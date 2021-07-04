Гран При Австрии: пять быстрых выводов

1. Mercedes начинает отставать

Поражения в Монако и Баку можно было списать на характеристики машины и особенную нелюбовь шасси Mercedes к такого рода трассам. Но во Франции и особенно Австрии стало очевидно: Red Bull в этом году все-таки быстрее.

При этом «Быки» продолжают прибавлять. Honda обновила мотор, избавив инженеров от необходимости страховаться – и это, похоже, позволило высвободить еще несколько «лошадей». Плюс, команда не останавливает развитие машины – в отличие от главных соперников.

Вторую гонку в Австрии Ферстаппен выиграл столь уверенно, что у режиссеров трансляции просто не было поводов его показывать.

2. Хэмилтон не смог минимизировать потери

У Льюиса не было возможности бороться с Ферстаппеном в Австрии. Вовсе не факт, что расстановка сил будет такой же в Сильверстоуне и в Будапеште, где Хэмилтон всегда смотрелся очень сильно. Но в Штирии британцу нужно было постараться собрать максимум доступных очков – и во второй гонке он с этой задачей не справился.

Впервые в этом сезоне разрыв между двумя претендентами на титул превысил стоимость победы. Это почти гарантия того, что на летний перерыв Макс Ферстаппен отправится лидером сезона.

3. Норрис врывается в элиту Ф1

Вот это уик-энд!

Кто бы мог подумать, что McLaren сможет на равных бороться с Mercedes?! Ландо Норрис постепенно поднимает планку все выше и выше. Но – если брать во внимание исключительно скорость – этот уик-энд был на порядок лучше, чем любой другой в его исполнении в этом году. Даже при том, что отличных уик-эндов у него уже набралось порядком.

Второе место в квалификации, борьба с Пересом, Хэмилтоном и Боттасом… Мы привыкли, что Red Bull и Mercedes выступают в собственной лиге, но Ландо каким-то образом удалось к ним присоединиться.

4. У Риккардо заканчиваются оправдания

Если забыть про фамилию второго пилота McLaren, можно было бы уже и начать подбирать варианты на замену. Даниэль Риккардо в этом году в McLaren смотреться не намного сильнее, чем на фоне Ферстаппена в Red Bull смотрелся Пьер Гасли. А главное – не видно никакого прогресса.

В субботу Дэн проехал свой лучший круг на секунду медленнее, чем это сделал Ландо. В воскресенье кроме цвета машин тоже ничего не напоминало о том, что эти двое выступают за одну команду.

Разница катастрофически велика.

5. В Формуле 1 нет джентльменов

Помните сколько шума было по поводу поведения Никиты Мазепина в первых квалификациях сезона?

Что ж, за прошедшие пару месяцев у нас было множество подтверждений, что россиянин – далеко не единственный, кто нарушает негласные соглашения между пилотами. Субботняя квалификация в Шпильберге – уникальный пример: гонщики вели себя столь непоследовательно и неправильно, что судьи даже не смогли решить кого из них и как наказывать, отпустив большую часть нарушителей.

А в гонке количество непечатных эпитетов, отпущенных гонщиками в адрес друг друга из-за действий на трассе, едва ли поддается подсчету.