Гран При Австрии круг за кругом. Как развивалась борьба в первой гонке сезона: инфографика
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Посмотрите, как менялись позиции пилотов по ходу первой гонки Формулы 1 2020 года
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Серхио Перес В Магазин , Ромен Грожан В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Кевин Магнуссен , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл В Магазин , Джордж Расселл , Карлос Сайнс В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Автор
|Чарльз Брэдли
Гран При Австрии круг за кругом. Как развивалась борьба в первой гонке сезона: инфографика
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