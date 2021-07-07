Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии Следующая / Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре
Формула 1 Новости

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Автор:
, редактор

В Мельбурне не ждут гонку раньше апреля

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Только накануне было объявлено о том, что Гран При Австралии Формулы 1 не состоится второй год подряд. Организаторы этапа не смогли договориться с властями страны о том, чтобы участников чемпионата пустили в страну без карантина. 

А сегодня уже появились слухи о проблемах с Гран При Австралии-2022. Традиционно именно этап в Мельбурне открывает сезон Формулы 1, а потому он проводится в марте. Однако сейчас руководитель этапа Пол Литтл полагает, что Гран При-2022 сможет состояться не раньше апреля.

«Мы скоро начнем с руководством Ф1 обсуждать этап следующего года, – цитирует Литтла Speedcafe. – Мы полагаем, что смогли бы добиться положительных подвижек, если выберем в качестве времени проведения гонки апрель.

Но надо дождаться конца года, посмотреть на темпы вакцинации, увидеть правила по посещению Австралии. После этого мы лучше поймем, реально ли проведение этапа в апреле».

В 2021 году первый Гран При сезона вместо Австралии прошел в Бахрейне.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Предыдущая новость

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Следующая новость

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

4 ч
2
Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

5 ч
3
Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

3 ч
4
Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

21 ч
5
Формула 1

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»

12 мин
Самое важное:
Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»
Формула 1

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»

12мин
Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре
Формула 1

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре

30мин
Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022
Формула 1

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

2 ч
Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

2 ч
Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими
Формула 1

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1 Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов
Формула 1 Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»
Формула 1 Формула 1

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими
Формула 1 Формула 1

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Хилл объяснил, почему судьба титула решится в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Хилл объяснил, почему судьба титула решится в Сильверстоуне

Самое важное:

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»
Формула 1 Формула 1

Руководитель гонок Ф1 рассказал о визите на «Игору Драйв»

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре
Формула 1 Формула 1

Новый симулятор Ferrari будет запущен в работу в сентябре

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022
Формула 1 Формула 1

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.