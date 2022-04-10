Гран При Австралии: пять быстрых выводов

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1. Леклер утверждается в роли фаворита

Ну что, пора свыкаться с мыслью, что Шарль Леклер в этом году завоюет титул?

Очень уж гладко пока все складывается для монегаска в этом сезоне. Две победы, второе место, постоянные проблемы у главных конкурентов… Подумать только, из всех пилотов, у кого есть в распоряжении машины, способные побеждать, только Шарль трижды добрался до финиша. Он точно главный фаворит в борьбе за титул сейчас.

Ferrari быстра на всех трассах, а главное – надежна. Теперь дело за ним. Дорога к титулу открыта.

2. Обгонять в Ф1 по-прежнему сложно

Будь эта гонка первой в сезоне, у нас бы, наверное, было чуть меньше восторгов по поводу новых машин. Да, мы увидели несколько неплохих обгонов, но их все же было заметно меньше, чем в Бахрейне и Джидде.

В Мельбурне всегда было сложно обгонять, и ни переделки трассы, ни изменения в регламенте это не изменили. В общем, новая Ф1 – это здорово. Но объявлять, что все проблемы теперь решены, несколько преждевременно.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

3. Баланс сил меняется от трассы к трассе

Как вам возрождение McLaren? А провал Haas? А претензии Фернандо Алонсо на поул?

В Формуле 1 еще не все окончательно ясно с расстановкой сил. Да, Ferrari и Red Bull можно вынести за скобки, но в средней группе полно перестановок. Определенным машинам – вроде McLaren и Alpine – судя по всему подходят трассы со скоростными поворотами, так что мы еще увидим сильные гонки в их исполнении. При этом Alfa Romeo и Haas быстры далеко не везде.

Борьба в средней группе обещает быть более захватывающей, чем у лидеров…

4. Сайнс рискует превратиться в помощника Леклера

Карлос, это было не вовремя.

Сейчас как никогда важно набирать очки и стараться не отстать от напарника по команде – потому что рано или поздно Ferrari все равно задумается о том, чтобы сделать одного из своих пилотов однозначным первым номером. Она же Ferrari, в конце концов!

Завалить (пусть и не без помощи команды) квалификацию и собственноручно похоронить свою гонку в результате атаки на Haas – это почти приговор собственным претензиям на роль лидера команды.

Надо исправляться. Срочно.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

5. Феттелю стоит задуматься об окончании карьеры

Есть подозрение, что Себастьян был не прочь бы поваляться на больничном еще пару-тройку недель – при отсутствии симптомов, конечно. В любом случае, сидя дома на диване он провел бы этот уик-энд примерно с тем же коэффициентом полезности.

В Мельбурне у Себа все валилось из рук. Да, от технических проблем не застрахован никто, но сам Феттель в Австралии не был похож на четырехкратного чемпиона мира. Авария утром в субботу, две ошибки в воскресенье – это просто слишком много для пилота такого калибра.

Лучшие годы Феттеля уже точно позади. А сейчас у него еще и одна из самых медленных машин в пелотоне. Может, пора уже уступить место кому-то еще?

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