Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Шарль Леклер одержал первую победу с середины апреля, но без драмы у Ferrari все равно не обошлось. Олег Карпов подводит первые выводы спустя минуты после гонки.
1. Ferrari пора сделать ставку на Леклера
Ну что, дождались? Леклер, наконец, победил. Но как это почти всегда бывает с Ferrari, у команды одновременно есть и повод погоревать. Очередной сход из-за сгоревшего мотора у Карлоса Сайнса – это сильный удар. Потому что упущен не только подиум, но и возможность отнять еще несколько очков у Макса Ферстаппена и Red Bull.
Увы, Ferrari пора определиться. Больше невозможно прятаться от фактов: если шанс победить в этом чемпионате и есть, то только с Шарлем Леклером. Он быстрее, он стабильнее, у него больше очков.
Время пришло. Надо сделать монегаска первым пилотом и работать только на него. Иного выбора нет.
2. Alpine становится фаворитом средней группы
В середине пелотона постепенно вырисовывается лучшая команда – и это Alpine. Пожалуй, только у нее нет столь сильных перепадов формы, как у остальных коллективов, а главное – оба пилота способны регулярно набирать очки. Главная проблема на данный момент – это постоянные поломки. В Сильверстоуне жертвой ненадежности машины пал Эстебан Окон, в Австрии уик-энд был испорчен у Фернандо Алонсо.
В остальном у Alpine есть все, чтобы одолеть McLaren, которую от трассы к трассе болтает из одного края пелотона в другой.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
3. Гасли ошибается слишком часто
У Пьера много достоинств. Он быстр, уже достаточно опытен. Он способен держать удар, в конце концов – кто бы еще так справился с возвращением в «младшую» команду?
Но имеется ли в наборе его качеств все необходимое, чтобы реально называться топ-пилотом? Такие уик-энды, как в Австрии, дают повод в этом сомневаться. Пьер – наверное, рекордсмен Формулы 1 по количеству аварий в спринтерских гонках. Возможно, это не просто совпадение, что жертвами всевозможных нелепых столкновений на стартах коротких субботних заездов становится именно он.
А уж Себастьяна Феттеля про мастерство француза лучше даже не спрашивать…
4. Haas не нужны обновления
Возможно, Гюнтер Штайнер прав: важность гонки вооружений, когда речь идет о процессе обновления машин по ходу сезона, несколько преувеличена. Haas до сих пор не изменила в дизайне VF-22 ни болтика с того момента, как машину впервые выкатили в феврале из гаража в Барселоне – и это ровным счетом ничего не изменило: Haas по-прежнему может бороться за попадание в финальный сегмент квалификации и набирать очки.
Да, у команды был сложный период. На протяжении пяти уик-эндов Кевин Магнуссен и Мик Шумахер не могли финишировать в десятке, но виной тому была не скорость машины.
В Австрии на протяжении всего уик-энда Haas была одной из лучших команд средней группы. Кевин и Мик в пятницу пробились в топ-10, в субботу удержались в ней, а в воскресенье вываливались лишь по ходу пит-стопов. Еще один двойной финиш в очках…
Что же будет, когда подоспеют обновления? Возможно, просто опять ничего не изменится.
Мик Шумахер, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
5. Шумахер в порядке
Вот теперь приятно посмотреть.
Набрав первые очки в Сильверстоуне, Мик словно скинул камень с плеч. Уик-энд в Шпильберге не был идеальным, но уже намного ближе к тому, чтобы таким называться. Да, младший Шуми уступил напарнику в квалификации, но в целом был все-таки быстрее него – что и подтвердилось в воскресенье.
Радует и то, что Мик начинает по-хорошему наглеть. После субботнего спринта он через прессу донес до команды мысль о том, что считает неправильным выбранную на короткую гонку тактику. С одной стороны, критика команды – это не всегда здорово. Но с другой, это свидетельство здоровых амбиций.
Такой Мик Шумахер Формуле 1 нужен.
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