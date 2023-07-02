Гран При Австрии: пять быстрых выводов

Важное обновление: FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии

1. Макс непобедим

Этот вывод не имеет никакого отношения к Гран При Австрии. Скорее, просто констатация очевидного факта. Какой бы ни была погода, что бы ни делали соперники, и как бы ни развивались события, в нынешнем сезоне не существует силы, способной сдержать Ферстаппена.

Он в расцвете карьеры, его команда работает, как прекрасно отлаженный механизм, и просто сложно придумать, что сбило бы голландца с победной поступи. Даже без серьезных доработок машина Red Bull остается лучшей на любой трассе, сколько бы обновлений ни привозили соперники.

Девять побед подряд в исполнении Себастьяна Феттеля, добытые за рулем Red Bull в 2013 году, пока смотрятся внушительно на фоне вдвое более короткой серии Макса. Но надолго ли?

2. Обновления вернули McLaren скорость

Команда успела подготовить к этапу на «Ред Булл Ринге» всего один комплект новых деталей, который, разумеется, поставили Ландо Норрису. Уже после квалификация стало ясно, что решения (не станем скрывать, скопированные у Red Bull и Aston) оказались эффективными.

Ландо потерял субботнюю гонку из-за отчаянного сражения пилотов Red Bull на первом круге, но в воскресенье убедительно доказал, что после кошмарной весны дела в Уокинге постепенно приходят в норму. Возможно, надежда опередить Alpine в Кубке конструкторов еще не потеряна.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

3. С границами трасc надо что-то делать

В пятничной квалификации пилотам не засчитывали время круга в общей сложности 47 раз, а в воскресенье выезды за белую линию привели к наказанию восьми (если мы верно сосчитали) гонщиков.

Это уже слишком. Белые линии в Шпильберге стали фактором, портящим шоу и прямо влияющим на исход сессий. Сложно сказать, как именно Формуле 1 поступить с этим негативным феноменом. Высокие поребрики не понравились пилотам и командам, и других идей пока не слышно.

Но нынешняя ситуация выставляет спорт посмешищем – продолжать так дальше просто невозможно.

4. Ferrari раскатилась, но уже слишком поздно

Если бы Скудерия демонстрировала такой уровень, как в этот уик-энд в Австрии, с самого старта чемпионата, все в сезоне-2023 было бы совсем иначе. Четыре месяца в Маранелло разбирались, что же они сделали не так этой зимой в неплохой прошлогодней машиной.

В итоге SF-23 прибавила в скорости и перестала «жрать» шины на гоночной дистанции и научилась уверенно опережать Mercedes с Aston Martin. Но что толку, если соперники за это время ушли далеко вперед, титул уже вне досягаемости, да и вообще уже пришла пора начинать работы над шасси 2024 года…

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

5. Перес играет с огнем

Начав с одного пилота Red Bull, завершим «Быстрые выводы» другим. Да, контракт Чеко с командой действует до конца 2024 года. Да, он реабилитировался в гонке за нелепую и совершенно ненужную оплошлость в квалификации.

Но ведь понятно, что на домашней трассе Red Bull должна была привозить дубль не только и не столько в спринте, но прежде всего в главной гонке.

Ошибки Переса понемногу копятся, и в какой-то момент могут переполнить чашу терпения импульсивного доктора Марко…