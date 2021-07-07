Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Только накануне было объявлено о том, что Гран При Австралии Формулы 1 не состоится второй год подряд. Организаторы этапа не смогли договориться с властями страны о том, чтобы участников чемпионата пустили в страну без карантина.

А сегодня уже появились слухи о проблемах с Гран При Австралии-2022. Традиционно именно этап в Мельбурне открывает сезон Формулы 1, а потому он проводится в марте. Однако сейчас руководитель этапа Пол Литтл полагает, что Гран При-2022 сможет состояться не раньше апреля.

«Мы скоро начнем с руководством Ф1 обсуждать этап следующего года, – цитирует Литтла Speedcafe. – Мы полагаем, что смогли бы добиться положительных подвижек, если выберем в качестве времени проведения гонки апрель.

Но надо дождаться конца года, посмотреть на темпы вакцинации, увидеть правила по посещению Австралии. После этого мы лучше поймем, реально ли проведение этапа в апреле».

В 2021 году первый Гран При сезона вместо Австралии прошел в Бахрейне.