Гран При Австрии: пять быстрых выводов

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1. Ferrari пора сделать ставку на Леклера

Ну что, дождались? Леклер, наконец, победил. Но как это почти всегда бывает с Ferrari, у команды одновременно есть и повод погоревать. Очередной сход из-за сгоревшего мотора у Карлоса Сайнса – это сильный удар. Потому что упущен не только подиум, но и возможность отнять еще несколько очков у Макса Ферстаппена и Red Bull.

Увы, Ferrari пора определиться. Больше невозможно прятаться от фактов: если шанс победить в этом чемпионате и есть, то только с Шарлем Леклером. Он быстрее, он стабильнее, у него больше очков.

Время пришло. Надо сделать монегаска первым пилотом и работать только на него. Иного выбора нет.

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2. Alpine становится фаворитом средней группы

В середине пелотона постепенно вырисовывается лучшая команда – и это Alpine. Пожалуй, только у нее нет столь сильных перепадов формы, как у остальных коллективов, а главное – оба пилота способны регулярно набирать очки. Главная проблема на данный момент – это постоянные поломки. В Сильверстоуне жертвой ненадежности машины пал Эстебан Окон, в Австрии уик-энд был испорчен у Фернандо Алонсо.

В остальном у Alpine есть все, чтобы одолеть McLaren, которую от трассы к трассе болтает из одного края пелотона в другой.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

3. Гасли ошибается слишком часто

У Пьера много достоинств. Он быстр, уже достаточно опытен. Он способен держать удар, в конце концов – кто бы еще так справился с возвращением в «младшую» команду?

Но имеется ли в наборе его качеств все необходимое, чтобы реально называться топ-пилотом? Такие уик-энды, как в Австрии, дают повод в этом сомневаться. Пьер – наверное, рекордсмен Формулы 1 по количеству аварий в спринтерских гонках. Возможно, это не просто совпадение, что жертвами всевозможных нелепых столкновений на стартах коротких субботних заездов становится именно он.

А уж Себастьяна Феттеля про мастерство француза лучше даже не спрашивать…

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4. Haas не нужны обновления

Возможно, Гюнтер Штайнер прав: важность гонки вооружений, когда речь идет о процессе обновления машин по ходу сезона, несколько преувеличена. Haas до сих пор не изменила в дизайне VF-22 ни болтика с того момента, как машину впервые выкатили в феврале из гаража в Барселоне – и это ровным счетом ничего не изменило: Haas по-прежнему может бороться за попадание в финальный сегмент квалификации и набирать очки.

Да, у команды был сложный период. На протяжении пяти уик-эндов Кевин Магнуссен и Мик Шумахер не могли финишировать в десятке, но виной тому была не скорость машины.

В Австрии на протяжении всего уик-энда Haas была одной из лучших команд средней группы. Кевин и Мик в пятницу пробились в топ-10, в субботу удержались в ней, а в воскресенье вываливались лишь по ходу пит-стопов. Еще один двойной финиш в очках…

Что же будет, когда подоспеют обновления? Возможно, просто опять ничего не изменится.

Мик Шумахер, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Шумахер в порядке

Вот теперь приятно посмотреть.

Набрав первые очки в Сильверстоуне, Мик словно скинул камень с плеч. Уик-энд в Шпильберге не был идеальным, но уже намного ближе к тому, чтобы таким называться. Да, младший Шуми уступил напарнику в квалификации, но в целом был все-таки быстрее него – что и подтвердилось в воскресенье.

Радует и то, что Мик начинает по-хорошему наглеть. После субботнего спринта он через прессу донес до команды мысль о том, что считает неправильным выбранную на короткую гонку тактику. С одной стороны, критика команды – это не всегда здорово. Но с другой, это свидетельство здоровых амбиций.

Такой Мик Шумахер Формуле 1 нужен.