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.