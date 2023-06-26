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Гран При Австрии-2023: расписание, факты и статистика

Этап в Шпильберге откроет июльский марафон – за пять недель Формула 1 проведет четыре уик-энда. Вдобавок, во второй раз после Баку нас ждет Гран При в спринтерском формате

Фигура быка и болельщики на трибунах

Главное:

Гонка Austria Гран При Австрии
Этап 9-й из 22
Место «Ред Булл Ринг», Шпильберг, Штирия
Длина круга 4,318 км
Гоночная дистанция 23 круга / 99,188 км (спринт)
71 круг / 306,452 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 10 (3 левых, 7 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:05.619 – Spain Карлос Сайнс / United Kingdom McLaren / 2020
236,894 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:02.939 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2020
215,043 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
Атмосфера трассы в Шпильберге

Атмосфера трассы в Шпильберге

Фото: Тони Бернер

Расписание уик-энда (предварительно):

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 30 июня, пятница  14:30-15:30
Квалификация (18/15/12)* 30 июня, пятница  18:00-19:00 
Квалификация спринта (12/10/8)* 1 июля, суббота  13:00-13:45
Спринт 1 июля, суббота  17:30
Гонка

2 июля, воскресенье 

  16:00

*продолжительность сегментов в минутах

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

30 июня, пятница

 23/13 °C Ясно, возможна гроза  40% Юго-восточный, 2 м/с, порывы до 6 м/с до 69%
1 июля, суббота 21/12 °C

Облачно, временами дождь

 60%

Восточный, 1 м/с, порывы до 4 м/с

 до 68%
2 июля, воскресенье 24/12 °C Переменная облачность, временами дождь 64%

Юго-западный, 1 м/с

 до 52%
Старт спринта Гран При Австрии 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Старт спринта Гран При Австрии 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Red Bull Content Pool

Статистика 2022 года (этап проходил в спринтерском формате с одной квалификацией):

Лучшее время в первой тренировке 1:06.302 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:05.419 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
237,619 км/ч
Лучшее время во второй тренировке 1:08.610 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Победитель спринта

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
26:30.059

Средняя скорость – 224,568 км/ч
Победитель гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
1 час 24:24.312

Средняя скорость – 217,843 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 11 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 12 до 26 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – 27-й круг

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 28 до 32 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 33 до 49 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – 50-й круг
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 51 до 52 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 53 до 71 круга
Тактика победителя

3 пит-стопа
26-й, 49-й и 58-й (в режиме VSC) круги
Medium – Hard – Hard – Medium
Лучший круг в гонке 1:07.275 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing (62-й из 71)
Подиум

1. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

3. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку Леклер трижды обогнал Ферстаппена и выиграл Гран При Австрии

Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Рекордсмены Гран При Австрии*:
  Пилоты Команды
Победы

Netherlands Макс Ферстаппен (4)

United Kingdom McLaren (6)

Italy Ferrari (6)

 Mercedes (6)
Поулы

Austria Ники Лауда (3)

France Рене Арну (3)

Brazil Нельсон Пике (3)

Finland Валттери Боттас (3)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)
Netherlands Макс Ферстаппен (3)

 Italy Ferrari (8)
Лучшие круги

United Kingdom Дэвид Култхард (3)

Netherlands Макс Ферстаппен (3)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

United Kingdom McLaren (10)

*включая Гран При Штирии 2020-21 годов

Трасса Гран При Австрии

Трасса Гран При Австрии

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Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

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