Гран При Австрии: 9 самых интересных технических решений

Задняя часть Ferrari SF21 1 / 12 Фотограф: Без авторства 1. Ferrari использовала в Австрии увеличенные отверстия для выхода воздуха в задней части понтонов. Отчасти это объясняется теплой погодой, отчасти – альпийскими условиями, где воздух более разрежен, а потому для охлаждения его требуется больше.

Варианты переднего антикрыла Alpine A521 2 / 12 Фотограф: Без авторства 2. В распоряжении у Alpine на этом Гран При было два варианта переднего крыла. Проще всего заметить разнице между ними по форме задней кромки дальнего закрылка. Также отличается форма внутренних кончиков.

Диффузор Alfa Romeo C41 3 / 12 Фотограф: Без авторства 3. У Alfa Romeo есть собственное уникальное решение – во внешних каналах диффузора можно увидеть продольные «плавнички». На этом фото они чуть светлее остальных элементов.

Детали переднего антикрыла Aston Martin AMR21 4 / 12 Фотограф: Без авторства 4. От внимания наших экспертов не утаилась новая горизонтальная деталь с внутренней стороны от торцевой пластины, подготовленная Aston Martin в рамках большого пакета новинок.

Детали Aston Martin AMR21 5 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 5. Тот же пакет включает пару небольших деталей поверх горизонтального элемента у края понтона (показаны стрелкой).

Детали Aston Martin AMR21 6 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 5. В таком ракурсе обновления AMR21видны более отчетливо.

Детали Ferrari SF21 7 / 12 Фотограф: Без авторства 6. Не новое, но очень классное фото. Небольшие крылышки на носовом обтекателе Ferrari хорошо видны во многих ракурсах, но только так удалось узнать, что пластик с их внутренней стороны не окрашен.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 8 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Скудерия открыла большой канал для воздуха в «барабане», скрывающем передние тормозные механизмы. Это механизм контроля за передачей тепла к шинам.

Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W12 9 / 12 Фотограф: Без авторства 7. Кажется, что у Mercedes использовано решение гораздо проще. Но важно помнить, что это задний «барабан» – в нем команда тоже сделала прорезь для отвода теплого воздуха.

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B 10 / 12 Фотограф: Без авторства 7. Red Bull тоже открыла канал для воздуха, использовав специальное покрытие с известными характеристиками теплопередачи.

Диффузор Red Bull RB16B 11 / 12 Фотограф: Без авторства 8. В центральной части диффузора располагается картер коробки передач. Чтобы облегчить протекание воздуха в этом месте, конструкторы традиционно используют многочисленные генераторы вихря – у Red Bull, как видно на этом фото, они выполнены из металла.