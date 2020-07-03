Гран При Австрии: пять вопросов перед гонкой

1. Одержит ли Ферстаппен третью победу подряд в Австрии?

Еще несколько лет назад домашний этап не сулил Red Bull ничего хорошего. Но в последние пару лет – с переходом на моторы Honda – на своей территории Быки сами готовы исполнять роль красной тряпки для соперников.

Макс Ферстаппен выиграл два последних Гран При Австрии. Теперь голландец должен считаться одним из фаворитов предстоящего уик-энда. Да, мы все еще не знаем, какой именно окажется расстановка сил в пелотоне, но старт сезона на «Ред Булл Ринге» – это несомненный плюс для подопечных Кристиана Хорнера. В конце концов, в прошлом году Макс выиграл в Шпильберге даже после того, как провалился на старте.

Макс Ферстаппен в австрии-2019 Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Еще один повод считать голландца одним из главных претендентов на победу – это обновленный мотор, который Honda подготовила к старту чемпионата. Дополнительные лошадиные силы на трассе, где есть три сравнительно длинные прямые, лишними явно не будут. Если через две недели Ферстаппен будет готовиться к Гран При Венгрии в статусе лидера чемпионата, в этом не будет ничего удивительного.

2. Будет ли Ferrari отставать от Red Bull и Mercedes?

Когда в Барселоне во время тестов по паддоку поползли первые слухи о возможной отмене первых Гран При, итальянские журналисты шутили, что в этом есть хотя бы один положительный момент – и он состоит в том, что по ходу продленного межсезонья Ferrari сможет доработать SF1000 и начнет чемпионат с машиной побыстрее.

Не сработало. Межсезонье и правда растянулось на три дополнительных месяца, но никакой выгоды из этого Скудерия извлечь не смогла – из-за ограничений со стороны FIA во время локдауна. Ferrari выступит в Австрии с той же машиной, что была у нее на зимних тестах, а новинки появятся не раньше Венгрии.

Шарль Леклер за рулем Ferrari SF1000 на февральских тестах в Барселоне Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Значит ли это, что в Шпильберге Шарль Леклер и Себастьян Феттель не смогут бороться за победу? Велик соблазн сказать, что так и случится. Но, как и водится в Ф1, о расстановке сил мы сможем судить лишь после первой квалификации в Мельбурне. То есть в Шпильберге.

3. Навяжет ли Боттас борьбу Хэмилтону?

Мы более или менее привыкли к тому, что Валттери Боттас в Mercedes играет роль второго плана. Но есть в календаре трассы, на которых финн традиционно смотрится сильно. Если бы сезон Формулы 1 проводился исключительно на трассе в Сочи, Валттери вполне можно было бы считать главным претендентом на титул.

В Шпильберге Боттас тоже хорош. Он выиграл в Австрии в сезоне-2017, заработал поул 12 месяцев спустя и поднялся на подиум в прошлом году, опередив на финише Льюиса Хэмилтона. Такое случалось не очень часто.

Многие считают, что в этом году у Валттери последний шанс в карьере побороться-таки за титул, и его участь сейчас – греть место в кокпите Mercedes для Джорджа Расселла или кого-нибудь еще из обширного списка кандидатов. Но пока за рулем находится сам Боттас, у него есть возможность всем все доказать. Тот факт, что сезон стартует именно в Австрии, на руку и ему тоже.

4. Правда ли так хорош розовый Mercedes?

Не менее интересно будет смотреть за борьбой в средней группе. Здесь предсказать фаворита чуть сложнее, чем в группе лидеров, но одним из таких должна стать команда, чьи машины с февраля называют «розовыми Mercedes».

Лэнс Стролл за рулем Racing Point RP20 Фото: Racing Point

В Барселоне Racing Point смотрелась сильно, а перед Мельбурном вовсю ходили разговоры о том, что после первой гонки соперники готовы подать протест и попросить FIA разобраться в том, как именно розовые машины получились столь похожими на прошлогодние машины чемпионской команды.

Вероятность того, что такой протест будет подан после гонки в Шпильберге, все еще сохраняется. Она будет выше, если Racing Point выступит в Австрии чересчур мощно.

5. Насколько «обычным» получится уик-энд?

Одного положительного теста в стане McLaren оказалось достаточно, чтобы сорвать уик-энд в Мельбурне. С тех пор утекло немало воды, и сейчас Ф1, кажется, готова почти к любому развитию событий. Сценарии почти на все случаи жизни прописаны, многие процедуры изменены, но пока мы не увидим на практике, как Формула 1 справляется с проведением гонок в условиях пандемии, мы не поймем того, как она будет реагировать на форс-мажоры.

Пока все идет более или менее гладко. Пример европейских футбольных чемпионатов показывает, что даже в мире с коронавирусом большому спорту найдется место. Однако утверждать, что Формула 1 вернется почти такой же, к какой мы привыкли, все еще рано. Это будет необычный уик-энд. Здорово, что Формула 1 все-таки вновь готова стартовать.