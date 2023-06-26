Гран При Австрии-2023: расписание, факты и статистика
Этап в Шпильберге откроет июльский марафон – за пять недель Формула 1 проведет четыре уик-энда. Вдобавок, во второй раз после Баку нас ждет Гран При в спринтерском формате
Главное:
|Гонка
|Гран При Австрии
|Этап
|9-й из 22
|Место
|«Ред Булл Ринг», Шпильберг, Штирия
|Длина круга
|4,318 км
|Гоночная дистанция
|23 круга / 99,188 км (спринт)
71 круг / 306,452 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|10 (3 левых, 7 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:05.619 – Карлос Сайнс / McLaren / 2020
236,894 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:02.939 – Валттери Боттас / Mercedes / 2020
215,043 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Атмосфера трассы в Шпильберге
Фото: Тони Бернер
Расписание уик-энда (предварительно):
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|30 июня, пятница
|14:30-15:30
|Квалификация (18/15/12)*
|30 июня, пятница
|18:00-19:00
|Квалификация спринта (12/10/8)*
|1 июля, суббота
|13:00-13:45
|Спринт
|1 июля, суббота
|17:30
|Гонка
|
2 июля, воскресенье
|16:00
*продолжительность сегментов в минутах
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
30 июня, пятница
|23/13 °C
|Ясно, возможна гроза
|40%
|Юго-восточный, 2 м/с, порывы до 6 м/с
|до 69%
|1 июля, суббота
|21/12 °C
|
Облачно, временами дождь
|60%
|
Восточный, 1 м/с, порывы до 4 м/с
|до 68%
|2 июля, воскресенье
|24/12 °C
|Переменная облачность, временами дождь
|64%
|
Юго-западный, 1 м/с
|до 52%
Старт спринта Гран При Австрии 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Red Bull Content Pool
Статистика 2022 года (этап проходил в спринтерском формате с одной квалификацией):
|Лучшее время в первой тренировке
|1:06.302 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Время поула
|1:05.419 – Шарль Леклер / Ferrari
237,619 км/ч
|Лучшее время во второй тренировке
|1:08.610 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Победитель спринта
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 224,568 км/ч
|Победитель гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari
Средняя скорость – 217,843 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 11 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 12 до 26 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – 27-й круг
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 28 до 32 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 33 до 49 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – 50-й круг
Шарль Леклер / Ferrari – с 53 до 71 круга
|Тактика победителя
|
3 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:07.275 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing (62-й из 71)
|Подиум
|
1. Шарль Леклер / Ferrari
2. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
3. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|Леклер трижды обогнал Ферстаппена и выиграл Гран При Австрии
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Макс Ферстаппен (4)
|
McLaren (6)
Ferrari (6)
Mercedes (6)
|Поулы
|
Ники Лауда (3)
Рене Арну (3)
Нельсон Пике (3)
Валттери Боттас (3)
|Ferrari (8)
|Лучшие круги
|
Дэвид Култхард (3)
Макс Ферстаппен (3)
|
McLaren (10)
*включая Гран При Штирии 2020-21 годов
Трасса Гран При Австрии
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