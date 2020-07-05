Гран При Австрии: пять быстрых выводов
В Шпильберге наконец стартовал сезон Формулы 1. Олег Карпов подводит итоги первого Гран При Австрии, который завершился по-настоящему фантастической гонкой
1. Mercedes не остановить
Безусловно, первый уик-энд – это всего-навсего первый уик-энд. Мы часто видели, как от трассы к трассе расстановка сил в пелотоне может меняться, но чемпионская команда смотрелась в Австрии уже очень уверенно. Особенно если вспомнить, что в прошлом году Гран При в Шпильберге дался Серебряным стрелам сложнее.
Полсекунды преимущества в квалификации, уверенное лидерство… Да, мы не знаем, на что был способен в этой гонке Макс Ферстаппен. Но велика ли вероятность того, что он смог бы навязать борьбу Валттери Боттасу или удержать позади Льюиса Хэмилтона в обычной размеренной гонке?
Да, обстоятельства сложились так, что Mercedes не смогла сделать дубль, но то – обстоятельства. В общем, кажется, мы снова будем наблюдать за тем, как Mercedes марширует за титулами.
Будет ли борьба за победу в личном зачете? Это по большому счету зависит только от одного человека, Валттери Боттаса. Пока у него всё получается.
2. Ferrari в кризисе
Подиум Шарля Леклера не должен вводить в заблуждение. Выступление Ferrari в Шпильберге могло обернуться полнейшим провалом. Вылет одной из машин в Q2. Отставание в секунду от времени поула. Борьба в гонке с теми, кто в прошлом году даже и не мечтал оказаться рядом с Ferrari…
Шарля Леклер заслужил отдельных аплодисментов за то, как сражался, но… Скудерии будет очень сложно претендовать в этом году на хоть что-то серьезное, если запланированные на Гран При Венгрии новинки не сработают.
3. McLaren и Racing Point поборются за третье место в Кубке конструкторов
Вот кто за межсезонье точно прибавил – это McLaren и Racing Point. Про то, что последняя может стать сюрпризом, говорили еще в феврале, во время тестов – правда, вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что по темпу розовые машины будут практически не уступать Red Bull и опережать Ferrari.
McLaren и вовсе стала настоящим сюрпризом уик-энда в Австрии. Ландо Норрис квалифицировался на втором ряду и не выпадал из пятерки в гонке. Подиум вряд ли можно назвать полностью заслуженным – в конце концов, случиться этому помогли другие пилоты, но сам Ландо был хорош!
В любом случае, обе команды в целом смотрятся сильнее Ferrari. Даже несмотря на второе место Леклера.
4. Williams не безнадежна
Один из главных итогов уик-энда еще в субботу днем подвел Гюнтер Штайнер. В Формуле 1, заявил босс Haas, больше не осталось лидеров, средней группы и аутсайдеров. Теперь это один пелотон. Да, у Mercedes есть преимущество, но все остальные команды действительно сравнимы по скорости. Едва ли не главный символ этого – темп Williams, которая не только боролась за выход в Q2 усилиями Джорджа Расселла, но и едва не набрала очки.
5. Формула 1 осталась сама собой
Ну что же, это было по крайней мере занимательно. Ф1 развлекала нас в этот уик-энд практически всеми доступными ей способами: протестами одной команды на технические решения другой, идиотскими решениями судей и последующими их пересмотрами, резкими высказываниями в прессе, дебатами на отвлеченную от гонок тему, ну и конечно великолепной гонкой.
Пусть без зрителей на трибунах, пусть без прессы в паддоке, пусть в странное время, но Формула 1 осталась сама собой.
Мы скучали. Спасибо, что вернулась!
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Олег Карпов