Гран При Австралии: пять быстрых выводов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

1. Red Bull пока слишком далеко впереди

Меньше трех десятых секунды в квалификации – это не такой и большой отрыв. Mercedes в лучшие годы привозила соперникам в Альберт-парке секунду с лишним. Льюис Хэмилтон сильно преувеличивает, когда говорит, что никогда не видел столь большого преимущества у одной команды над остальными. Но все же преимущество у Red Bull и правда есть, и оно весьма ощутимо.

Макс Ферстаппен осложнил себе жизнь на первом старте, пропустив вперед пару пилотов Mercedes, но та легкость, с которой ему в итоге удалось обогнать Льюиса, говорит о том, что у Red Bull еще есть кое-что в запасе.

С другой стороны, пока Red Bull ни на одной из трасс в этом году не уезжала от соперников «в точку», как бывало в годы доминирования «Серебряных стрел». Возможно, это прозвучит слишком оптимистично, но ощущение, что «Быков» можно догнать по ходу чемпионата, все-таки присутствует.

2. Красных флагов слишком много

Вот так по горячим следам есть полное ощущение, что FIA чуть перегнула палку. Три остановки гонки? Серьезно? По поводу последних красных флагов вопросов точно нет никаких. Этот рестарт не сравнится с тем, что было в Альберт-Парке в 2002 году, когда Ральф Шумахер оседлал Рубенса Баррикелло, но замес тоже был что надо.

Но вот по поводу двух других остановок гонки... Есть ощущение, что в первый раз точно было достаточно машины безопасности.

А во второй... Кажется, тут FIA просто испугалась призрака Абу-Даби, после которого многие твердили, что лучшим решением после аварии Николаса Латифи была бы остановка гонки. Но ощущения от такого рестарта все-таки странноватые. Безопаснее не получилось точно.

Как вам?

3. У Mercedes не все так плохо

Может быть, дело в избалованности? Mercedes столь привыкла к собственному совершенству, что любое место, кроме первого, кажется ее пилотам провалом. Но так ли все скверно у команды Тото Вольфа в этом году?

Второе и третье места в квалификации, две первые позиции после хорошего старта… От такого мало бы кто отказался. В Мельбурне Mercedes была второй по силе командой в пелотоне. Если бы сезон начинался с такой гонки, мы бы вполне могли даже записать ее в главные соперники Red Bull, и, возможно, вообще не говорили бы ни о каком доминировании...

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

4. Ferrari – четвертая по скорости машина

Ferrari все еще в группе лидеров, спору нет. Но если команда из Маранелло не могла выигрывать гонки, обладая одной из лучших машин в пелотоне, то о чем говорить сейчас?

Начало чемпионата Скудерия проводит так, словно пытается убедить нас, что затеянные после второго места в Кубке конструкторов-2022 перемены все же были необходимы. Фреду Вассеру досталась куча проблем от прежнего руководства: стратегические ошибки все еще наличествуют, надежность силовой установки по-прежнему далека от идеала, а пилоты продолжают ошибаться.

Плюс, за зиму Mercedes и Aston Martin прибавили, и скорости красной машины теперь не всегда хватает даже для того, чтобы стряхнуть с хвоста розовую. В общем, если вы сомневались, что Ferrari нужно что-то менять, то теперь вам предъявлены доказательства.

Остается надеяться, что у Вассера все-таки будет время поработать.

5. Хюлькенберг все еще в порядке

Ну вот, наконец, первый более или менее чистый уик-энд в исполнении Халка. С момента возвращения к Нико вообще минимум вопросов. Его скорость никуда не делась, а опыта у него – хоть отбавляй.

Кто бы мог подумать? Халк выиграл у напарника все три квалификации в этом году, а теперь набрал свои первые очки в составе Haas.

Именно за такие гонки Нико и приглашали в команду – чтобы он собирал очки, которые появляются в розыгрыше после сходов больших парней.

Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images